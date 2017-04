Pagelle/ Milan Palermo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017 - primo tempo)

Vincenzo Montella, allenatore del Milan (Foto LaPresse)

PAGELLE MILAN PALERMO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017). IL PRIMO TEMPO - Eccoci all'appuntamento con le pagelle del primo tempo di Milan-Palermo: 3-0 alla fine del primo tempo. Vincenzo Montella schiera il suo Milan col classico 4-3-3 con Donnarumma (voto s.v.) estremo difensore protetto da una linea a quattro che da destra a sinistra è formata da Calabria (voto 6,5), Zapata (voto 6) preferito a Paletta, Romagnoli (voto 6) e De Sciglio (voto 6) che ha vinto il ballottaggio con Vangioni. Le chiavi del gioco rossonero sono affidate anche quest'oggi a Josè Sosa (voto 6), mentre Kucka (voto 6) e Pasalic (voto 7) sono i due interni di centrocampo che lo affiancano. Bacca (voto 6,5) confermato al centro dell'attacco con i due spagnoli Suso (voto 7,5) e Deulofeu (voto 6,5) che coadiuvano il colombiano partendo dalle corsie esterne. Diego Lopez invece punta sul 3-5-1-1 col giovane Fulignati (voto 5,5), preferito ancora una volta a Posavec, tra i pali; Gonzalez (voto 4,5) guida il trio difensivo completato da Andelkovic (voto 5) e Goldaniga (voto 4). Rispoli (voto 4,5) e Pezzella (voto 5) sono i due esterni, mentre Bruno Henrique (voto 4,5) è il regista dei rosanero, mentre Chochev (voto 5) e Jajalo (voto 4,5) sono le due mezz'ali. Diamanti (voto 4,5) ha invece il compito di innescare l'unica punta centrale che è naturalmente il confermatissimo Nestorovski (voto 5).

VOTO MILAN 7,5: Primo tempo praticamente perfetto per la squadra di Montella che ha sfruttato al meglio l'immediato vantaggio firmato da Suso che ha permesso ai rossoneri di poter giocare con maggior tranquillità. Mezzo voto in meno per la prestazione disastrosa degli avversari che hanno giocato quarantacinque minuti assolutamente deludenti. MIGLIORE MILAN PRIMO TEMPO SUSO VOTO 7,5: Lo spagnolo non poteva sognare un rientro migliore visto che, oltre ad aver sbloccato il risultato dopo soli sei minuti con una splendida punizione dal limite dell'area, ha anche servito l'assist a Pasalic con un bellissimo cross. PEGGIORE MILAN PRIMO TEMPO DE SCIGLIO VOTO 6: Il capitano rossonero, a differenza di Calabria, non si spinge quasi mai nella metà campo avversaria nonostante la pochezza offensiva del Palermo. Controlla senza problemi la sua corsia di competenza ma ci aspetta qualcosa in più in appoggio a Deulofeu.

VOTO PALERMO 4: La gara impostata da Lopez viene stravolta dopo sei minuti dalla magia su punizione di Suso. I rosanero oltre ad aver subito passivamente il gioco dei padroni di casa non sono mai riusciti a proporsi in avanti e faticando tremendamente ad organizzare una manovra efficace. MIGLIORE PALERMO PRIMO TEMPO FULIGNATI VOTO 5,5: L'estremo difensore incassa tre reti e forse avrebbe potuto far qualcosa di più in occasione della seconda rete di Pasalic ma evita ai rosanero di subire anche la quarta segnatura quando ha deviato in corner con un bell'intervento il tiro da distanza ravvicinata di Suso. PEGGIORE PALERMO PRIMO TEMPO GOLDANIGA VOTO 4: Il giovane difensore viene subito ammonito quando bruciato in velocità da Deulofeu ha provocato il calcio di punizione da cui è nato il gol di Suso. Rischia anche il secondo cartellino quando allarga pericolosamente il gomito colpendo Bacca. (Marco Guido)

