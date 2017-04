Parma Ancona/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Ancona (Foto LaPresse)

DIRETTA PARMA ANCONA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Parma Ancona, che verrà diretta dall'arbitro Lorenzo Bertani, è una partita che rientra nel programma della ventiquattresima giornata di Lega Pro 2016-2017: per il girone B squadre in campo alle ore 16:30 di domenica 9 aprile. Un vero e proprio testacoda quello che andrà in scena al Tardini di Parma dove la formazione di casa ha bisogno dei tre punti ad ogni costo.

La corsa per il primo posto con il Venezia continua, anche se i lagunari hanno approfittato di qualche passo falso degli emiliani e hanno allungato a +8. Parma che dopo la bella vittoria contro il Padova vuole continuare la sua corsa per provare ad avvicinare la capolista che però sembra sempre più lanciata verso la promozione in serie B. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Una gara fondamentale per l'Ancona ormai in serie negativa da settimane e che è sempre più ultima. La squadra dorica non può perdere anche contro gli emiliani. Una sconfitta sarebbe come una sentenza e vedrebbe avvicinarsi sempre di più la serie D. La squadra dorica sta giocando male da diverse settimane e sembra aver perso quell'equilibrio che sembrava aver trovato nella prima parte del campionato. Una gara già decisiva per l'Ancona che in caso di k.o. potrebbe già avere un piede in serie D.

Parma che scenderà in campo col consueto 4-3-3 che molto bene sta facendo da qualche settimana a questa parte. La squadra di D'Aversa si schiererà con Frattali in porta, Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli e Scaglia in difesa. A centrocampo invece ci saranno Munari, Scozzarella e Scavone mentre il tridente d'attacco sarà composto da Nocciolini, Calaiò e Baraye. Una squadra che sta facendo molto bene e che può contare sul supporto di elementi importanti anche dalla panchina come Coly, Sinigaglia e Corapi.

In casa Ancona c'è una situazione allarmante a livello societario che rischia di coinvolgere anche il campo. La formazione di De Patre proverà a contenere il Parma col suo 4-3-3 che vedrà in porta il portiere scuola Juventus, Anacoura. In difesa agiranno Daffara, Cacioli, Ricci e Barilaro. In mezzo al campo invece ci sarà spazio per Bambozzi, Gelonese e Zampa. Il tridente offensivo vedrà sugli esterni Bariti e Frediani mentre l'esperto bomber ex Siena e Catania, Michele Paolucci, sarà il riferimento centrale.

Parma che vola sempre di più in classifica anche se il Venezia è primo e sembra non voler minimamente arrestare la sua corsa verso la serie B. Calaiò sempre più fondamentale per D'Aversa e il suo gioco. A centrocampo chi sta facendo molto bene è Scozzarella: l'ex Trapani è il metronomo in mezzo al campo. In casa Ancona si fatica a pensare al campo. Il fallimento ormai incombe e la squadra dorica non trova continuità in campo. Paolucci con la sua esperienza potrebbe essere il leader e ci si attende qualcosa anche dall'ex attaccante del Napoli, Bariti.

Parma che viene quotato da Bwin a 1.40, dimostrazione che gli emiliani sono nettamente favoriti per questa sfida. Lo stesso bookmaker quota a 2.50 il pareggio (segno X ovviamente) mentre la vittoria dei dorici arriva addirittua a 3.70.

Mister D'Aversa si è detto felice e soddisfatto della bella vittoria ottenuta contro il Padova nell'ultimo turno di campionato. Una gara giocata bene e a cui bisogna dare continuità per tenere vivo il sogno primo posto. Mentre in casa Ancona De Patre prova a contenere la preoccupazione e lo sconforto dei giocatori. Il tecnico ha chiesto ai ragazzi di mantenere la calma: queste ultime cinque gare in stagione saranno come finali di Champions League.

Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Parma Ancona non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.