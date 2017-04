Pronostici Serie A/ Le scommesse sulle partite della 31^ giornata: Napoli e Roma, dopo le batoste di Coppa

Pronostici Serie A: il Napoli blinderà il terzo posto? (Foto LaPresse)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 31^ GIORNATA (OGGI 9 APRILE 2017) - La trentunesima giornata della Serie A 2016-2017 prosegue con le sette partite di domenica 9 aprile: quali pronostici su queste gare? Dopo aver visto all’opera la Juventus, oggi giocano le altre big: il match clou è sicuramente quello dello stadio Olimpico, ma anche le altre partite non vanno sottovalutate. Analizzando tutti possibili scenari, abbiamo preso in esame fattore campo, trend del momento e sfide del passato per provare a capire quale possa essere l’esito di queste sfide; naturalmente si tratta di previsioni sulla carta e non di un’assicurazione che le cose andranno esattamente nel modo immaginato, ma intanto andiamo a vedere i pronostici sulle partite della trentunesima giornata di Serie A.

PRONOSTICO SAMPDORIA-FIORENTINA (ore 12:30) - A Marassi si affrontano due squadre in salute: la Sampdoria, reduce dalla vittoria di San Siro contro l’Inter, ha vinto tre delle ultime quattro partite e, in un girone di ritorno da 21 punti, è riuscita a portarsi in zona ottavo-nono posto. Ha 7 punti in più una Fiorentina che, complice il rallentamento delle milanesi, è tornata clamorosamente a credere nella qualificazione in Europa League: per i viola ci sono tre vittorie consecutive e cinque partite senza perdere (ultima sconfitta in casa del Milan), per di più la difesa non subisce gol da 365 minuti ed è un dato da tenere d’occhio, considerato che quest’anno il reparto arretrato di Paulo Sousa non è sempre stato all’altezza. A fare la differenza potrebbero essere le motivazioni: la Fiorentina ne ha di più, la Sampdoria però vuole chiudere con quanti più punti possibile e onorare al meglio la stagione. Il pronostico? Un pareggio potrebbe essere il probabile risultato, dunque segno X.

PRONOSTICO BOLOGNA-ROMA (ore 15) - Una partita che non dovrebbe avere troppa storia: il Bologna è già ampiamente salvo e trova una Roma che ha esattamente il doppio dei suoi punti, ancora in corsa per lo scudetto e intenzionata a chiudere i conti con il secondo posto. I felsinei hanno vinto due partite in fila prima di perdere a Firenze, ma in precedenza avevano mancato la vittoria per sette gare consecutive e nel girone di ritorno, pur ottenendo 14 punti, hanno dato la sensazione di aver tirato i remi in barca (come già lo scorso anno). La Roma, seconda in classifica, ha perso solo una volta nelle ultime otto gare e due nelle ultime 13; arriva da tre vittorie consecutive, ha ottenuto 14 successi in 17 partite e fuori casa non conosce sconfitta dal 29 gennaio (2-3 a Marassi, sul campo della Sampdoria). Inevitabilmente il pronostico non può che essere per l’affermazione dei glallorossi, dunque segno 2.

PRONOSTICO CAGLIARI-TORINO (ore 15) - Partita di difficile lettura quella del Sant’Elia: sia Cagliari che Torino hanno ottimi motivi per essere considerate favorite, ma anche delle ragioni per le quali non si può dar loro al 100% questo status. Il Cagliari ha comunque fatto il suo dovere e anche di più, salvandosi con largo anticipo; la vittoria di Palermo però è stata soltanto la seconda in 10 partite, nelle quali sono arrivate cinque sconfitte e due di queste gli isolani le hanno subite in casa (sia pure contro Juventus e Inter). Il Torino ha creduto di poter arrivare all’Europa, ma è calato sensibilmente: due vittorie nelle ultime 12 partite, per contro soltanto tre sconfitte ma tanti, troppi pareggi con un copione molto simile, ovvero partenze ottime per poi arrivare sulle gambe nella ripresa. Sinisa Mihajlovic ha svolto un buon lavoro ma, globalmente, dai granata aspettavamo qualcosa in più. Per oggi il pronostico dice Cagliari: segno 1, tendente in ogni caso al pareggio.

PRONOSTICO CROTONE-INTER (ore 15) - L’Inter va subito a caccia di riscatto: la sconfitta interna contro la Sampdoria ha probabilmente significato addio alla Champions League, ma rimane l’obiettivo quinto posto (o sesto) per tornare comunque a giocare le coppe. Dopo la grande rincorsa i nerazzurri sono stanchi: hanno ottenuto un solo punto nelle ultime due partite e adesso il Milan è davvero vicino, con la Fiorentina che potrebbe giocare lo scherzetto. Per di più oggi la banda di Stefano Pioli sfida un Crotone che, reduce dalla vittoria del Bentegodi, è tornato a sperare nella salvezza; i calabresi però restano una squadra che in 30 giornate di campionato ha centrato appena 17 punti, e che ha vinto appena due partite nelle ultime 14 giocate, con una striscia di sei sconfitte e un pareggio prima di battere il Chievo. Non possiamo non dare i favori del pronostico all’Inter, dunque diciamo senza mezzi termini segno 2.

PRONOSTICO MILAN-PALERMO (ore 15) - Situazione molto simile a quella presentata appena sopra: il Milan insegue l’Europa, ma rischia di dover maledire il pareggio di Pescara che gli ha impedito di scavalcare l’Inter in classifica. I rossoneri globalmente hanno fatto molto bene; allo scudetto non hanno mai davvero creduto, ma dopo tre sconfitte consecutive hanno vinto quattro delle ultime sette partite. Il calo rimane: 15 punti nel girone di ritorno sono pochi per una squadra che punti con decisione all’Europa, che per di più manca da tre stagioni. Il Palermo a San Siro non può comunque rappresentare un vero ostacolo: i rosanero arrivano da quattro sconfitte consecutive e sei nelle ultime sette giornate, non vincono dal 5 febbraio e hanno ottenuto un solo successo nelle ultime 13 partite. Ormai semi-condannato alla Serie B, il Palermo arriva a Milano sapendo di dover giocare il ruolo della vittima sacrificale: segno 1 per questa partita, ci stupiremmo anche solo di un pareggio.

PRONOSTICO UDINESE-GENOA (ore 15) - Lo spettro di Ivan Juric su Andrea Mandorlini: potrebbe esserci un cambio sulla panchina del Genoa, inverso a quanto era accaduto poche settimane fa. Il Genoa è in crisi: una vittoria in 16 partite, undici sconfitte in questo periodo, una salvezza tranquilla che si è trasformata in un rischio di veder salire le ultime della classe. Un Genoa che ha subito due 0-5 a distanza di un mese e mezzo, che non segna da tre partite e che non festeggia un gol di Giovanni Simeone dal 29 gennaio; se aggiungiamo al quadro l’Udinese, imbattuta da quattro partite (due vittorie) e con un ritrovato Duvan Zapata, si capisce bene come il contesto non sia favorevole al Grifone. Tutto sommato però ci sono le motivazioni: come detto entrambe sono salve (il Genoa quasi, mettiamola così) ma i liguri non possono permettersi di sbagliare. Pertanto, quantomeno puntiamo sul pareggio.

PRONOSTICO LAZIO-NAPOLI (ore 20:45) - La partita meno decifrabile di tutte. La Lazio sta volando, è quarta e con una vittoria contro il Napoli andrebbe addirittura in piena zona terzo posto. Ci sono 32 punti in 15 partite tra le mura dell’Olimpico, ci sono cinque vittorie nelle ultime sei partite (sei nelle ultime otto) e un’imbattibilità che dura dal 28 gennaio. Il rovescio della medaglia? Simone Inzaghi ha perso due volte contro la Juventus, una contro la Roma, il Milan e l’Inter e ha pareggiato contro il Napoli e ancora i rossoneri. Insomma: non ha mai vinto le sfide contro le big. Cosa che il Napoli ha fatto, regolando per due volte il Milan e vincendo in casa della Roma, ma anche superando l’Inter e comunque pareggiando contro la capolista Juventus. In più il miglior attacco del campionato (69 gol), sei vittorie nelle ultime otto partite e una sola sconfitta in 19 gare (in casa contro la bestia nera Atalanta), un periodo nel quale i partenopei hanno centrato 13 vittorie. Come pronostico ci sia concesso un doppio segno: diciamo X2.

