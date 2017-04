Pronostici Serie B/ Le scommesse sui posticipi della 35^ giornata: Verona e Spal, scatto in avanti?

Pronostici Serie B: il Brescia non vince da sette partite (Foto LaPresse)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SUI POSTICIPI DELLA 35^ GIORNATA (9-10 APRILE 2017) - Il campionato di Serie B 2016-2017 prosegue con i due posticipi: esaurito il turno infrasettimanale, per i nostri pronostici si torna a giocare anche domenica e lunedì. Quale sarà l’esito delle sfide in programma? In campo troviamo due squadre che vanno a caccia della promozione diretta, una impegnata nella rincorsa ai playoff e l’altra che si deve salvare. In due partite dunque possiamo dire che siano racchiuse tutte le lotte che ancora infiammano il campionato cadetto; andiamo dunque a vedere senza indugio quello che ci potrebbe aspettare in campo e quale esito potrebbero avere i due posticipi della trentacinquesima giornata.

PRONOSTICO BRESCIA SPAL (domenica ore 17:30) - La Spal torna a sognare: con la vittoria nel turno infrasettimanale si è riportata in testa alla classifica e si avvicina alla promozione diretta. Altra prova di fuoco contro un Brescia che si deve salvare e che, pur reduce da quattro pareggi consecutivi, non vince dal 24 febbraio quando aveva regolato il Cittadella, avendo messo insieme tre sconfitte dopo quel 4-1 interno. Un Brescia che, per contro, ha perso solo due volte al Rigamonti in questa stagione, e che ha problemi fuori casa (mezzo punto a partita); la Spal ha vinto tre delle ultime cinque partite e cinque delle ultime otto, e con il 2-0 al Novara ha dimostrato di essere riuscita a superare il periodo difficile fatto di due sconfitte in serie. Il pronostico naturalmente tira dalla parte degli estensi, ma il buon ruolino casalingo del Brescia ci porta a puntare quantomeno su un X2, perchè il pareggio è un risultato più che concreto nelle possibilità.

PRONOSTICO NOVARA VERONA (lunedì ore 20:30) - E’ semi-impossibile decifrare la stagione del Verona: squadra costruita per dominare e che lo ha fatto fino a inizio novembre (dieci vittorie in 13 partite), ma che poi ha clamorosamente smarrito la via vincendo “soltanto” otto volte nelle successive 21 gare. La sensazione è che Fabio Pecchia non abbia ancora l’esperienza necessaria per uscire in fretta dalle situazioni difficili; la sconfitta interna contro lo Spezia ne è la prova, perchè appena prima il Verona aveva vinto a Trapani mettendo fine alla serie di tre pareggi. Il Novara oggi si trova fuori dai playoff e deve riprendere la marcia: i piemontesi non vincono da cinque partite e rischiano di gettare alle ortiche le quattro vittorie consecutive che avevano centrato tra febbraio e inizio marzo, che avevano prolungato la serie di sette gare senza perdere poi arrivata a 10. Due sconfitte consecutive per il Novara, che però resta leggermente favorito: diciamo segno X perchè il Verona non può permettersi di sbagliare ancora.

