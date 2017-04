Reggina Catanzaro/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggina Catanzaro, Foto LaPresse

DIRETTA REGGINA CATANZARO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Reggina Catanzaro, diretta dall'arbitro Matteo Proietti e in programma domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un derby calabrese ad alta tensione, tutto da vivere nella lotta per la salvezza che sta infiammando i bassifondi nella classifica del girone C del campionato di Lega Pro.

Giunti alla quindicesima giornata di ritorno, i due club non possono più permettersi di fare calcoli, soprattutto ora che la salvezza diretta sembra a portata di mano. Dopo un lunghissimo digiuno nelle partite esterne, la formazione allenata da Karel Zeman ha infatti ottenuto un fondamentale successo nella trasferta di Taranto. Ossigeno puro ricavato dal gol realizzato in apertura di secondo tempo da Coralli, che ha messo la Reggina nelle condizioni di distanziare di tre punti in classifica il Monopoli quintultimo, e vedere l'agognata permanenza tra i professionisti sempre più vicina.

Resta invece quartultimo e sempre più invischiato nella zona play out il Catanzaro, dopo la sconfitta interna contro la capolista Foggia. I giallorossi hanno dato tutto contro quella che resta, oltre che la prima della classe, anche la formazione nettamente più in forma di tutta la Lega Pro, che allo stadio Ceravolo ha ottenuto la sua ottava vittoria consecutiva. Il che ha complicato però notevolmente la situazione dei catanzaresi, ora a tre punti dalla salvezza diretta e sempre incalzati da Taranto e Vibonese, lontane solo due punti al penultimo posto.

Allo stadio Granillo saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo nel derby. Reggina con Sala in porta e una linea difensiva a tre composta da Sala, Gianola e De Vito. Il danese Knudsen sarà il perno del centrocampo amaranto, affiancato dallo svizzero Botta e da De Francesco, mentre la fascia destra sarà presidiata da Cane e la fascia sinistra da Porcino. In attacco ci sarà Bianchimano a far compagnia al bomber Coralli, come detto match winner nella delicatissima trasferta di Taranto.

Risponderà il Catanzaro con De Lucia estremo difensore dietro la linea difensiva a quattro composta da Mirko Esposito come esterno destro, Sirri e Prestia come centrali di difesa e Patti schierato sull'out mancino. A centrocampo invece i due esterni laterali saranno Mancosu a destra e Icardi a sinistra, con Maita (in gol contro il Lecce) affiancato al belga Van Ransbeeck per vie centrali. In attacco al fianco di Giuseppe Giovinco sarà confermato Saraò.

Match che sarà sicuramente complesso dal punto di vista agonistico. La Reggina è tentatas di fare 'all-in', con Karel Zeman che insisterà sul 3-5-2 che sembra aver decisamente dato un'anima alla sua squadra in queste delicatissime partite di fine stagione. 4-4-2 per il Catanzaro di Erra che anche contro il Foggia si è reso protagonista di una partita ordinata, costringendo i Satanelli a soffrire per tre quarti di match per strappare i tre punti. Il tempo però inizia a stringere e la situazione di classifica, senza una scossa, potrebbe vedere presto i giallorossi irrimediabilmente condannati ai play out.

Vincere il derby per la Reggina significherebbe chiudere buona parte del discorso salvezza, ed i bookmaker danno fiducia agli amaranto con vittoria interna quotata 2.10 da Paddy Power, mentre il successo catanzarese alza la quota per il segno '2' a 3.50 secondo Bet365 ed il pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Betclic. La sfida Reggina Catanzaro, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un'esclusiva del sito sportube.tv, in diretta streaming video per i suoi abbonati.

