Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: oggi Gironi B e C (34^ giornata)

Risultati Lega Pro (Foto LaPresse)

RISULTATI LEGA PRO E CLASSIFICA: GIRONI B E C, DIRETTA GOL LIVE SCORE (OGGI 8 APRILE 2017) - Prosegue il campionato di Lega Pro 2016-2017: domenica 9 aprile vanno in scena le partite dei gironi B e C che, avendo giocato di mercoledì nel turno infrasettimanale, hanno goduto di un giorno di riposo in più ripristinando di fatto la composizione del calendario in questo periodo della stagione. Siamo anche qui alla trentaquattresima giornata e dunque ci avviciniamo alla fine della stagione regolare e all’arrivo dei playoff.

Risultati girone B: alle ore 16:30 ci sono Fano-Pordenone, Forlì-Maceratese, Gubbio-Mantova, Modena-Santarcangelo, Parma-Ancona e Teramo-Reggiana; alle ore 20:30 avremo Feralpisalò-Bassano e Lumezzane-Sudtirol. Il grande appuntamento, quello dell’Euganeo tra il Padova terzo e il Venezia primo, arriverà domani nel posticipo: avendo perso in casa contro il Parma i biancoscudati non possono più sperare di prendersi la promozione diretta, il Venezia invece sta volando ed è sempre più vicino all’obiettivo in una stagione che potrebbe portare in dote anche la Coppa Italia di categoria.

Alle spalle dei lagunari di Pippo Inzaghi è tornato a spingere il Parma, che oggi ha anche un impegno abbordabile per provare ad allungare. Per quanto riguarda la corsa ai playoff, situazione ormai definita per le prime (Pordenone e Reggiana, ma anche Gubbio e Sambenedettese, sembrano ormai dentro), restano da definire sostanzialmente tre posti ma, tra le squadre che sono al momento fuori dalla lista, soltanto Bassano e Maceratese sembrano avere una possibilità concreta. In coda ormai spacciato l’Ancona, le altre invece se la giocano in una corsa a sei per evitare i playout.

Risultati girone C: si parte alle ore 14:30 con Akragas-Paganese, Casertana-Foggia, Fondi-Messina, Juve Stabia-Matera, Lecce-Taranto, Reggina-Catanzaro, Vibonese-Catania e Virtus Francavilla-Fidelis Andria; si chiude alle ore 18:30 con Cosenza-Siracusa e Monopoli-Melfi. Il Foggia insegue le ultime vittorie per festeggiare una promozione attesa 19 anni: confermato il +6 sul Lecce (che prova a non mollare), i satanelli sono in striscia positiva e non si vogliono fermare.

Oggi vanno a Caserta, campo difficile e squadra che ha bisogno di vincere per blindare i playoff; Matera e Juve Stabia si giocano il terzo posto, possibile inserimento dello straripante Siracusa che ha sorpassato anche la Virtus Francavilla che non sa più vincere. Di giocare la post season sono sostanzialmente certe in cinque; il Cosenza è quasi dentro, a partire dalla Casertana (ottava) nessuna può considerarsi al sicuro, tra quelle al momento fuori realisticamente possono sperare in tre (Paganese, Fondi e Messina). Per quanto riguarda la salvezza, lo stesso Messin non è del tutto salvo perchè è solo a +5 sul sedicesimo posto; qui sono tutte davvero in corsa, il Melfi magari solo per i playout ma il concetto rimane.

GIRONE B

ore 16:30 Fano-Pordenone

ore 16:30 Forlì-Maceratese

ore 16:30 Gubbio-Mantova

ore 16:30 Modena-Santarcangelo

ore 16:30 Parma-Ancona

ore 16:30 Teramo-Reggiana

ore 20:30 Feralpisalò-Bassano

ore 20:30 Lumezzane-Sudtirol

CLASSIFICA GIRONE B

Venezia 74

Parma 66

Padova 62

Pordenone 59

Reggiana 54

Gubbio 50

Sambenedettese 49

Feralpisalò, AlbinoLeffe 45

Santarcangelo (-2) 44

Bassano 42

Maceratese (-2) 41

Sudtirol 35

Mantova, Modena, Teramo 34

Forlì 33

Lumezzane 32

Fano 31

Ancona 24

GIRONE C

ore 14:30 Akragas-Paganese

ore 14:30 Casertana-Foggia

ore 14:30 Fondi-Messina

ore 14:30 Juve Stabia-Matera

ore 14:30 Lecce-Taranto

ore 14:30 Reggina-Catanzaro

ore 14:30 Vibonese-Catania

ore 14:30 Virtus Francavilla-Fidelis Andria

ore 18:30 Cosenza-Siracusa

ore 18:30 Monopoli-Melfi

CLASSIFICA GIRONE C

Foggia 74

Lecce 68

Matera 57

Juve Stabia 54

Siracusa 51

Virtus Francavilla 50

Cosenza 48

Casertana (-2) 45

Fidelis Andria, Catania (-7), Paganese (-1) 42

Fondi (-1) 41

Messina 38

Reggina, Akragas 35

Monopoli 33

Catanzaro 32

Taranto, Vibonese 30

Melfi (-1) 27

