Risultati Serie A/ Classifica aggiornata diretta gol live score: si inizia con Sampdoria Fiorentina

Risultati Serie A: Napoli Lazio è il clou della 31^ giornata (Foto LaPresse)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (31^ GIORNATA, 9 APRILE 2017) - Si completa domenica 9 aprile il programma della trentunesima giornata in Serie A 2016-2017: abbiamo archiviato i tre anticipi e siamo pronti a vivere le restanti sette gare che daranno una nuova definizione a una classifica che ormai si sta sgranando sempre più (entrando nel turno nessuna squadra condivideva con altre gli stessi punti in graduatoria).

Ecco allora quali sono le partite di domenica: il lunch match delle ore 12:30 è Sampdoria Fiorentina, alle ore 15 avremo Bologna Roma, Cagliari Torino, Crotone Inter, Milan Palermo e Udinese Genoa per chiudere alle ore 20:45 con il posticipo Lazio Napoli. Naturalmente occhi puntati sulla Roma che è in corsa per lo scudetto e che, avendo preso un vantaggio di 4 punti sul Napoli, può legittimamente ambire a chiudere quanto prima il discorso per il secondo posto e quindi la qualificazione diretta in Champions League.

Per quanto riguarda il discorso playoff europei, la partita serale potrebbe essere decisiva: la Lazio sfida il Napoli che la precede di 4 punti, in caso di vittoria i biancocelesti schizzerebbero a -1 e riaprirebbero tutto il quadro legato alla terza piazza, che la squadra di Maurizio Sarri sembrava aver blindato. Alle spalle della Lazio le due milanesi vanno in cerca di riscatto: l’Inter è ormai troppo lontana dal terzo posto ma mantiene il suo minimo vantaggio per la qualificazione al preliminare di Europa League.

Ci spera anche il Milan: i rossoneri pur pareggiando a Pescara hanno guadagnato un punto sulla rivale cittadina e dunque si sono rimessi in corsa, almeno virtualmente. Difficile che possano arrivare a giocarsela Fiorentina e Sampdoria: ai blucerchiati servirebbe onestamente un miracolo nonostante le prestazioni e i risultati siano ottimali, i viola sono clamorosamente ancora in lotta visto che l’Inter è lontana soltanto 4 punti.

In coda e per la corsa alla salvezza, grande speranza per il Crotone che si è avvicinato sensibilmente all’Empoli, ultima chance per il Palermo; ci sono poi le squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato. Tra queste il Genoa, che alla Dacia Arena deve riscattare lo 0-5 subito in casa dall’Atalanta: il presidente Preziosi ha tuonato contro una parte della tifoseria e intanto si mormora che Andrea Mandorlini sia già in bilico, potendo essere esonerato in caso di altro passo falso.

Staremo dunque a vedere quello che succederà in queste entusiasmanti partite della trentunesima giornata, e come cambierà la classifica del campionato di Serie A che si sta avviando a grandi passi verso la sua conclusione, avendo però ancora tante emozioni da regalarci.

SERIE A 2016-2017, 31^ GIORNATA

Domenica 9 aprile

ore 12:30 Sampdoria-Fiorentina

ore 15:00 Bologna-Roma

ore 15:00 Cagliari-Torino

ore 15:00 Crotone-Inter

ore 15:00 Milan-Palermo

ore 15:00 Udinese-Genoa

ore 20:45 Lazio-Napoli

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 77

Roma 68

Napoli 64

Lazio 60

Atalanta 59

Inter 55

Milan 54

Fiorentina 51

Sampdoria 44

Torino 41

Chievo 38

Udinese 37

Cagliari 35

Bologna 34

Sassuolo 32

Genoa 29

Empoli 23

Crotone 17

Palermo 15

Pescara 14

SERIE A 2016-2017, 31^ GIORNATA

Sabato 15 aprile

ore 12:30 Inter-Milan

ore 15:00 Cagliari-Chievo

ore 15:00 Fiorentina-Empoli

ore 15:00 Genoa-Lazio

ore 15:00 Palermo-Bologna

ore 15:00 Pescara-Juventus

ore 15:00 Roma-Atalanta

ore 15:00 Torino-Crotone

ore 18:00 Sassuolo-Sampdoria

ore 20:45 Napoli-Udinese

