Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, Diretta gol live score: oggi Brescia Spal (35^ giornata)

Risultati Serie B: il Verona ripartirà dopo la sconfitta di martedì? (Foto LaPresse)

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI POSTICIPI (OGGI 8 APRILE 2017) - La trentacinquesima giornata di Serie B 2016-2017 si conclude con due posticipi: si gioca al Rigamonti e al Piola, due partite che sono molto importanti e che racchiudono di fatto tutte le lotte ancora aperte in un campionato cadetto entusiasmante e che si avvia verso la sua conclusione.

Domenica 9 aprile alle ore 17:30 c’è Brescia-Spal; lunedì 10 alle ore 20:30 il turno si conclude con Novara-Verona. Al Rigamonti sono in palio punti per la salvezza e per i playoff: il Brescia non era partito male ma ha progressivamente perso terreno, è passato attraverso un cambio di allenatore e adesso cerca faticosamente di riemergere dalle sabbie mobili della zona playout.

Il problema per le rondinelle è che le altre non stanno a guardare: il Trapani ha ripreso a correre, la Ternana sembra poter fare un cambio di passo e davanti non si rimane fermi. Sarà difficile evitare gli spareggi salvezza; la Spal però è un cliente pessimo, perchè sta giocando un campionato meraviglioso e, dopo aver perso due partite consecutive, è tornata a vincere agganciando il Frosinone al primo posto.

La squadra di Leonardo Semplici vede ad un passo il traguardo della promozione diretta e non vuole fare sconti a nessuno; i destini degli estensi si incrociano con quelli del Verona, che è terzo in classifica e deve superare il suo difficile momento. Un passo avanti e due indietro per gli scaligeri che, capito ampiamente di non poter dominare il campionato, devono resettare tutto e affrontare un passo alla volta.

Tecnicamente ci sarebbe ancora la possibilità di andare in Serie A senza passare dai playoff (con uno dei primi due posti, o con un +10 sulla quarta in classifica) ma la sconfitta interna di martedì sera contro lo Spezia ci ha ampiamente detto di come questa squadra abbia perso tanta fiducia e non riesca più a fare le cose che riuscivano prima, a cominciare dal suo attaccante principe che è ovviamente Pazzini; lunedì servono i tre punti contro il Novara, ma anche i piemontesi si giocano qualcosa di importante perchè vogliono un posto nei playoff che non è assolutamente certo.

La concorrenza dia vincere è ampia; davanti ci sono squadre come Carpi e Spezia, la Salernitana sta marciando e anche quelle che sono più su, al netto della distanza che esiste in classifica, non sembrano voler rallentare. Al Piola dunque sarà sfida vera tra due squadre partite con l’obiettivo della promozione ma che difficilmente lo coroneranno insieme.

SERIE B 2016-2017, 35^ GIORNATA

Domenica 9 aprile

ore 17:30 Brescia-Spal

Lunedì 10 aprile

ore 20:30 Novara-Verona

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Frosinone, 62,

Spal 61

Verona 58

Cittadella, Benevento (-1) 54

Perugia 52

Spezia, 51

Virtus Entella, Bari 50

Carpi, 48

Novara, Salernitana 46

Avellino 44

Pro Vercelli 42

Ascoli 39

Cesena 39

Trapani 38

Brescia 35

Vicenza 37

Ternana 35

Pisa (-4) 32

Latina (-2) 31

