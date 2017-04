Risultati Serie D / classifica aggiornata: Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (30ma giornata, oggi)

Risultati Serie D e classifica, Foto La Presse

RISULTATI SERIE D: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA GIRONI A, B, C, D, E, F, G, H, I (30^ GIORNATA, OGGI DOMENICA 9 APRILE 2017) - La Serie D 2016-2017 torna in campo per la trentesima giornata dei nove gironi, il tredicesimo turno sia dell'anno solare 2017 sia del girone di ritorno, che ha preso il via dopo la pausa per le festività natalizie. Siamo pronti a un rush finale che ci porterà sicuramente alle ultime grandi emozioni di una stagione che non ha sicuramente deluso le aspettative di chi segue questa incredibile categoria.

Sono nove i posti che porteranno alla Lega Pro in altrettanti gironi. Il meccanismo vuole che salgano di categoria solo le vincitrici dei rispettivi gironi e che i playoff si disputino solo ed esclusivamente per stabilire delle graduatorie che andranno poi a stabilire eventuali ripescaggi. Nelle ultime estati infatti sono state numerose le situazioni che hanno obbligato, per la mancata iscrizione di alcune squadre, a dover attingere dalle classifiche generate proprio dai playoff. Ovviamente però non si devono fare calcoli e chi vuole salire deve provare assolutamente a vincere il suo girone. Andiamo a vedere quali sono le partite che si giocheranno oggi.

Nel Girone A il Cuneo capolista va in casa della Bustese Roncalli che lotta nelle zone basse della classifica. Proprio il Cuneo nell'ultima settimana ha staccato di due punti in testa l'Inveruno. Nel Gruppo B invece si gioca una sfida al vertice con un Monza-Ciliverghe Mazzano che sa di ultima chiamata per gli ospiti già lontani di nove punti dalla testa della classifica. Nel Girone C invece hanno giocato ieri Mestre e Triestina che in due hanno raccolto appena un punto, ma il Campodarsego è troppo lontano, addirittura quindici punti dalla seconda. Passando al D invece l'Imolese, prima a quattro punti dal Delta Rovigo, va in casa della Pianese decima. Mentre proprio la seconda della classe sarà ospite di Scandicci.

Passiamo invece al Girone E dove Gavorrano, sopra di quattro punti sulla Massese, ospita l'Unione Sanremo che è sesta. La Massese, seconda, invece tra le mura amiche affronterà Real Forte Querceta che è reduce da tre sconfitte di fila. Passando al Gruppo F possiamo vedere come la Fermana capolista si confronti con l'ASD Pineto che è undicesima e rischia di essere coinvolta nella lotta ai playout. E' Rieti-Nuorese è il big match invece del G con la squadra di casa che è prima in classifica a pari punti con Arzachena che invece ospita il Flaminia. Concludono il giro il Gruppo H, dove la capolista Trastevere Calcio va in casa del Gelbison Cilento, e l'I dove invece Siculo Leonzio ospita l'Aversa.

GIRONE A



GIOCATA IERI Verbania-Borgosesia

Bra-Folgore

Bustese-Cuneo

Chieri-Varese

Casale-Pro Settimo

Gozzano-Inveruno

Legnano-Pinerolo

Pro Sesto-Caronnese

Varesina-OltrepoVoghera



CLASSIFICA



1. Cuneo 29 15 6 8 44:26 55

2. Inveruno 29 15 8 6 62:39 53

3. Caronnese 29 14 10 5 47:30 52

4. Borgosesia 29 13 12 4 39:17 51

5. Varese 29 15 6 8 41:26 51

6. Chieri 29 14 7 8 54:37 49

7. Pro Sesto 29 12 13 4 35:27 49

8. Gozzano 29 13 8 8 46:34 47

9. Casale 29 10 11 8 31:32 41

10. Folgore 29 11 6 12 41:40 39

11. Bra 29 9 11 9 38:35 38

12. OltrepoVoghera 29 8 9 12 35:48 33

13. Varesina 29 6 9 14 34:54 27

14. Verbania 29 6 8 15 34:50 26

15. Bustese 29 5 9 15 30:47 24

16. Pinerolo 29 5 9 15 31:49 24

17. Pro Settimo 29 4 12 13 26:46 24

18. Legnano 29 4 6 19 24:55 18

GIRONE B



GIOCATA IERI Grumellese-Virtus Bergamo 1-4

Bolzano-Ciserano

Cavenago-Olginatese

Boario-Dro

Lecco-Seregno

Levico Terme-Scanzorosciate

Monza-Ciliverghe Mazzano

Pergolettese-Pro Patria

Pontisola-Caravaggio



CLASSIFICA

1. Monza 29 22 6 1 62:12 72 2. Ciliverghe Mazzano 29 19 6 4 66:38 63 3. Virtus Bergamo 30 17 7 6 55:31 58 4. Pergolettese 29 18 4 7 51:32 58 5. Pro Patria 29 17 4 8 42:29 55 6. Pontisola 29 13 8 8 49:34 47 7. Darfo Boario 29 13 6 10 36:30 45 8. Caravaggio 29 11 10 8 41:37 43 9. Seregno 29 10 11 8 42:40 41 10. Grumellese 30 11 5 14 33:42 38 11. Ciserano 29 10 4 15 35:45 34 12. Dro 29 8 8 13 29:37 32 13. Olginatese 29 8 4 17 34:53 28 14. Scanzorosciate 29 8 3 18 25:53 27 15. Lecco 29 7 4 18 24:52 25 16. Bolzano 29 6 5 18 23:48 23 17. Levico Terme 29 4 9 16 32:49 21 18. Cavenago Fanfulla 29 4 8 17 29:46 20

GIRONE C



GIOCATA IERI Calvi-Virtus Verona 0-0

GIOCATA IERI Belluno-Mestre 1-0

GIOCATA IERI Triestina-Albano 1-1

Altovicentino-Cordenons

Este-Eclisse Carenipievigina

Tamai-Montebelluna

AzignanoChiampo-Campodasego

Feltre-Legnago

Vigontina-Vigasio



CLASSIFICA

1. Mestre 30 24 3 3 62:25 75 2. Triestina 30 20 7 3 53:23 67 3. Campodarsego 29 15 7 7 46:33 52 4. Virtus Verona 30 12 11 7 34:23 47 5. Abano 30 11 13 6 43:36 46 6. ArzignanoChiampo 29 11 10 8 36:27 43 7. Belluno 30 11 9 10 34:32 42 8. Cordenons 29 10 8 11 43:49 38 9. Feltre 29 10 7 12 29:33 37 10. Este 29 9 9 11 30:31 36 11. Montebelluna 29 10 6 13 37:46 36 12. Tamai 29 10 5 14 27:38 35 13. Legnago Salus 29 8 9 12 39:38 33 14. Calvi Noale 30 9 6 15 40:43 33 15. Vigasio 29 8 9 12 33:46 33 16. Altovicentino 29 7 7 15 36:52 28 17. Carenipievigina 29 6 4 19 28:54 22 18. Vigontina 29 3 10 16 31:52 19

GIRONE D



Adriese-Lentigione

Castelfranco-Sangiovannese

Correggese-Ribelle

Mezzolara-Rignanese

Pianese-Imolese

Poggibonsi-Colligiana

Ravenna-Castelvetro

San Donato-Fiorenzuola

Scandicci-Delta Rovigo



CLASSIFICA



1. Imolese 29 17 8 4 55:27 59

2. Delta Rovigo 29 15 10 4 48:28 55

3. Ravenna 29 14 12 3 41:23 54

4. Lentigione 29 14 8 7 34:28 50

5. Correggese 29 14 7 8 52:40 49

6. Castelvetro 29 13 4 12 52:45 43

7. Scandicci 29 13 4 12 37:45 43

8. Colligiana 29 9 13 7 43:38 40

9. Mezzolara 29 10 10 9 37:36 40

10. Pianese 29 11 7 11 42:44 40

11. San Donato 29 10 9 10 44:42 39

12. Rignanese 29 9 10 10 29:30 37

13. Ribelle 29 8 11 10 37:37 34

14. Fiorenzuola 29 9 6 14 31:39 33

15. Adriese 29 8 6 15 37:44 30

16. Sangiovannese 29 7 5 17 31:47 26

17. Castelfranco 29 5 8 16 17:35 23

18. Poggibonsi 29 4 4 21 17:56 15

GIRONE E



Argentina-Grosseto

Finale-Savona

Gavorrano-Sanremo

Lavagnese-Montecatini

Massese-Querceta

Montemurlo-Levante

Ponsacco-Ghivizzano

Sporting Recco-Ligorna

Viareggio-Fezzanese



CLASSIFICA



1. Gavorrano 29 18 8 3 54:28 62

2. Massese 29 17 7 5 52:31 58

3. Savona 29 16 7 6 48:22 55

4. Lavagnese 29 15 7 7 48:32 52

5. Finale 29 12 8 9 41:40 44

6. Unione Sanremo 29 10 13 6 45:30 43

7. Montecatini 29 12 6 11 34:32 42

8. Real Querceta 29 10 11 8 43:31 41

9. Argentina 29 11 8 10 34:31 41

10. Ponsacco 29 11 8 10 36:35 41

11. Montemurlo 29 8 13 8 29:27 37

12. Ligorna 29 6 15 8 40:52 33

13. Sestri Levante 29 9 5 15 39:43 32

14. Ghivizzano 29 7 8 14 33:46 29

15. Viareggio 29 7 7 15 32:50 28

16. Fezzanese 29 5 12 12 32:48 27

17. Sporting Recco 29 6 6 17 28:49 24

18. Grosseto 29 3 7 19 27:68 15



GIRONE F



Agnonese-San Nicoló

Alfonsine-Civitanovese

ASD Pineto Calcio-Fermana

Campobasso-Matelica

Castelfidardo-Vastese

Jesina-San Marino

Romagna Centro-Monticelli

Vis Pesaro-Recanatese



CLASSIFICA



1. Fermana 27 19 4 4 43:21 61

2. Matelica 27 16 4 7 47:26 52

3. San Nicoló 27 13 11 3 44:24 50

4. Vis Pesaro 27 12 9 6 40:27 45

5. Sammaurese 28 12 8 8 31:20 44

6. Agnonese 27 10 10 7 37:29 40

7. Vastese 27 10 9 8 36:26 39

8. San Marino 27 9 10 8 42:34 37

9. Monticelli 27 8 13 6 30:27 37

10. Romagna Centro 27 10 7 10 31:33 37

11. Pineto Calcio 28 9 9 10 30:37 36

12. Campobasso 27 10 6 11 30:38 36

13. Jesina 28 9 6 13 31:41 33

14. Alfonsine 28 5 8 15 29:44 23

15. Recanatese 27 4 9 14 26:45 21

16. Castelfidardo 28 4 7 17 20:41 19

17. Civitanovese 27 3 8 16 20:54 17

18. Chieti 0 0 0 0 0:0 0



GIRONE G



GIOCATA IERI Lanusei-Avezzano 1-0

GIOCATA IERI L'Aquila-Muravera 1-1

Azachena-Flaminia

Foligno-Città di Castello 0-3 a tav.

Monterosi-San Teodoro

Ostiamare Lido-Albalonga

Rieti-Nuorese

Torres-Vivi Altotevere Sansepolcro

Sporting Club Trestina-Latte Dolce



CLASSIFICA





1. Rieti 29 19 4 6 59:23 61 2. Arzachena 29 18 7 4 50:18 61 3. Monterosi FC 29 17 7 5 55:21 58 4. Ostia Mare 29 17 7 5 53:27 58 5. L'Aquila 30 15 12 3 50:24 56 6. Nuorese 29 15 9 5 35:20 54 7. Albalonga 29 15 8 6 55:32 53 8. Avezzano 30 12 6 12 37:32 42 9. Vivi Altotevere 29 12 5 12 43:41 41 10. Lanusei Calcio 30 13 1 16 40:47 40 11. Trestina 29 10 9 10 40:36 39 12. Flaminia 29 9 9 11 41:34 36 13. Latte Dolce 29 8 7 14 28:38 31 14. San Teodoro 29 6 7 16 26:47 25 15. Muravera 30 5 8 17 22:49 23 16. Torres 29 4 8 17 19:55 20 17. Citta di Castello 29 2 8 19 16:57 14





GIRONE H



GIOCATA IERI Nardò-San Severo

Agropoli-Citta di Ciampino

Madrepietra-Herculaneum

Nocerina-Cynthia

Picerno-Francavilla

Bisceglie-Anzio Calcio 1924

Gelbison Cilento-Trastevere Calcio

Vultur Rionero-Potenza

Gravina-Manfredonia



CLASSIFICA



1. Trastevere 29 19 6 4 52:28 63

2. Bisceglie 29 18 8 3 53:28 59

3. Nocerina 29 16 7 6 46:27 55

4. Nardò 29 16 4 9 44:32 52

5. Gravina 29 14 9 6 38:20 51

6. Cilento 29 13 6 10 44:33 45

7. Picerno 29 11 8 10 34:31 41

8. Herculaneum 29 9 11 9 29:32 38

9. Potenza 29 9 10 10 38:39 37

10. Francavilla 29 10 7 12 29:34 37

11. Anzio 29 8 12 9 38:40 36

12. Manfredonia 29 10 6 13 42:47 36

13. Rionero 29 8 11 10 35:37 35

14. San Severo 29 7 12 10 33:36 33

15. Madrepietra 29 7 6 16 36:53 26

16. Cynthia 29 6 4 19 29:48 22

17. Agropoli 29 6 6 17 31:55 22

18. Ciampino 29 4 7 18 30:61 19



GIRONE I



Castrovillari-Gladiator

Gela-Cavese

Gragnano-Igea

VirtusFrattese-Sersale

Pomigliano-Rende

Roccella-Sarnese

Sicula Leonzio-Aversa

Turris-Sancataldese

Due Torri-Palmese 0-3



CLASSIFICA



1. Sicula Leonzio 29 21 4 4 47:20 67

2. Cavese 29 17 6 6 44:23 57

3. Rende 29 17 5 7 49:30 56

4. Igea Virtus 29 16 7 6 45:25 55

5. US Palmese 29 15 7 7 50:33 52

6. Gela 29 13 8 8 43:33 47

7. Frattese 29 13 7 9 50:31 46

8. Turris 29 14 4 11 39:30 46

9. Gladiator 29 12 7 10 35:35 43

10. Gragnano 29 9 12 8 41:38 39

11. Pomigliano 29 9 11 9 33:31 38

12. Sancataldese 29 10 6 13 28:39 36

13. Aversa 29 7 12 10 30:40 32

14. Roccella 29 7 6 16 31:45 27

15. Sarnese 29 6 8 15 25:42 26

16. Castrovillari 29 5 9 15 33:44 24

17. Sersale 29 2 6 21 22:57 12

18. Due Torri 29 3 3 23 9:64 4

