Sampdoria Fiorentina/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 31^ GIORNATA) - Sampdoria Fiorentina, che sarà diretta dall'arbitro Carmine Russo, apre il programma di domenica 9 aprile per la Serie A 2016-2017: siamo nella trentunesima giornata e si gioca alle ore 12:30. La Sampdoria di Giampaolo ha perso solo una delle ultime otto partite, quella contro la Juventus: per il resto sono arrivate 4 vittorie e 3 pareggi. Nell'ultimo match di campionato i blucerchiati hanno avuto la meglio sull'Inter di Pioli, sbancando San Siro grazie a Quagliarella ed a Schick.

Proprio l'attaccante ceco classe 1996 è un po' il simbolo di quanto bene stia facendo la formazione allenata da Giampaolo, che dopo l'ottima stagione di Empoli si sta quindi confermando. Prima della bella e pesante vittoria di San Siro la Sampdoria ha perso in casa con la Juventus per 1 a 0.

Tuttavia questa sconfitta è stata accolta senza patemi dai tifosi doriani, ancora in estasi per la vittoria nella stracittadina contro il Genoa: l'1 a 0 firmato Muriel ha non solo confermato la supremazia blucerchiata, con la Samp capace di vincere due derby in un campionato dopo 60 anni, ma ha anche confermato come il Genoa sia quest'anno decisamente inferiore sotto ogni punto di vista.

La Sampdoria è quindi senza dubbio una delle sorprese più liete di questa seconda parte di stagione e si sta candidando ad essere la mina vagante di questa ultima parte di stagione. E il match contro la Fiorentina arriva nel momento giusto, perchè la squadra di Sousa sta cercando di finire dignitosamente una stagione dove le aspirazioni erano tante, ma i risultati sono stati modesti. Tuttavia la sconfitta dell'Inter rimette proprio la Fiorentina in grado, seppure in modo velato, di poter pensare all'Europa League, anche se Sousa dovrà battere i blucerchiati per sperare nella rimonta sugli uomini di Pioli.

Tuttavia i Viola sembrano aver superato lo shock dell'eliminazione in Europa League e in campionato dopo due pareggi di fila sono arrivate tre vittorie consecutive tutte per 1 a 0, sintomo di un cinismo che nel rush finale della stagione potrebbe rivelarsi decisivo. Ne sanno qualcosa Cagliari, Crotone e Bologna, battute tutte 1 a 0 grazie a Kalinic nel primo caso ed al redivivo Babacar nel secondo. Certamente il gioco espresso dalla Fiorentina non è dei più spumeggianti, complici l'appannamento di Chiesa Jr da un lato e l'assenza di Bernardeschi dall'altra. Tuttavia Sousa può comunque guardare con fiducia alla trasferta di Marassi.

Per quanto riguarda i precedenti, nel match giocato all'andata la banda di Giampaolo spaventò i viola, andando in vantaggio con Muriel. Ci pensò poi Bernardeschi a rimettere le cose a posto e proprio l'assenza del trequartista/attaccante potrebbe pesare nell'economia del match. Per quanto riguarda le formazioni, Giampaolo spera di poter recuperare Muriel, assente nel match contro l'Inter per un problema muscolare. Tuttavia la decisione su un eventuale utilizzo dell'attaccante colombiano verrà presa probabilmente soltanto poco prima del match.

Probabile in qualsiasi caso la conferma del 4-3-1-2 con Bruno Fernandes ancora destinato a vincere il ballottaggio con Alvarez. Nella Fiorentina di Paulo Sousa, che dovrà fare ancora a meno di Bernardeschi, spazio per Gonzalo Rodriguez al centro della difesa: l'argentino ha scontato la squalifica e si riprenderà quindi anche la fascia di capitano. Per il resto probabile modulo con il doppio trequartista e con Kalinic terminale offensivo, con Babacar pronto a subentrare a partita in corso.

Che il match dell'ora di pranzo, che si giocherà alle 12:30, sia molto interessante lo si capisce anche dalle quote dei bookmakers. Basti vedere quelle della Snai, che assegna ad un colpo esterno della Fiorentina una quota pari a 2,45 volte la cifra giocata, ma che non reputa così difficile nemmeno l'affermazione interna dei blucerchiati, che viene pagata 2,80 volte l'entità della scommessa eventualmente effettuata. Il pareggio risulta per la Snai il risultato meno probabile, visto che viene pagato 3,50 volte la cifra eventualmente scommessa.

Sampdoria Fiorentina potrà essere seguita in diretta tv sul bouquet satellitare (Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) e sulla pay tv del digitale terrestre (Premium Sport e Premium Sport HD); in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita di Marassi anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi le rispettive applicazioni - Sky Go e Premium Play - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.





