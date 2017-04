Teramo Reggiana/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Teramo Reggiana (Foto LaPresse)

DIRETTA TERAMO REGGIANA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Teramo Reggiana, che sarà diretta dall'arbitro Giampaolo Mantelli, va in scena domenica 9 aprile con calcio d'inizio alle ore 16:30; la partita vale per la trentaquattresima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Una sfida tra due grandi deluse di questo campionato che potrà però dire molto sul prossimo futuro di entrambe le compagini. Il Teramo era partito per provare a centrare i playoff in seguito alla promozione poi svanita di due stagioni fa.

La squadra abruzzese è comunque in serie positiva e tra quelle che lottano per la salvezza è la più in forma. Non sarà semplice per la Reggiana fare risultato a Teramo visto che la squadra di casa ha bisogno di punti e non vuole mollare un centimetro a favore della squadra emiliana. Proprio la Reggiana sembrava che nella prima parte di stagione potesse addirittura ambire alla vittoria del campionato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Un vero crollo nel girone di ritorno. Ora la squadra è in calo evidente e sta pagando una serie negativa che va avanti ormai da settimane. Nessuno vuole commettere errori perciò c'è da attendersi una gara molto divertente al Bonolis di Teramo. I tre punti in questa sfida peseranno e non poco visto che si tratta di una gara fondamentale per il prosieguo di stagione. Il Teramo arriva da ben 4 risultati utili di fila per cui non vorrà stravolgere la sua formazione in vista dello scontro contro la Reggiana.

Il modulo di mister Ugolotti sarà il 4-4-1. In porta giocherà l'esperto portiere ex Modena e Foggia, Narciso. In difesa spazio per Sales, Caidi, Speranza e Karkalis mentre a centrocampo agiranno Spighi, Amadio, Ilari e Di Paolantonio. In avanti il tandem d'attacco sarà composto da Fratangelo e dall'esperienza dell'ex centravanti del Pescara, Sansovini.

La Reggiana di Leonardo Menichini ha bisogno di una vittoria per allontanare quella che è una vera e propria crisi in questo momento. L'ex mister della Salernitana punterà deciso sul 4-3-1-2 con Narduzzo in porta, Ghiringhelli, Spano, Trevisan e Contessa in difesa. A centrocampo giocheranno Carlini, Genevier e Calvano mentre da trequartista ci sarà l'ex Avellino, Sbaffo. In attacco invece largo al tandem composto da Marchi e Cesarini con Rozzio pronto a supportare i compagni nella ripresa in caso di necessità.

La squadra abruzzese sta trovando una buona continuità in questa delicata fase della stagione. Di Paolantonio e Spighi sugli esterni danno quella spinta che serve ma è fondamentale anche l'apporto di uno come Sansovini. L'ex Pescara è infatti un elemento di grande importanza visto il suo carisma per i compagni e la sua grandissima esperienza. Per la squadra emiliana è invece Sbaffo l'elemento più in forma in questa fase e che ha trovato il gol nell'ultimo pareggio. La squadra di Menichini non vive un ottimo momento e perciò avrà bisogno del miglior Marchi per provare a trovare con maggiore continuità quel gol degli attaccanti che manca da troppo.

Per quanto concerne invece le scommesse, la vittoria della formazione di casa viene quotata a 2.05 mentre il pareggio a 2.70. La vittoria della Reggiana, stando sempre alle quote proposte da Bwin, viene quotata a 2.40. Il tecnico del Teramo, Ugolotti, ha parlato chiaro nell'ultima conferenza: bisogna continuare su questa strada per ottenere la salvezza. Sono 4 le partite senza sconfitte e perciò la squadra abruzzese solo così potrà salvarsi senza passare dai playout. Mentre la Reggiana è stata spronata dal suo tecnico, Menichini. Perdere in Abruzzo potrebbe compromettere la quinta posizione in classifica e mettere perciò a repentaglio un cammino positivo in vista dei playoff per la serie B.

Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Teramo Reggiana non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

