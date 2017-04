Udinese Genoa/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Udinese Genoa, Foto LaPresse

DIRETTA UDINESE GENOA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 31^ GIORNATA) - Udinese Genoa sarà diretta dall'arbitro XXXX; per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 si gioca domenica 9 aprile alle ore 15. L'Udinese è ormai salva da diverso tempo e senza dubbio l'approdo di Del Neri in panchina ha portato i frutti sperati, visto che la squadra sotto la sua gestione si è allontanata velocemente dalla zona caldissima della classifica e ora naviga in acque decisamente tranquille, visto che è dodicesima con 37 punti, a quattro punto dal decimo posto attualmente occupato dal Torino, avversario proprio nell'ultimo turno di campionato.

Nel match giocato in trasferta contro i granata i friulani hanno confermato i progressi fatti sotto la gestione di Del Neri e non hanno portato a casa la vittoria solo per il solito Belotti, che ha trovato il goal del pareggio con un gran goal di testa. Del Neri può comunque essere soddisfatto, visto che con il pareggio ottenuto contro i granata sono sette i punti nelle ultime quattro partite: prima erano arrivate la vittoria casalinga contro il Palermo di Lopez e nel turno precedente il 3 a 1 esterno al Pescara di Zeman.

Se poi si pensa che l'Udinese ha anche colto un pareggio casalingo contro la Juventus di Allegri, avviata verso il sesto scudetto consecutivo, si capisce come la squadra della famiglia Pozzo possa aspirare ai tre punti contro un Genoa che è letteralmente in mezzo ad una tempesta. Il Grifone si trova al momento al sedicesimo posto con 29 punti e soltanto l'incapacità di chi è dietro di alzare il ritmo consente ai rossoblu di non essere coinvolti, per ora, nella lotta per non retrocedere. Tuttavia, anche se i punti di vantaggio sul terzultimo posto a nove giornate dalla fine sono 12, crolli interni come quello contro l'Atalanta dell'ex Gasperini (0 a 5) fanno tremare i tifosi.

Dopo l'umiliazione di Marassi e durante il match i tifosi hanno duramente contestato Preziosi, il quale a fine partita ha annunciato la sua volontà di cedere la società. Prima della sconfitta contro i bergamaschi il Genoa ha perso 1 a 0 a San Siro contro il Milan e sempre con lo stesso punteggio anche la stracittadina con una Sampdoria che quest'anno ha la supremazia cittadina. Nonostante le tre sconfitte consecutive e una umiliazione come quella contro l'ex Gasperini, Mandorlini è stato confermato in panchina, ma risulterà probabilmente decisivo il match contro l'Udinese di Delneri, inizio di un ciclo difficile con Lazio, Juventus e Chievo.

Nel match di andata, giocato a Genova, il risultato finale fu di 1 a 1 con reti di Ocampos per il Genoa e di Thereau per l'Udinese. E proprio Ocampos è lo spunto per accennare a quello che al momento manca al Grifone, ovvero un giocatore capace di trascinare la squadra. Nel mercato di gennaio Preziosi ha come da abitudine stravolto la rosa a disposizione del tecnico e questo alla fine ha probabilmente inciso sul crollo che ha portato all'esonero di Juric.

Nel match in programma al Friuli Mandorlini potrebbe decidere di puntare ancora su Simeone jr, il quale si troverà probabilmente ad essere l'unico terminale offensivo della squadra vista la squalifica di Pinilla. Nel 4-3-3 che Delneri opporrà al 3-5-2 di Mandorlini si dovrebbe invece rivedere proprio Thereau, che guiderà l'attacco insieme a Zapata e De Paul, con Perica probabilmente in panchina.

La crisi del Genoa la si percepisce effettivamente anche dalle quote fornite dai bookmakers, che credono decisamente poco ad un possibile risultato positivo in quel di Udine. Un successo della squadra allenata da Mandorlini viene infatti quotato dalla Snai a 4,75 volte la cifra giocata e questa quota è simile a quella esposta da tutti gli altri bookmakers. Un successo dei ragazzi di Delneri viene invece ritenuto decisamente più probabile: sempre la Snai paga i tre punti casalinghi dei friulani 1,77 volte la cifra giocata. Un pareggio viene ritenuto più probabile di una vittoria del Genoa: chi dovesse azzeccare questo risultato può contare su una quota di 3,60 volte la cifra scommessa.

Udinese Genoa sarà trasmessa in diretta tv sia sul digitale terrestre (Premium Calcio 2) che sulla pay tv del satellite (Sky Calcio 5): gli abbonati di entrambe le piattaforme potranno naturalmente avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone le rispettive applicazioni Premium Play e Sky Go (senza costi aggiuntivi).





