Vibonese Catania/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Vibonese Catania, Foto LaPresse

DIRETTA VIBONESE CATANIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Vibonese Catania, diretta dall'arbitro Davide Miele della sezione di Torino, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida indispensabile per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi delle due squadre. La formazione di Sasà Campilongo potrebbe aver vissuto la sua svolta stagionale con la vittoria di Melfi, vero e proprio spareggio salvezza considerando che entrambe le formazioni si trovavano all'ultimo posto in classifica nel girone C di Lega Pro, a quota ventisette punti. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

I calabresi l'hanno spuntata grazie ad una rete di Minarini in chiusura di primo tempo, assolutamente fondamentale considerando che è valsa, oltre all'addio all'ultimo posto che a fine stagione costerebbe la retrocessione diretta in Serie D, anche l'aggancio al Taranto penultimo e l'avvicinamento al Catanzaro quartultimo, ora lontano solamente due lunghezze. Partita dunque tutta da vivere quella contro un Catania che a sua volta ha dato un calcio alla sua recente crisi fatta di cinque sconfitte consecutive in campionato, con i rossoazzurri tornati alla vittoria di misura in casa contro la Virtus Francavilla con un gol di Di Grazia. Catania ora decimo a quarantadue punti a braccetto con la Paganese: i play off sono ancora più che possibili per gli etnei, che vista la penalizzazione con la quale hanno dovuto affrontare il campionato, hanno un bagaglio tecnico che permetterebbe loro di diventare la vera e propria mina vagante degli spareggi promozione, a patto di uscire dalla grave crisi dell'ultimo periodo.

Le probabili formazioni del match. La Vibonese schiererà il portiere Stefano Russo dietro la difesa a tre composta da Moi, Manzo e Sicignano. A centrocampo toccherà al francese Legras dirigere il traffico, affiancato da Giuffrida e Viola, mentre l'esterno del Burikna Faso, Yabre, coprirà la fascia destra ed il match winner della sfida di Melfi, Minarini, sarà invece impiegato come esterno mancino. A Saraniti e al gambiano Sowe i compiti di essere titolari sul fronte d'attacco. Il Catania opporrà Pisseri dietro i due centrali di difesa, Bergamelli e il brasiliano Drausio, mentre sulla corsia laterale di destra toccherà a Parisi e sulla fascia opposta della retroguardia al serbo Djordjevic. Mazzarani, l'argentino Scoppa e Biagianti giocheranno a centrocampo nel terzetto titolare, alle spalle del tridente offensivo composto da Russotto, Di Grazia (come detto decisivo per il ritorno ai tre punti contro la Virtus Francavilla) e Pozzebon.

Il 3-5-2 di Campilongo sembra aver trasformato la Vibonese nello spirito, oltre che a livello tattico. I calabresi sono ormai in serie positiva come non era mai accaduto dall'inizio del campionato, con tre vittorie e due pareggi ottenuti nelle ultime cinque partite, con la mano del nuovo allenatore che ha iniziato a farsi concreta non appena il calendario si è un po' ammorbidito. 4-3-3 per il Catania di Pulvirenti che andrà avanti con l'ex tecnico della Primavera sperando che la squadra si sia sbloccata psicologicamente, contando di poter essere presente ai play off anche partendo dal primo turno e provare comunque a fare strada.

Le motivazioni saranno alte per entrambe le squadre in campo, ma i bookmaker sembrano credere maggiormente al miglior tasso tecnico del Catania, con vittoria esterna etnea quotata 2.40 da Betclic, mentre Paddy Power offre a 3.10 la quota relativa al pareggio ed Eurobet moltipica per 3.00 quanto investito sul successo calabrese. Sportube.tv trasmetterà Vibonese-Catania, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30, in diretta streaming video esclusiva per i suoi abbonati. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

