Video/ Ascoli Frosinone (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 35^ giornata)

Video Ascoli Frosinone (LAPRESSE)

VIDEO ASCOLI FROSINONE (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 35^ GIORNATA) - Ascoli-Frosinone termina 1-1. La squadra di Marino passa in vantaggio nella ripresa con Dionisi ma subisce il gol del pareggio di Favilli al 96esimo. Sono due punti persi per il Frosinone, andato vicino alla rete del raddoppio più volte. I gialloblù restano primi in classifica con 62 punti mentre l’Ascoli resta al 15esimo con 39 punti. Nel prossimo turno di campionato l’Ascoli sarà impegnato al Curi di Perugia mentre il Frosinone se la vedrà con il Novara in casa. Ascoli in campo con il 3-5-2. Tra i pali Lanni, in difesa Cinaglia, Mengoni e Gigliotti. Sulla fascia destra Almici, in zona nevralgica Giorgi, Bianchi e Cassata, sull'esterno di sinistra Mignanelli. In attacco Aglietti sceglie Cacia e Favilli. Il Frosinone risponde con un modulo a specchio. Bardi in porta, è difeso da Terranova, Ariaudo e Russo. Sulla fascia destra Fiamozzi, Maiello, Gori e Soddimo in mezzo mentre Mazzotta è il tornante di sinistra. La coppia offensiva è formata da Mokulu e Dionisi.

Inizio piuttosto equilibrato. Ci provano gli ospiti per primi. Fiamozzi trova un bel corridoio per Mokulu, che schiacca troppo il suo destro dal limite. Blocca Lanni. Risponde Gigliotti con un sinistro dalla trequarti che termina ampiamente alto. Poco dopo azione insistita del Frosinone, Almici interviene in scivolata su Fiamozzi e fa carambolare il pallone sui piedi dell'avversario, conquistando una rimessa dal fondo. Ritmo basso in questo inizio di gara. Al 12esimo Mokulu apparecchia benissimo sul limite per Dionisi che calcia con forza ma centrale. Lanni c'è. Al 19esimo ammonizione per Gori. Irregolare l'intervento su Cassata. Soddimo prova a sorprendere la difesa dell'Ascoli con un cross basso, Cacia sporca la traiettoria che si interrompe tra le mani di Lanni. Il Frosinone insiste e al 20esimo si rende ancora pericoloso. Sinistro rasoterra di Mazzotta, non perfetto Lanni che respinge male il pallone sul quale si avventa Mokulu, che da due passi liscia la sfera sprecando una grande chance. Favilli prova a scuotere i suoi compagni. Tiro da fuori area, mura Ariaudo. Ancora Frosinone. Soddimo propone un destro a giro sporcato dalla difesa ascolana, il pallone sfiora la traversa e va sul fondo. Corner per il Frosinone che attacca con insistenza. Sul calcio d'angolo che segue colpo di testa di Terranova, che schiaccia a terra il pallone obbligando Lanni a rifugiarsi nuovamente in calcio d'angolo. A fine primo tempo altro giallo per un giocatore gialloblù. Soddimo colpisce al volto Mengoni nel tentativo di colpire il pallone a mezza altezza. Poco dopo giallo pure per Cassata.

Nessuna sostituzione al Cino e Lillo Del Duca. Al ritorno dagli spogliatoi i giocatori in campo sono gli stessi 22 del primo tempo. L'Ascoli ci prova. Cacia va in area ma commette fallo su Ariaudo. Ancora Ascoli poco dopo. Cassata tenta di chiudere una combinazione con Favilli cercando il compagno con un filtrante, ottima chiusura di Terranova che accompagna la sfera oltre la linea di fondo. Il Frosinone prova a reagire. Sinistro di Mazzotta da posizione defilata, il pallone termina a lato di parecchi metri. Cresce il Frosinone. Mokulu si defila sulla sinistra e mette in mezzo un cross apparentemente innocuo, errore di Lanni che smanaccia a distanza ravvicinata, l'estremo difensore si fa perdonare con una grande presa sulla respinta di Gori. Marino effettua la prima sostituzione: esce Gori, entra Sammarco. Dionisi sfiora il gol. Destro potente dall'interno dell'area, conclusione non angolatissima ma che impegna comunque Lanni, costretto a mettere in corner. Al 58esimo il Frosinone ci prova da fuori area. Destro al volo di Soddimo che non preoccupa Lanni, rimessa dal fondo per i bianconeri. Poco dopo ancora i ciociari in azione. Suggerimento alto di Soddimo per l'inserimento di Sammarco, che prova a superare Lanni con un sombrero, non trovando lo specchio ma conquistando un corner. Primo cambio intanto per l'Ascoli: dentro Carpani, fuori Giorgi. Ancora Soddimo. Altro cross basso su punizione, Dionisi tenta un improbabile colpo di tacco spalle alla porta, sfera che finisce lentamente a lato. Arriva il momento di Ciofani: a lasciargli il posto è Mokulu. Dentro anche Orsolini al posto di Cacia. Al 68esimo si rivedono i bianconeri. Cassata suggerisce per Favilli, il cui sinistro termina a lato non di molto. Brivido per il Frosinone. Ammonito nel frattempo Terranova per fallo su Orsolini. Al 71esimo traversa per l'Ascoli. Splendida traiettoria su calcio da fermo di Gigliotti, il pallone supera la barriera e si stampa sulla traversa. Cambio per il Frosinone: entra Kragl, esce Soddimo. Poco dopo ecco il gol degli ospiti. Errore clamoroso della difesa dell'Ascoli, che si fa superare dal pallone rinviato da Bardi. Ne approfitta Dionisi, che raccoglie palla e a tu per tu con Lanni non sbaglia. I bianconeri provano subito a reagire. Azione confusa, Carpani si avventa sulla sfera vagante facendo partire il sinistro: solo il palo ferma il numero 8. Aglietti cambia. Esce dal campo Almici, sostituito da Perez. Riecco il Frosinone. Kragl trova Terranova al centro dell'area, sinistro di prima del difensore che spedisce alto, fallendo di fatto un rigore in movimento. Poco dopo occasione pure per Ciofani ma è troppo debole il suo sinistro dal limite. Facile per Lanni neutralizzare la conclusione. Nei minuti di recupero, inizialmente 4, diventati poi 6, succede di tutto. Prima i gialloblù sfiorano il raddoppio in contropiede. Ciofani suggerisce per Dionisi, che sul primo palo scarica un destro senza inquadrare lo specchio. Dopo ancora vicini allo 0-2 con Sammarco. Destro a giro chirurgico indirizzato verso il secondo palo, Lanni si distende e mette in corner, tenendo ancora una volta a galla i suoi. Gol sbagliato, gol subito. La legge del calcio non conosce perdono. Al 96esimo Cross disperato di Orsolini, sponda di testa di Cassata per Favilli che punisce Bardi con un'incornata da due passi. (Francesco Davide Zaza)





© Riproduzione Riservata.