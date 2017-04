Video/ Atalanta-Sassuolo (1-1): highlights e gol della partita (Serie A, 31^ giornata)

Video Atalanta Sassuolo (LAPRESSE)

VIDEO ATALANTA SASSUOLO (RISULTATO FINALE 1-1 ): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A- 2016-2017, 31^ GIORNATA) - L'1-1 tra Atalanta e Sassuolo all'Atleti Azzurri d'Italia è risultato bugiardo, stando alle statistiche elencate nello scout della Lega Serie A: prima di analizzarle però, qualche curiosità interessante. Innanzitutto il gol di Pellegrini è il primo segnato in casa dell'Atalanta dalle avversarie, in questo 2017, dopo una striscia di oltre 500 minuti di imbattibilità interna per Berisha. Poi fermandosi ai risultati degli ultimi precedenti, emerge come negli ultimi 5 incroci tra Sassuolo e Atalanta per ben 4 volte sia uscito il segno X in schedina. E anche l'anno scorso la gara di Bergamo finì 1-1...

Passando ai dati della sfida, 61 a 39% il possesso palla e 12 a 3 i tiri totali, a favore dei bergamaschi; di questi, 7 a 2 nello specchio delle rispettive porte, con 3 paratissime di Consigli (5 in totale) ed un solo intervento di Berisha, oltre al gol incassato. Per ben 7 volte l'Atalanta è andata al tiro dall'interno dell'area neroverde e sono state 8 nel complesso le palle gol create: una produzione offensiva cospicua, considerando il solo sigillo a referto, di Cristante. Non elevato il numero di palle perse (23 per parte) ma nemmeno quello dei possessi strappati agli avversari, 18 per i padroni di casa e 17 per gli ospiti. Segno di una parità marcata, dal punto di vista della fase difensiva e di contenimento. Petagna e Grassi sono stati gli attaccanti più pericolosi con 2 conclusioni a testa; il Papu Gomez invece è stato il più bravo negli assist smarcanti (2) e anche nelle occasioni create (sempre 2, con un palo colpito nel primo tempo); serata difficile infine per Adjapong, che ha sofferto tanto proprio in marcatura su Gomez ed è stato il più "falloso" in termini di palle perse (6).

LE DICHIARAZIONI - Gasperini ai microfoni di 'Sky Sport' commenta così il risultato: "Sono comunque molto soddisfatto della prestazione, ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo messo in campo lo spirito giusto. Non sempre si riesce a vincere ma siamo felici perchè abbiamo fatto di tutto per portarla a casa. Nel primo tempo è stata dura, ma abbiamo creato sempre buone occasioni; non era facile fare risultato con una squadra veloce a ripartire e ben coperta. Abbiamo creato veramente tanto. Il Papu ammonito e squalificato? Vorrà dire che non giocherà a Roma e sarà pronto ad allenarsi bene per il finale di stagione. Oggi è stato un protagonista assoluto".

Di Francesco analizza così poi la prova dei suoi: "La squadra mi è piaciuta per più di un'ora, loro hanno sofferto la nostra pressione ed è arrivato il gol di Pellegrini. Non è stato un caso: volevamo essere aggressivi giocando sulle trasmissioni. Non mi sono piaciute invece le ripartenze, abbiamo tenuto poco la palla con gli attaccanti, sopratutto nel secondo tempo quando eravamo sotto pressione. Volevamo un risultato a tutti i costi e lo abbiamo centrato. Complimenti comunque all'Atalanta. Gomez? Non lo nascondo: è il primo giocatore che ho chiesto quando è andato via Sansone... Ha qualità, uno come lui ci è mancato quest'anno perché abbiamo tanti mancini in rosa". (Luca Brivio)





