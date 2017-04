Video/ Avellino Carpi (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 35^ giornata)

Video Avellino Carpi (LAPRESSE)

VIDEO AVELLINO CARPI (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 35^ GIORNATA) - L’Avellino vince 1-0 contro il Carpi grazie a un gol di Perrotta in pieno recupero. La squadra di Novellino in attesa del responso sull’eventuale penalizzazione per la vicenda calcioscommesse (l’accusa ha chiesto 7 punti da scontare nell’attuale campionato) mantiene il 13esimo posto con 44 punti. Il Carpi scivola invece al decimo posto restando comunque a 2 punti dalla zona playoff. Nel prossimo turno di Serie B il Carpi se la vedrà con il Bari mentre l’Avellino affronterà il Pisa in trasferta. Avellino in campo con il 4-4-2. Tra i pali Radunovic, in difesa Gonzalez, Migliorini, Djimsiti e Perrotta. Sulla fascia destra di centrocampo l'ex Salernitana Laverone, in mezzo Moretti e Omeonga, sulla sinistra D’Angelo. In avanti ci sono Eusepi e Mattia Ardemagni. 4-4-2 pure per il Carpi. In porta Belec, Struna, Romagnoli, Gagliolo e Letizia compongono la cerniera difensiva. Sull'esterno di destra Sabbione, Lollo e Mbaye in mediana, Bifulco sulla sinistra. In attacco Mbakogu e Lasagna. Arbitra il signor La Penna (sezione Roma 1).

La squadra di Novellino parte forte. Mbaye stende in area Perrotta ed è nettamente rigore. Dal dischetto Ardemagni angola bene ma Belec intuisce e respinge il primo grande pericolo di giornata. La risposta del Carpi non si fa attendere. Cross perfetto a mezza altezza di Lasagna dalla sinistra, botta al volo di sinistro da 10 metri di Mbakogu, Radunovic respinge e poi blocca. Grande parata del numero 22 di casa. Il Carpi prova a pungere. Bravo Migliorini tra le fila biancoverdi a chiudere di testa su Romagnoli. Il difensora cercava il gol in proiezione offensiva sfruttando la punizione affidata a Letizia sulla trequarti di destra. Un altro ottimo intervento difensivo di qualità, questa volta nell'altra area di rigore poco dopo. Lo realizza proprio Romagnoli che chiude molto bene su Eusepi al limite dell'area: il numero 9 aveva ricevuto in orizzontale da Ardemagni. Intanto Castori effettua qualche correttivo. Struna va a sinistra e non nella usuale posizione a destra. Probabile che il tecnico del Carpi voglia controllare così le avanzate di Laverone. Novellino risponde e decide di cambiare gli esterni. Laverone a sinistra, D'Angelo a destra. Dopo i primi 15 minuti il ritmo cala. Lasagna si sgancia e lancia in verticale Mbakogu. Pallone completamente fuori misura. L'arbitro La Penna estrae per la prima volta il cartellino giallo al 29esimo: punito Struna. Poco dopo ecco Lasagna. Controlla palla il numero 15 sulla fascia destra del Carpi, si accentra e dai 20 metri scaglia un sinistro che termina di poco a lato dal palo difeso da Radunovic. Poco dopo Laverone rischia di trovare il gollonzo. Tiro-cross che per poco non si insacca in porta, Belec respinge con un riflesso felino la palla prima che si insacchi in porta. Perrotta libera Ardemagni all'uno contro uno con Belec ma l'arbitro segnala fuorigico. Nel finale regna la stanchezza ma all'ultimo minuto l'Avellino rischia di passare in vantaggio. Cross dalla sinistra dell'intraprendente Perrotta, Ardemagni svetta in anticipo su Gagliolo. Colpo di testa angolato ma che si spegne sul fondo. Intervallo.

Entrambi gli allenatori effettuano una sostituzione durante l'intervallo. Castori manda in campo Concas per Bifulco, colpito duro a fine primo tempo mentre Novellino inserisce Bidaoui al posto di Gonzalez. Pronti, via occasione per l'Avellino. Palla in verticale di Omeonga dalla trequarti verso Eusepi, Gagliolo scivola, ma il numero 9 in verde non sfrutta l'occasione. Al 51esimo tenta l'azione personale Letizia, che parte dalla linea dei difensori, si fa oltre 50 metri palla al piede, ma poi viene fermato da Omeonga. Si mette in mostra Concas. Bel cross dalla sinistra di Struna dalla trequarti, palla dentro l'area e tentativo di testa di Concas che prova a piazzarla, sfera però che si spegne sul fondo. Altro cambio per i padroni di casa. Fuori Moretti, in campo Lasik. Al 66esimo arriva il momento di Giacomo Beretta. L'attaccante senza fissa dimora prende il posto di Jerry Mbakogu. Carpi in avanti. Azione dalla destra di Concas, palla bassa sulla trequarti per Letizia, che serve in diagonale Lasagna, che entra in area dalla sinistra, si prepara alla botta e conclude con il sinistro. Radunovic attentissimo respinge con i piedi. Poco dopo travolgente cavalcata di Struna a sinistra, lo sloveno la crossa in mezzo, ma Beretta in tuffo non ci arriva di pochissimo. Scambio nel corto tra Lasagna e Concas, proprio il 7 va alla battuta, debole conclusione, ma Radunovic la vede partire tardi e concede l'angolo. Cambio nell'Avellino: fuori Eusepi, in campo Gigi Castaldo. Al 77esimo cartellino giallo per Gagliolo, che commette fallo su Castaldo lanciato tutto solo verso la porta. Avellino in difficoltà. Botta di destro velenosa di Lollo dai 25 metri, pallone che esce di pochissimo oltre la traversa. All'80esimo Carpi vicino al gol. Botta di destro velenosa di Lollo dai 25 metri, pallone che esce di pochissimo oltre la traversa. I biancorossi nei minuti finali calano mostrando numerosi segnali di stanchezza. All'83esimo però ecco una chance in contropiede. Palla a Beretta che arrivato quasi al limite prova il servizio basso per Lasagna, ma Migliorini capisce tutto e spazza. Ammonito nel frattempo Sabbione che ferma con le cattive Lasik. L'Avellino fa la partita, il Carpi si difende cercando di ripartire in contropiede. Come accade all'87esimo. Letizia sbaglia però incredibilmente la facile apertura verso Lollo, che poteva andare via a campo aperto. Cambio nel Carpi: fuori Struna, dentro Poli. Al 94esimo arriva il gol che decide il match. Batti e ribatti nei pressi dell'area del Carpi, sugli sviluppi di un corner. Colpo di testa di Lasik dentro l'area e Perrotta allunga il gambone e manda la palla alle spalle di Belec. (Francesco Davide Zaza)





