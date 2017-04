Video/ Cittadella Benevento (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 35^ giornata)

Video Cittadella Benevento (LAPRESSE)

VIDEO CITTADELLA BENEVENTO (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 35^ GIORNATA) - Il Cittadella supera 1-0 il Benevento al Tombolato. Decide il gol siglato in apertura da Iori. Grazie a questa vittoria i veneti ottengono punti pesanti nella corsa ai playoff. La squadra di Venturato supera il Perugia e ottiene il quarto posto agganciando proprio il Benevento a quota 54 punti. Nel prossimo turno di campionato il Cittadella se la vedrà al Bentegodi nel derby contro l’Hellas Verona mentre il Benevento sarà impegnato a Brescia. Cittadella in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Alfonso, linea difensiva formata da Pedrelli, Scaglia, Pelagatti e Benedetti. Sulla mediana troviamo Pasa, Iori e Valzania. Tra le linee Chiaretti pronto a supportare Litteri e Strizzolo. Baroni schiera invece il Benevento con il 4-3-3. Gori in porta, Venuti, Camporese, Lucioni e Pezzi in difesa. Del Pinto, Buzzegoli e Chibsah i 3 di centrocampo mentre in attacco ci sono Ciciretti, Cissè e Ceravolo. Fin da i primi minuti sono i veneti a controllare il gioco. Dopo un'iniziale fase di studio la squadra di Venturato prova a velocizare il gioco e al primo vero affondo trova la via del gol.

Cross pregevole di Chiaretti in area, Strizzolo sponda per Iori che colpisce con il destro ed infila Gori. Cittadella in vantaggio dopo appena 9 minuti di gioco. Dopo lo svantaggio i giallorossi reagiscono e sfiorano la rete. Al 14esimo Lucioni stacca di testa sugli sviluppi di unl calcio d'angolo. La palla colpisce in pieno il palo. Il Cittadella però ottiene con buona frequenza il fondo affidandosi in avanti a Litteri, nuovamente in forma. Il centravanti penetra dalla sinistra, salta un difensore e si porta davanti a Gori che in uscita chiude. Poco dopo sforbiciata sbilenca. Blocca ancora Gori. Al 20esimo occasione importante per il Benevento. Ceravolo gira di testa in area ma non trova la porta per pochissimo. Si fa vedere Cissè. Dalla sinistra prova a ottenere il fondo, ma è bravo Chiaretti a proteggere palla costringendo l'avversario al fallo. Al 27esimo doppio miracolo di Alfonso. Palla dentro dalla destra di Ciciretti, Del Pinto colpisce di testa da due passi ma Alfonso respinge. Sulla ribattuta si avventa Cissè che trova ancora Alfonso reattivo nel respingere con la mano di richiamo da terra. Il Cittadella gioca con fiducia. Chiaretti scodella dentro, Strizzolo prova a colpire in rovesciata. Conclusione deviata, calcio d'angolo. Il Benevento gioca con rabbia. Ciciretti riceve sulla corsa, l'attaccante del Benevento prova a partire in velocità ma si allunga troppo il pallone regalandolo ad Alfonso. Qualche minuto dopo Buzzegoli prova la conclusione dalla lunga distanza, si distende Alfonso che blocca senza particolari problemi. Venuti suggerisce dalla destra verso Cissè. Pedrelli intercetta rifugiandosi in angolo. Il Cittadella reclama un penalty. Finisce a terra Pelagatti dopo uno scontro di gioco con Lucioni. Il giocatore del Cittadella lamenta una gomitata di Lucioni, l'arbitro però non ravvede. Nervi a fior di pelle a fine primo tempo. Benevento stizzito dalle continue perdite di tempo dei padroni di casa. Prima dell'intervallo cartellino giallo per Litteri.

Cambio nell'intervallo per il Benevento: fuori Chibsah, dentro Eramo. Il Cittadella prova a restare alto cercando di interrompere sul nascere le iniziative avversarie. I veneti si fanno vedere con Pedrelli. Cross in area ma la difesa avversaria spazza senza fronzoli. Nei primi minuti del secondo tempo la squadra di Venturato mostra ottima organizzazione controllando senza apparente sforzo le incursioni avversarie. Valzani si lancia sulla destra in contropiede e va al cross. La difesa giallorossa respinge con Lucioni. Il Benevento fatica a costruire e così Cissè ci prova da fuori area. Soluzione interessante. La palla sfila sul fondo davvero di poco. Al 61esimo ammonito Benedetti. Sostituzione effettuata da Baroni. Entra in campo Melara, esce Del Pinto. Poco dopo tentativo da fuori area di Iori. Tiro impreciso, la palla esce lontana dalla porta. Possesso palla sterile del Benevento in questa fase del match. Baroni chiede maggiore velocità ai suoi palla al piede ma la manovra risulta lenta e compassata. Altro cambio per i giallorossi: esce dal campo Pezzi, dentro Lopez. Un cambio anche per il Cittadella: entra in campo Schenetti, fuori Chiaretti. Qualche istante dopo entra anche la giovane promessa scuola Milan Luca Vido. Gli cede il posto Strizzolo. Al 79esimo il Benevento resta in 10. Ciciretti effettua un altro brutto intervento. Nessun dubbio per Di Martino: secondo giallo ed espulsione. Poco dopo Arriva il terzo ed ultimo cambio per il Cittadella, esce dal campo Pasa ed al suo posto dentro Bartolomei. Nel finale il Cittadella amministra con intelligenza e ordine il vantaggio. Il Benevento spara le ultime cartucce con poca convinzione. Ceravolo è l'ultimo a mollare ma da solo non può fare granchè. Vince il Cittadella. (Francesco Davide Zaza)





