Video/ Empoli-Pescara (1-1): highlights e gol della partita (Serie A, 31^ giornata)

Video Empoli Pescara (LAPRESSE)

VIDEO EMPOLI PESCARA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 31^ GIORNATA) - Empoli e Pescara non vanno oltre il pareggio al Castellani, al termine di una gara giocata a viso aperto dalle due squadre nel primo anticipo della 31^ giornata di Serie A, un pareggio per 1-1 che a dire il vero non può fare felice nessuno. Grazie al punto odierno, gli azzurri mantengono almeno inviariato il vantaggio di nove punti dagli abruzzesi, sempre più vicini al ritorno in Serie B. Martuscello e Zeman danno continuità alle formazioni schierate nelle scorse partite, non ci sono dunque sorprese dell'ultimo minuto. La prima mezzora della gara è abbastanza scoppiettante, con i delfini pericolosi in avvio di partita. I toscani passano al nono miniuto, quando El Kaddouri concretizza un assist al bacio di Marilungo. Il Pescara prova a scuotersi, ma non riesce a pungere. Così ci pensa Caprari con una delle sue giocate a finalizzare un bel contropiede ed insaccare in rete il pallone dell'uno a uno. Nella ripresa i ritmi calano, per rivivere qualche emozioni bisogna attendere il sessantacinquesimo quando El Kaddouri impegna Fiorillo da buona posizione. Nel finale ci prova Biraghi per il Pescara, il suo tiro però finisce fuori dallo specchio. (Jacopo D'Antuono)





