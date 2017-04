Video/ Latina Vicenza (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 35^ giornata)

Video Latina Vicenza (LAPRESSE)

VIDEO LATINA VICENZA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 35^ GIORNATA) - Allo Stadio Domenico Francioni il Vicenza supera in trasferta il Latina per 1 a 0. Nel primo tempo sono decisamente i padroni di casa ad avere le opportunità maggiori, in particolare con Buonaiuto, ed a spingersi concretamente in avanti sebbene debbano fare i conti con la prematura sostituzione di Corvia per infortunio, rimpiazzato da Insigne al 12'. Ad inizio secondo tempo, però, gli ospiti sembrano essere entrati in campo con lo spirito giusto per portarsi in vantaggio e, dopo le chances capitate a De Luca ed Ebagua, senza dimenticare l'ennesimo errore di Buonaiuto, aprono le marcature all'80' proprio con De Luca, bravo e fortunato nell'insaccare alle spalle del portiere il pallone rimasto al centro dell'area in seguito ad un rimpallo su Bruscagin.

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come le due formazioni si siano sostanzialmente bilanciate ed annullate nella gara di questo pomeriggio, a cominciare dal possesso palla favorevole appena per il 51% al Vicenza. La squadra di Bisoli ha inoltre giocato un solo pallone in più rispetto agli avversari, 253 a 252 supportati dai 24 passaggi completati da Rizzo nonostante i 17 palloni recuperati sul fronte opposto da Bruscagin. In fase offensiva, il Latina ha poi totalizzato 2 conclusioni importanti contro lo 0 dei veneti data l'imprecisione di Buonaiuto, autore di 3 tentativi fuori misura. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro Illuzzi della sezione di Molfetta ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Nica e Buonaiuto da un lato, Signori e Gucher dall'altro. (Alessandro Rinoldi)





