Video/ Pisa Cesena (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 35^ giornata)

Video Pisa Cesena (LAPRESSE)

VIDEO PISA CESENA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 35^ GIORNATA) - Allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani il Cesena ottiene una buona vittoria in casa del Cesena per 1 a 0. Nel primo tempo i bianconeri provano a fare la partita creando diverse opportunità mentre i padroni di casa resistono e rispondono con gli spunti di Manaj, il quale si vede pure annullare ingiustamente una rete per fuorigioco al 40'. Nella ripresa, gli ospiti entrano in campo con lo spirito giusto per far male e, dopo il palo colpito da Panico al 46', Ciano porta in vantaggio i suoi al 53' proprio su assist da parte di Panico conducendo il match senza grossi patemi d'animo da qui al fischio finale. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Cesena abbia dominato l'incontro sotto quasi tutti i punti di vista, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 55%. Gli emiliani hanno giocato molti più palloni degli avversari, 261 a 223 supportati dai 23 appoggi completati da Schiavone nonostante le 20 palle recuperate da Di Tacchio. In fase offensiva, gli uomini di Camplone hanno totalizzato un buon 3 a 1 nel computo delle conclusioni importanti mandando al tiro diversi suoi giocatori. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Pasqua della sezione di Tivoli ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo Crimi, Capelli e Ciano, tutti tra le fila del Cesena. (Alessandro Rinoldi)

