Video/ Pro Vercelli Entella (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 35^ giornata)

Video Pro Vercelli Entella (LAPRESSE)

VIDEO PRO VERCELLI ENTELLA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 35^ GIORNATA) - La Pro Vercelli non sa più perdere: nono risultato utile consecutivo per la squadra di Longo che batte di misura la Virtus Entella per 1 a 0, decisivo il gol nelle battute conclusive del match di Morra che regala tre punti importantissimi in chiave salvezza per la compagine piemontese che in questa maniera si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione, mentre la formazione di Breda cade per la settima volta in trasferta (i liguri, lontano dal Comunale di Chiavari, hanno vinto soltanto una partita in questa stagione) rimanendo comunque ancorato ai play-off grazie ai passi falsi di Carpi e Bari. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa vanno vicini al gol con Bianchi che colpisce il palo, mentre dall'altra parte del campo Caputo è l'unico a mettere in apprensione Provedel; nella ripresa gli ospiti alzano il baricentro e aumentano il pressing nei confronti degli avversari ma come al solito è il vice-capocannoniere del campionato di Serie B a mancare l'appuntamento con il gol a pochi passi dalla porta. Dalle statistiche emerge un sostanziale equilibrio sul possesso palla mentre la Pro Vercelli è andata al tiro per 7 volte (4 le conclusioni nello specchio per il Perugia).





© Riproduzione Riservata.