Video/ Spezia Bari (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 35^ giornata)

Video Spezia Bari (LAPRESSE)

VIDEO SPEZIA BARI (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 35^ GIORNATA) - Al Picco lo Spezia si aggiudica lo scontro diretto in zona play-off contro il Bari, la formazione di Di Carlo si impone di misura con il punteggio di 1 a 0 scavalcando in classifica proprio la squadra di Colantuono, a decidere la contesa un gol di Granoche realizzato al 15' del primo tempo quando l'attaccante uruguaiano, sfruttando una punizione battuta da Piccolo, ha colpito il pallone di testa depositandolo in porta alle spalle di Micai, la reazione degli ospiti non basta per pareggiare i conti, a complicare i piani agli uomini di Colantuono l'infortunio di Romizi che a causa di una contrattura muscolare è costretto a lasciare il campo già dalle battute iniziali del match e, soprattutto, l'espulsione di Capradossi che a mezz'ora dalla fine ha lasciato il Bari in dieci uomini collezionando due cartellini gialli nel giro di pochissimi minuti. È stata una gara difficile anche per l'arbitro Di Paolo che ha faticato parecchio a mantenere la calma sul terreno di gioco, tra i più nervosi lo stesso Granoche che ha litigato con Micai e lo stesso Capradossi fino a farsi ammonire, essendo diffidato l'uruguaiano salterà la sfida di Pasquetta al Manuzzi contro il Cesena. Ennesima battuta d'arresto in trasferta per il Bari, al quarto KO consecutivo lontano dal San Nicola, apepna 12 punti in 17 gare esterne per gli uomini di Colantuono, motivo per cui ora si trovano a -12 dalla vetta della classifica e momentaneamente fuori anche dalla zona play-off. Decima vittoria interna per lo Spezia che con il secondo successo di fila prova a rilanciarsi in vista del finale di regular season. È stata comunque una partita avara di occasioni, come dimostrano i 7 tiri totali (5 per lo Spezia, 2 per il Bari) e l'unica parata effettuata da Chichizola che si è comunque rilevata decisiva perché senza l'intervento dell'estremo difensore il pallone calciato di Galano probabilmente si sarebbe infilato sotto la traversa; giornata da dimenticare, invece, per Micai che con una serie di errori anche banali ha rischiato di mettere ancora più in difficoltà i suoi.

Ai microfoni di Sky Sport, al termine del match, è intervenuto il tecnico del Bari, Stefano Colantuono: "L'espulsione di Capradossi non è stata determinante ma ha comunque condizionato il nostro atteggiamento mentre cercavamo con tutte le nostre forze il gol del pari: questo episodio ci ha impedito di attaccare a pieno organico. Ce la siamo giocata ma senza creare grossi pericoli dalle parti di Chichizola ed è un peccato perché con il potenziale che abbiamo potevamo senz'altro mettere in difficoltà una squadra come lo Spezia che sulla carta non ci è superiore. I miei giocatori hanno lottato rincorrendo ogni pallone senza mai tirare indietro la gamba, dal punto di vista caratteriale non mi posso lamentare, peccato che non raccogliamo quanto seminato in campo".

