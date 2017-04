Video/ Ternana Salernitana (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 35^ giornata)

Video Ternana Salernitana (LAPRESSE)

VIDEO TERNANA SALERNITANA (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 35^ GIORNATA) - Allo Stadio Libero Liberati la Ternana supera meritatamente per 1 a 0 la Salernitana. Nel primo tempo sono i padroni di casa a dettare il ritmo della partita creando le opportunità più importanti con Palombi, Petriccione e Falletti, oltre a riuscire a portarsi in vantaggio al 20' con il colpo di testa di Avenatti, perfettamente servito dalla punizione battuta da Ledesma. Nel secondo tempo i rossoverdi confermano quanto fatto vedere in precedenza con Avenatti, Falletti e Di Noia, aiutati pure dall'espulsione di Minala per proteste all'80', nel momento migliore degli ospiti, costretti a rinunciare all'assedio continuato. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la squadra di Liverani sia riuscita a prevalare sotto diversi aspetti a cominciare dal possesso palla, favorevole con il 51% ma supportato da un numero superiore di palloni giocati, 271 a 232 a cui si aggiungono le 20 palle recuperate da Meccariello e dai 49 appoggi compleati da Ledesma. Superiorità pure in fase offensiva con il 4 a 3 nel computo delle conclusioni importanti, 2 tentativi a testa per le coppie Falletti-Palombi e Improta-Sprocati. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo ha estratto il cartellino giallo 6 volte ammonendo Zanon, Germoni e La Gumina da un lato, Improta e due volte Minala con conseguente rosso ed espulsione dall'altro. (Alessandro Rinoldi)





