Video/ Trapani Perugia (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 35^ giornata)

VIDEO TRAPANI PERUGIA (RISULTATO FINALE 3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 35^ GIORNATA) - Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per il Trapani di Calori che regola il Perugia per 3 a 0 e si tira fuori dalle sabbie mobili della classifica, un risultato incredibile considerando dove si trovava la squadra siciliana al termine del girone d'andata, ultima a -7 dal penultimo posto, e che oggi sarebbe salva senza neanche passare per i play-out. La sconfitta odierna, assieme al pari in rimonta di martedì scorso contro il Pisa (quando erano avanti di due gol), rappresenta indubbiamente un brutto colpo per la formazione di Bucchi che rimane ancora in zona play-off ma si fa scavalcare dal Cittadella che nello scontro diretto ha battuto il Benevento. Sin dal fischio d'inizio appare piuttosto evidente come i padroni di casa siano decisamente più in forma rispetto agli ospiti, gli uomini di Calori si affacciano subito dalle parti di Rosati con Pagliarulo che all'8' sblocca la contesa su assist di Coronado; per assistere alla reazione del Perugia bisogna attendere qualche minuto con Gnahorè che prova a spaventare Pigliacelli ma ad andare più vicino di tutti al gol è Dezi che prima dell'intervallo scheggia il palo.

A inizio ripresa gli sforzi degli ospiti vengono vanificati da Manconi che, dopo aver avuto un paio di occasioni nel primo tempo, riesce a gonfiare la rete e a firmare nel giro di tre minuti un uno-due micidiale che non lascia scampo al Perugia che, sotto di tre gol, nel finale rimane anche in dieci per l'espulsione di Volta (doppio giallo in seguito a una reazione fin troppo eccessiva in seguito a un fischio del direttore di gara). Con l'uomo in più la partita diventa una sorta di allenamento supplementare per il Trapani che si limita a far girare il pallone attendendo il triplice fischio dell'arbitro che arriva al termine dei quattro minuti di recupero. Escalation inarrestabile per il Trapani che in questo girone di ritorno sta avendo un rendimento addirittura migliore del Frosinone che guida la classifica del campionato di Serie B, Alessandro Calori sta compiendo un autentico capolavoro nel salvare una squadra che a metà stagione sembrava condannata alla retrocessione in Lega Pro dopo aver sfiorato la massima categoria nemmeno un anno fa.





