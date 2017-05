Adrian Stoian/ Crotone news, malore e corsa in ospedale, paura nella notte per il rumeno

Adrian Stoian, 26 anni, a Crotone da gennaio 2015 (Foto LaPresse)

ADRIAN STOIAN CROTONE NEWS, MALORE NELLA NOTTE - Paura in casa Crotone: nella notte seguente al pareggio interno contro il Milan Adrian Stoian ha accusato un malore ed è stato trasportato con urgenza presso l’ospedale San Giovanni di Dio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport: prima portato in pronto soccorso, il rumeno è stato quindi spostato addirittura alla chirurgia d’urgenza. Controlli e analisi per Stoian che, sempre tenuto sotto stretta osservazione, è adesso al reparto di neurologia in attesa di capire meglio quanto sia accaduto. La società ha già provveduto ad emettere un comunicato nel quale si precisa che Stoian aveva avuto qualche problema di salute nel corso della settimana (“postumi di un’influenza non del tutto smaltita”) e che gli esami di accertamento hanno rivelato qualche linea di febbre ma soprattutto “problemi intestinali, dovuti a un virus stagionale”. La nota del Crotone sottolinea anche che altri calciatori hanno avuto problemi simili ed è stato concesso loro un giorno di riposo; si fanno i nomi di Federico Ceccherini e Djamel Mesbah ma potrebbero essercene altri. In ogni caso si dice che “la situazione di Stoian è monitorizzata e non presenta aspetti di criticità”; vengono promessi aggiornamenti ma sembra che non ci siano gravi conseguenze per quanto accaduto.

Adrian Stoian non era partito titolare contro il Milan: a prenderne il posto come esterno sinistro nello scacchiere di Davide Nicola era stato Nalini, che poi era uscito nel corso del secondo tempo per fare spazio al rumeno. Il quale era apparso poco dentro la gara; sapevamo dei postumi dell’influenza ma a questo punto il malore accusato nella notte spiega ancor più una prestazione del tutto incolore. Stoian che nel corso della stagione del Crotone è stato importante: delle 27 partite giocate, 17 le ha fatte come titolare e 10 da subentrato, e ha trovato la giusta collocazione come laterale di centrocampo nel nuovo 4-4-2 disegnato dal suo allenatore. Per lui ci sono anche tre gol in campionato: il primo nella sconfitta di Cagliari (1-2), il secondo nel roboante 4-1 contro l’Empoli e il terzo, realizzato lo scorso 26 febbraio, curiosamente ancora contro il Cagliari e sempre in una sconfitta per 2-1. Nella sua carriera il rumeno ha anche vestito le maglie di Roma (una sola apparizione), Pescara e Bari (in Serie B), Chievo e Genoa in Serie A. I gol totali in carriera sono 16; 7 di questi li ha realizzati con il Crotone, dove era arrivato nel gennaio 2015 terminando l’esperienza al Bari.

