Benevento Avellino / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA BENEVENTO AVELLINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 39^ GIORNATA) - Benevento Avellino, diretta dall'arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo, lunedì 1 maggio 2017 alle ore 12.30, sarà un lunch match in posticipo in una giornata festiva in cui il campionato di Serie B troverà grande spazio. Derby irpino e sannita tra due formazioni che stanno attraversando un momento di forma decisamente differente. La squadra di Baroni dopo l'ultima, pesante sconfitta in casa del Cesena è partita per il ritiro per provare a ritrovarsi e non farsi scappare l'opportunità di partecipare ai play off per la Serie A.

Un appuntamento che sarebbe storico e sicuramente soddisfacente per quelle che erano le ambizioni di partenza del Benevento in questo inizio campionato, considerando che i sanniti si trovano alle prese con il loro primo torneo di Serie B di sempre. Di fronte però i giallorossi si troveranno un Avellino indomito, rigenerato nel girone di ritorno dall'avvento di Walter Novellino in panchina, e che ha saputo reagire anche ai tre punti di penalizzazione inflitti dalla Disciplinare per il processo sul calcioscommesse risalente ormai a tre anni or sono. Penalizzazione che non ha permesso però ai biancoverdi di festeggiare ancora la salvezza diretta.

I punti di vantaggio sulla zona play out si sono ridotti a quattro per l'Avellino a causa delle vittorie di Brescia e Vicenza nell'ultima giornata di campionato, e soprattutto a causa della sconfitta sul campo dell'Ascoli degli irpini. Dopo tre vittorie e due pareggi nelle precedenti cinque giornate di campionato la squadra di Novellino è tornata a cadere, ma il Benevento dalla sua ha ottenuto solo un punto nelle ultime quattro partite disputate e non può permettersi ulteriori frenate, pena il rischio di dire addio alla disputa della post season.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Vigorito. Benevento schierato con Cragno di nuovo tra i pali dopo il poco fortunato rientro nel match di Cesena, in cui è stato costretto ad incassare quattro gol in un tempo. Camporese e Lucioni saranno i due difensori centrali, con Venuti schierato come laterale di destra e Pezzi come laterale di sinistra nella linea difensiva a quattro. Il ghanese Chibsah e Buzzegoli giocheranno come vertici arretrati in un centrocampo con Eramo, Falco e Ciciretti che avranno compiti di sostegno alle spalle dell'unica punta, Ceravolo. L'Avellino affronterà il match con il serbo Radunovic alle spalle di Alejandro Gonzalez schierato in posizione di terzino destro, Marco Perrotta schierato in posizione di terzino sinistro e l'albanese Djimsiti e Jidayi difensori centrali a completare la linea difensiva a quattro. Paghera e D'Angelo si muoveranno per vie centrali a centrocampo, alle spalle di Laverone a destra e Moretti a sinistra, mentre Verde ed Eusepi faranno coppia sul fronte offensivo.

Nelle partite più recenti il Benevento è tornato al 4-2-3-1, provando a proporre un calcio più congeniale ai dettami tattici di Baroni che pure nel girone di ritorno aveva fatto di necessità virtù, cambiando modulo per fronteggiare diverse assenze. La brillantezza del girone d'andata sembra però un ricordo passato per i sanniti, che non sono riusciti a mantenere la stessa brillantezza ed ora rischiano i play off. Passata la bufera relativa al calcioscommesse, l'Avellino schierato con un quadratissimo 4-4-2 da Novellino dovrà compiere l'ultimo sforzo per non rischiare i play out. Dopo il ko di Ascoli il margine è ancora confortante, ma un secondo ko in trasferta aumenterebbe i rischi, visto che diverse squadre alle spalle degli irpini in classifica hanno ripreso a correre.

Gli ultimi risultati ottenuti dalle due squadre farebbero presupporre il contrario, ma i bookmaker sembrano molto convinti delle chance del Benevento di tornare alla vittoria proprio contro l'Avellino, con vittoria interna quotata al raddoppio da Sisal Matchpoint, mentre Paddy Power offre a 3.35 la quota relativa al pareggio e Snai che propone a 4.25 l'eventualità che l'Avellino torni al successo in trasferta allo stadio Vigorito.

Per seguire la partita in diretta tv ci si potrà collegare sul canale 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD), con Benevento Avellino, lunedì 1 maggio 2017 alle ore 12.30, che sarà visibile anche in diretta streaming video per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che si collegheranno via internet al sito skygo.sky.it.

