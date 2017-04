Diretta/ Modena Novara: info streaming video e tv, risultato live (finale play off Scudetto serie A1, oggi)

La formazione di Modena (LaPresse)

DIRETTA LIU JO NORDMECCANICA MODENA IGOR GORGONZOLA NOVARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (GARA 1 FINALE PLAY OFF SCUDETTO SERIE A1, OGGI) – Modena-Novara diretta dagli arbitri Zucca e Satanassi, è la partita di volley femminile in programma per oggi lunedi 1 maggio alle ore 18.30 e valida quale gara 1 della finale dei play off scudetto del campionato di Serie A 1 2016-2017. Si gioca quindi questo pomeriggio il primo atto della finalissima che consegnerà alle bianconere o alle azzurre il 72^ titolo nazionale. Certamente l’incrocio sulla carta appare abbastanza insolito rispetto al pronostico della vigilia: Modena è riuscita ad ottenere il pass per la finale battendo per 2-0 le pantere e campionesse in carica del Conegliano, mentre Novara ha sconfitto per 2-0 le favorite della Pomì Casalmaggiore. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI MODENA-NOVARA (da raiplay.it)

Modena, quinta nella classifica della serie A della regular season e finalista di coppa Italia, approda con grande merito a questa finale, obbiettivo che mancava alla compagine bianconera da 17 anni: per la formazione di Gaspari oggi poi giocherà a favore il campo visto che da regolamento gara 1 e gara 5 si sovlge in casa della squadra peggior classificata a fine stagione. Entrambe le compagini hanno vissuto percorsi simili in questo tabellone dei play off scudetto, dove non sono mancate le difficoltà: sia per Modena che per Novara però ha avuto il suo grande peso la pazienza e soprattutto il giusto atteggiamento mentale, che ha permesso alle due squadre di non perdere la testa anche in momenti molto duri, dove la rimonta pareva davvero impossibile.

Di contro però le ambizioni di Modena si sconteranno con la compagine di Fenoglio, vista in forte crescita in questo finale di stagione: Novara è infatti riuscita chiudere la regular season al terzo posto , con una partecipazione alla Final Four di Coppa Italia. Il 72^ scudetto messo in palio ora sarebbe il primissimo titolo per la compagine piemontese.

Ricordiamo che la partita tra Modena e Novara, attesa alle ore 18.30 quale gara 1 della finale dei play off scudetto della serie A1, sarà visibile in diretta tv sul canale raisport + disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi assicurata anche la diretta video streaming della gara tramite il servizio gratuito raiplay.it: consigliamo infine di collegarsi al sito ufficiale della lega all’indirizzo www.legavolleyfemminile.it per rimare aggiornati sul risultato live del match.

