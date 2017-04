IL GOL DI BALOTELLI/ Video, il Nizza supera la squadra di Emery 3-1: la rete di SuperMario

Mario Balotelli - La Presse

BALOTELLI STENDE IL PSG, VIDEO: IN GOL ANCHE LO JUVENTINO DONIS - C'è gioia anche per altre due vecchie conoscenze del campionato italiano in Nizza-Paris Saint German oltre che per Mario Balotelli. Ha un retrogusto amaro quella di Marquinhos ex difensore della Roma che ha segnato il gol del due a uno che ha riaperto solo virtualmente la gara. Nel finale invece è arrivato il gol del greco classe 1996 Anastasio Donis arrivato al Nizza in prestito dalla Juventus. I bianconeri lo pescarono nell'estate del 2013 nel Panathinaikos facendolo girare tra Sassuolo e Lugano nella scorsa stagione. Quest'anno ha trovato continuità nel Nizza ed è arrivato al terzo gol della sua stagione. Al momento la situazione non è chiara, ma pare che ci sia un diritto di riscatto a favore della squadra francese. La Juventus monitora comunque con attenzione una situazione che potrebbe essere davvero molto interessante nei prossimi giorni.

BALOTELLI STENDE IL PSG, VIDEO: LA RIVINCITA DI SUPERMARIO - Il Nizza supera 3-1 il Paris Saint German in una gara che i tifosi del club rossonero difficilmente dimenticheranno. Un successo che permette alla squadra dello svizzero Favre di sperare ancora nella qualificazione diretta alla Champions League, ora a meno tre proprio dal Psg e a meno sei dal sogno titolo con il Monaco che però ha ancora una partita da giocare. E' stata una grande serata soprattutto per Mario Balotelli, protagonista di una grandissima partita e autore del momentaneo uno a zero nel primo tempo. Partita che è stata spianata poi dal raddoppio nella ripresa di Ricardo prima che Marquinhos trovasse la rete del due a uno. Nei minuti finali però è successo di tutto con l'arbitro Buquet che in tre minuti ha espulso prima Thiago Motta e poi Angel Di Maria. Nel finale è arrivato il gol anche di Donis che ha chiuso definitivamente la pratica. Vedremo quale sarà la reazione della dirigenza del Psg ancora scossa dal pesante 6-1 in cui era caduta la squadra di Emery al Nou Camp contro il Barcellona. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI BALOTELLI

