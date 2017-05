Pronostici Serie B/ Benevento, crisi senza fine: due vittorie nelle ultime 12 (posticipi della 39^giornata)

Pronostici Serie B (LAPRESSE)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SUI POSTICIPI DELLA 39^GIORNATA (30 APRILE-1 MAGGIO 2017) - La 39^ e quartultima giornata del campionato di Serie B riserva ben 4 posticipi. Prima di passare ai pronostici per queste partite ricordiamo il programma: domenica 20 aprile 2017 si gioca Novara-Brescia dalle ore 17:30, lunedì 1 maggio invece il menu prevede Benevento-Avellino alle 12:30, Hellas Verona-Vicenza alle 15:00 e Salernitana-Frosinone alle 20:30. Interesse in particolare per il derby veneto del Bentegodi, con l’Hellas Verona a caccia di punti promozione ed un Vicenza risollevato dalla cura Torrente. Passiamo ora ai pronostici per i posticipi della 39^giornata della Serie B 2016-2017.

PRONOSTICO NOVARA BRESCIA (domenica 30/4, ore 17:30) - Per il Novara due ko di fila ma speranze playoff ancora vive, il Brescia invece non perde da 3 gare e grazie ai 7 punti raccolti si è portato in linea di galleggiamento, a +1 sulle posizioni playout. Nell’arco della stagione il Novara è stato più continuo, ma il Brescia è spinto da motivazioni più urgenti dovendo guadagnarsi la salvezza. Tutto considerato puntiamo sul segno X, per un pareggio che potrebbe scontentare entrambe le squadre.

PRONOSTICO BENEVENTO AVELLINO (lunedì 1/5, ore 12:30) - Momentaccio per il Benevento che non vince da 4 turni (1 pareggio e 3 sconfitte), ma è comunque rimasto in zona playoff. L’Avellino conta 4 lunghezze di vantaggio sui playout e quindi deve ancora mettersi al sicuro. Due squadre dal rendimento quasi opposto: il Benevento è stato tra le rivelazioni del girone d’andata, l’Avellino ha cambiato passo nel ritorno. Anche per il derby campano sembrano esserci i presupposti per un pari, quindi segno X ma con un pensierino all’1.

PRONOSTICO HELLAS VERONA VICENZA (lunedì 1/5, ore 15:00) - 4 risultati utili di fila per l’Hellas di Fabio Pecchia, tornato in zona promozione diretta ma tallonato dal Frosinone che segue ad una sola lunghezza. Il Vicenza ha cambiato allenatore, ingaggiando Vincenzo Torrente al posto di Bisoli, ed è tornato a muovere la classifica con un pari e il successo di martedì contro il Novara. Attenzione quindi ai biancorossi, il Verona però dovrebbe far valere la sua maggiore caratura. Puntiamo sul segno 1.

PRONOSTICO SALERNITANA FROSINONE (lunedì 1/5, ore 20:30) - Un bel girone di ritorno ha permesso alla Salernitana di archiviare la pratica salvezza, arrivando all’attuale +10 sui playout. Il Frosinone crede ancora nel secondo posto, occupato dal Verona, ed è tornato a vincere mercoledì contro lo Spezia. I campani possono anche puntare ai playoff a questo punto, ma vogliamo credere nelle motivazioni dei Ciociari e puntiamo quindi sul segno 2.

