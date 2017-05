Risultati Serie B / Classifica aggiornata, lunedì si parte con il derby (39^ giornata)

Risultati Serie B: Verona e Frosinone lottano per il secondo posto (LaPresse)

RISULTATI SERIE B CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI POSTICIPI (39^ GIORNATA, 30 APRILE-1 MAGGIO 2017): SI PARTE CON IL DERBY - La 39^ giornata del campionato di Serie B presenta due derby di fuoco nella giornata di lunedì 1 maggio. Non solo quello veneto tra Hellas Verona e Vicenza, ma anche quello campano tra Benevento e Avellino. Le due formazioni in questione hanno obiettivi completamente diversi. Il Benevento è sesto con 55 punti ed è in piena corsa play out. Dall'altra parte l'Avellino è ancora invischiato nella lotta per non retrocedere, ha 45 punti e ancora nessuna certezza di permanenza nel torneo cadetto. Ascoli, Brescia, Trapani e Vicenza sono pronte per approfittare di un passo falso dell'Avellino, reduce da un ko e un pareggio. Il Benevento non sta certo meglio, visto che i padroni di casa non vincono da ben 4 gare e che nel frattempo hanno raccolto 3 sconfitte e un solo pareggio. (agg. Giuliani Federico)

RISULTATI SERIE B CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI POSTICIPI (39^ GIORNATA, 30 APRILE-1 MAGGIO 2017): BRESCIA VINCE A NOVARA - Risultato finale che arride al Brescia in una sfida con il Novara davvero infinita che termina dopo più di 5 minuti di recupero. Dopo un primo tempo giocato in grande equilibrio arriva lo spettacolo vero, con una doppietta di Racine inframmezzata da un gol di Chiosa. Sei cartellini gialli danno l'idea di una partita giocata con grande impegno e foga da ambo le parti. Ora il Brescia mette il naso fuori dalla zona rossa, in un campionato cadetto che deve ancora dare le sue sentenze più scottanti. Ora il Brescia sembra davvero potercela fare.

RISULTATI SERIE B CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI POSTICIPI (39^ GIORNATA, 30 APRILE-1 MAGGIO 2017): PARI ALL'INTERVALLO - Partita molto equilibrata tra Novara e Vrescia, ora ferma sul risultato di 1-1 in virtù delle reti di Ferrante e Galabinov, che pareggia solo cinque minuti dopo la rete del momentaneo vantaggio della Leonessa. Partita che per il verona può dire poco in chiave classifica, ma che certamente per il Brescia è fondamentale, dato che si trova due punti dietro il Trapani e con una vittoria potrebbe scavalcarlo portandosi fuori dalla zona salvezza. Tra poco la ripresa: cosa succederà?

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI POSTICIPI (39^ GIORNATA, 30 APRILE-1 MAGGIO 2017) IL DERBY VERONA-VICENZA Una delle sfide più calde della 39^ giornata del campionato di Serie B è sicuramente quella tra Hellas Verona e Vicenza. Il derby veneto, oltre a una rivalità ormai cristallizata nel tempo, mette in palio punti importantissimi per entrambe le formazioni. Il Verona, secondo con 66 punti, farà di tutto per mantenere la propria posizione, visto che lo Spal ormai è quasi irraggiungibile e che dietro c'è un Frosinone che pressa per il sorpasso. Dall'altra parte troviamo un Vicenza impegnato nella lotta per non retrocedere. I biancorossi sono quartultimi con 41 punti, gli stessi del Trapani. Ad oggi sarebbero proprio queste due squadre a disputare i play out, ma l'obiettivo di entrambe è quello di salvarsi senza passare dagli spareggi. (agg. Giuliani Federico)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI POSTICIPI (39^ GIORNATA, 30 APRILE-1 MAGGIO 2017) PUNTI SALVEZZA - Nei posticipi della 39^ giornata di Serie B ci sono molte partite che mettono in palio preziosissimi punti salvezza. Cerchiamo di fare il quadro completo di tutte le situazioni più calde. Il Brescia è al limite della zona rossa forte dei suoi 42 punti. Le Rondinelle sono chiamate ad affrontare il Novara in trasferta; un mpegno ostico che, in caso di ko, potrebbe far sprofondare gli uomini di Cagni nei bassifondi. Il Vicenza è invece impegnato in un derby di fuoco con il Verona: i biancorossi hanno 41 punti e ad oggi giocherebbero gli spareggi per restare in Serie B. Infine veniamo all'Avellino (45), anch'esso occupato in un derby, quello campano contro l'Avellino. Brescia, Vicenza e Avellino. Tre squadre accomunate dallo stesso obiettivo: restare in Serie A. (agg. Giuliani Federico)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI POSTICIPI (39^ GIORNATA, 30 APRILE-1 MAGGIO 2017) - Nel campionato di Serie B 2016-2017 siamo arrivati alla trentanovesima giornata: 360 minuti al termine della stagione regolare, quattro turni per definire i vari verdetti di una stagione lunga e che si completerà con i playoff. Ieri abbiamo già vissuto le prime sette partite della 39^ giornata, ma ne restano altre quattro da giocare.

Domenica 30 aprile assisteremo al primo posticipo della giornata: alle ore 17:30 si gioca Novara-Brescia, mentre saranno ben tre le partite che ci aspettano. Si parte alle ore 12:30 con Benevento-Avellino, si prosegue alle ore 15 con Verona-Vicenza e si chiude alle ore 20:30 con Salernitana-Frosinone. Sono impegnate la seconda e la terza forza della classifica, in una sfida a distanza per prendersi la promozione diretta: il Frosinone sembrava aver fatto il salto di qualità definitivo approfittando anche della crisi del Verona, poi però i ruoli si sono invertiti e i ciociari non sono più riusciti a vincere.

Così gli scaligeri hanno risalito la corrente e adesso sono davanti di un punto, avendone persi due nella partita di Perugia; la sensazione è che questa sfida possa continuare fino all’ultima giornata. Il turno di oggi sorride al Verona: la partita del Bentegodi contro il Vicenza - bisogna riscattare la sconfitta dell’andata - è pur sempre un derby e i biancorossi arrivano dalla vittoria contro il Novara, ma la squadra di Fabio Pecchia sembra comunque superiore. Rischia il Frosinone, che si troverà di fronte una Salernitana affamata di punti per provare a conquistare i playoff.

Obiettivo anche del Novara, che però deve ritrovarsi: al momento i piemontesi sarebbero fuori dalle prime otto, devono provare a vincere contro il Brescia (partita da ex per Roberto Boscaglia) ma le rondinelle, impegnate nella corsa alla salvezza diretta, non avranno certo intenzione di fare sconti. Il derby campano tra Benevento e Avellino potrebbe essere interessante: giallorossi in rottura prolungata e ora con i playoff a rischio, irpini che realisticamente non possono più arrivare a giocarsi gli spareggi e, dopo aver perso ad Ascoli, devono ancora guardarsi alle spalle perchè la loro salvezza non è ancora fatta.

Ci aspettano quattro partite decisamente interessanti nell'arco di due giorni: il quadro dei risultati che matureranno dai campi ci potrà anche dare una nuova situazione di classifica, ma attenzione a pensare che i verdetti siano scritti perchè il campionato di Serie B a 22 squadre ci ha insegnato che le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

SERIE B 2016-2017, 39^ GIORNATA

Domenica 30 aprile

RISULTATO FINALE Novara-Brescia 2-3 - 13' Ferrante (B); 18' Galabinov (N); 54',79' Racine (B); 78' Chiosa (N)

Lunedì 1 maggio

ore 12:30 Benevento-Avellino

ore 15:00 Verona-Vicenza

ore 20:30 Salernitana-Frosinone

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Spal 73

Verona 66

Frosinone 65

Perugia, Cittadella 57

Benevento (-1) 55

Carpi, Spezia 54

Virtus Entella, Bari, Salernitana 51

Novara 50

Pro Vercelli 47

Cesena 46

Avellino (-3) 45

Brescia 45

Ascoli 44

Trapani, Vicenza 41

Ternana 39

Latina (-2) 34

Pisa (-4) 33

© Riproduzione Riservata.