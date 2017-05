Roma/ Calciomercato News: Kongolo nel mirino, è il sostituto di Manolas?

Terence Kongolo (a destra): la Roma ha gli occhi su di lui (LaPresse)

ROMA CALCIOMERCATO NEWS: SI PUNTA KONGOLO - La Roma appena sconfitta nel derby della capitale guarda anche al calciomercato: l’arrivo di Monchi come direttore sportivo apre nuovi scenari nelle trattative della società giallorossa, che ovviamente sta già preparando la prossima stagione nel tentativo di costruire una squadra che possa mettere le mani sullo scudetto ed essere competitiva in Champions League. Uno dei nomi che rimbalzano in queste ultime ore è quello di Terence Kongolo: classe ’94, è nato in Svizzera ma ha nazionalità olandese (ha già esordito negli Orange) e passaporto anche della Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di un difensore centrale che all’occorrenza può spostarsi a sinistra; una duttilità che piace visto che al momento la Roma varia da una difesa a tre a una a quattro e dunque ha bisogno di giocatori che sappiano destreggiarsi in entrambi i moduli. Kongolo in questa Eredivisie, che si appresta a vincere con il Feyenoord, ha messo insieme 21 presenze (20 delle quali da titolare) e un gol, ma ha giocato anche 4 partite nel girone di Europa League prima di infortunarsi e saltare le ultime due. Non c’è ancora una valutazione precisa, ma la Roma potrebbe portarlo via per meno di 10 milioni; sulle sue tracce attualmente ci sarebbero anche alcune squadre di Premier League, in ogni caso il futuro di Kongolo sembra essere lontano dall’Olanda.

ROMA CALCIOMERCATO NEWS: MANOLAS-INTER, SI TRATTA - Kongolo potrebbe essere la risposta di calciomercato della Roma all’addio di Kostas Manolas. Il centrale greco è sempre più vicino all’addio e ieri potrebbe aver giocato l’ultimo derby della sua carriera giallorossa; il suo contratto scade nel 2019 ma da tempo si dice che questa sia la sua ultima annata nella capitale. La squadra che ha sempre manifestato tanto interesse per lui è l’Inter: addirittura qualche mese fa si parlava di un accordo già fatto. Le ultime notizie non virano in questa direzione, anche se i nerazzurri rimangono alla finestra e in pole position: qualche inserimento dalla Premier League è sempre possibile, ma l’Inter avrebbe pronta l’offerta giusta per far vacillare la Roma. Si parla infatti di 60 milioni di euro complessivi per Manolas e Mohamed Salah, anche se l’esterno offensivo egiziano potrebbe arrivare solo in caso di addio di Ivan Perisic, di cui di fatto ricopre il ruolo. Bisognerà capire se la Roma intenderà accettare questo tipo di offerta (ovvero una doppia cessione, al netto delle cifre sul tavolo) o se invece intenderà trattare singolarmente i suoi giocatori. Manolas in ogni caso sembra davvero destinato ai saluti.

