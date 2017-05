Salernitana Frosinone/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Salernitana Frosinone, Foto LaPresse

DIRETTA SALERNITANA FROSINONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 39^ GIORNATA) - Salernitana Frosinone, diretta dall'arbitro Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, lunedì 1 maggio 2017 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale che chiuderà il programma, spalmato su tre giorni, della quartultima giornata del campionato di Serie B. Dopo un momento di crisi che li ha visti scendere dalla vetta al terzo posto, con ben tre punti di svantaggio (e lo scontro diretto sfavorevole) sul Verona secondo e sulla promozione diretta, il Frosinone di Marino nel turno del 25 aprile ha ritrovato la sua strada battendo in casa lo Spezia in un incontro molto tirato, in cui i ciociari si sono trovati a soffrire nel primo tempo subendo una rete fantasma dell'attaccante avversario Granoche (la palla aveva effettivamente superato la linea, ma l'azione era viziata da una posizione di fuorigioco dello spezzino Piccolo).

Nella ripresa però una prodezza di Dionisi, alla sedicesima realizzazione stagionale, ha messo in discesa il cammino per i ciociari che hanno raddoppiato con Daniel Ciofani e si sono riportati ad una sola lunghezza dagli scaligeri secondi. Per i laziali le insidie sono ancora tante in un calendario poco indulgente, e sarà complicato provare ad avere ragione di una Salernitana che, nonostante qualche pareggio di troppo, non ha di certo messo in naftalina le speranze di play off. I granata hanno chiuso sullo zero a zero gli ultimi due confronti contro la Pro Vercelli in trasferta e contro il Bari in casa, e pur restando a tre punti dalla zona play off proseguono nel loro trend positivo che li ha visti perdere solamente una delle ultime dieci partite disputate in campionato.

Allo stadio Arechi sarà faccia a faccia tra queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Gomis a difesa della porta, Perico sull'out difensivo di destra e Vitale sull'out difensivo di sinistra, mentre Bernardini e Tuia giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo il ghanese Odjer sarà affiancato da Della Rocca e dal camerunese Minala, mentre nel tridente offensivo il portoghese Joao Silva e Rosina saranno confermati sulle corsie esterne, con Coda in posizione di centravanti. Il Frosinone risponderà con Bardi tra i pali, mentre i tre titolari in difesa saranno Terranova, lo sloveno Krajnc e Ariaudo. Sammarco, Mirko Gori e Maiello saranno chiamati a muoversi per vie centrali sulla linea mediana, mentre Fiamozzi sarà l'esterno di fascia destra e Mazzotta sarà confermato come laterale mancino. Confermatissima la coppia gol Dionisi-Daniel Ciofani, che con i suoi gol ha costruito il ritorno alla vittoria dei ciociari contro lo Spezia martedì scorso.

Con Alberto Bollini alla guida della squadra la Salernitana ha avuto un'altra marcia, col 4-3-3 del tecnico molto equilibrato e capace di registrare al meglio la difesa, anche se non sempre l'attacco, soprattutto nelle ultime partite, è stato all'altezza della situazione. I play off sono possibili ma servirà un andamento ben più deciso in queste ultime quattro partite, lo stesso di cui necessita il Frosinone che rischia di veder vanificato il lavoro di una stagione intera. Il 3-5-2 di Marino sembrava la chiave per portare al vertice i canarini, che dopo la vittoria di Ferrara sembravano con un piede in Serie A. Successivamente sono arrivati solo tre punti in cinque partite, ed ora sono i ciociari a dover rincorrere.

Quote equilibratissime con la Salernitana come detto molto competitiva in casa, ma il Frosinone dalla sua che non può permettersi di sbagliare, considerando anche la possibilità di staccare di dieci punti le quarte in classifica e provare ad evitare quella che sarebbe la roulette russa dei play off. Vittoria campana quotata 2.70 da Sisal Matchpoint, mentre Betclic alza di pochissimo, proponendola a 2.80, la quota relativa all'affermazione esterna dei ciociari. Pareggio offerto invece a una quota di 3.30 da Paddy Power.

In canale numero 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD) trasmetterà la diretta tv esclusiva di Salernitana Frosinone, lunedì 1 maggio 2017 alle ore 20.30, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno seguire anche la partita via internet, con la diretta streaming video disponibile sul sito skygo.sky.it.

