Verona Vicenza / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Verona Vicenza, Foto LaPresse

DIRETTA VERONA VICENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 39^ GIORNATA) - Verona Vicenza, diretta dall'arbitro Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, lunedì 1 maggio 2017 alle ore 15.00, sarà un sempre sentitissimo derby veneto quando il campionato di Serie B è giunto ormai alla sua quartultima giornata e le due tifoserie vedono i loro beniamini correre per obiettivi di classifica assolutamente fondamentali. Il Verona ha ottenuto contro il Perugia un pareggio comunque utile per la classifica, pur sprecando già due dei tre punti di vantaggio (più lo scontro diretto favorevole) accumulati sul Frosinone terzo. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (39^GIORNATA)

Soprattutto, gli scaligeri mantengono nove punti di vantaggio proprio sui Grifoni, quarti a braccetto con il Cittadella. Il che significa che se alla fine della regular season questo vantaggio sarà salito a dieci punti, anche in caso di terzo posto l'Hellas non dovrà affrontare i play off ma ritroverà direttamente la massima serie dopo una sola stagione di purgatorio. Con sette punti nelle ultime tre partite di campionato disputate la squadra di Fabio Pecchia sembra aver ritrovato i giusti riferimenti, anche se il Vicenza che scenderà in campo allo stadio Marc'Antonio Bentegodi non potrà essere in vena di regali. Nonostante la fondamentale vittoria interna contro il Novara di lunedì scorso, i berici sono rimasti in zona play out a braccetto con il Trapani, ad un punto di distanza dal Brescia che ha a sua volta vinto un'importantissima sfida salvezza contro la Ternana. La situazione è potenzialmente aperta ad ogni sviluppo, considerando quanto è corta la classifica nei bassifondi: dalla salvezza alla retrocessione diretta, lo scenario per i vicentini comporta ancora molti rischi.

Le probabili formazioni dell'incontro. Il Verona affronterà la sfida casalinga con il brasiliano Rafael confermato tra i pali, mentre Romulo presidierà la fascia destra in difesa ed il francese Souprayen sarà schierato sulla fascia opposta. Dopo aver scontato la squalifica Ferrari tornerà al fianco di Bianchetti al centro della retroguardia, mentre nel terzetto di centrocampo ci sarà spazio per Luppi, Pazzini e Fares. Risponderà il Vicenza con Vigorito estremo difensore alle spalle di Andrea Esposito e Pucino, difensori centrali mentre il nigeriano Adejo sarà impiegato come terzino destro e D'Elia come terzino sinistro. L'austriaco Gucher manterrà il suo posto a centrocampo al fianco di Bellomo e Signori, mentre il tridente offensivo confermerà l'altro nigeriano Ebagua ed Orlando (entrambi a segno nel match contro il Novara) come esterni assieme alla punta centrale Giacomelli.

Nella fase centrale del campionato il calo dell'Hellas Verona di Pecchia è stato anche fisico oltre che psicologico, col 4-3-3 del tecnico che ha sempre dato il meglio se proposto ad alta intensità atletica. Per questo il dato confortante nelle ultime partite per i gialloblu è stato rivedere la squadra al meglio anche fisicamente, anche se il Verona si è sempre dimostrato molto dipendente anche dai gol di Pazzini. Una delle sconfitte più brucianti nella stagione veronese resta quella relativa al derby d'andata a Vicenza: nelle ultime partite il 4-3-3 di Torrente ha portato per i biancorossi due vittorie in meno di un mese, una svolta importante considerando il lungo digiuno dai tre punti vissuto da una squadra che forse si è fossilizzata su troppi pareggi. La salvezza è ancora a portata di mano, ma calare di nuovo il ritmo significherebbe per il Vicenza affrontare quantomeno i play out.

Il Verona sembra in netta ripresa e a questo punto finale del campionato ad una squadra costruita per il vertice si chiede lo strappo decisivo, al di là dell'avversario di turno. I bookmaker puntano forte sugli scaligeri con vittoria interna quotata 1.60 da Sisal Matchpoint, mentre Eurobet alza fino a 6.20 l'eventuale colpaccio vicentino in trasferta. Quota per il pareggio fissata invece a 4.20 da Bet365. Per seguire in diretta tv Verona Vicenza, lunedì 1 maggio 2017 alle ore 15.00, sarà necessario un abbonamento Sky per collegarsi sul canale numero 251 della pay tv satellitare, ovvero Sky Calcio 1 HD. Ci sarà anche la possibilità via internet di vedere la diretta streaming video dell'incontro, collegandosi sul web, sempre se abbonati a Sky, sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (39^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.