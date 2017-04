Video/ Bologna-Udinese (4-0): highlights e gol della partita (Serie A, 34^ giornata)

Video Bologna Udinese (LaPresse)

VIDEO BOLOGNA UDINESE (RISULTATO FINALE 4-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 34^ GIORNATA) - Il Bologna strapazza per 4-0 l’Udinese al Dall’Ara grazie alla doppietta di Destro e ai gol di Taider e Verdi. La squadra felsinea ottiene la matematica salvezza con 4 giornate di anticipo. In classifica gli emiliani sono al 15esimo posto con 38 punti, 13 in più del Crotone terz’ultimo. L’Udinese resta invece all’undicesimo a quota 43. Nel prossimo turno di Serie A l’Udinese affronterà l’Atalanta in casa mentre il Bologna se la vedrà con l’Empoli in trasferta Dal sito legaseriea.it è possibile raccogliere vari dati circa la partita del Dall’Ara. Il predominio del Bologna non è però di certo certificato da questi dati; questo a testimonianza della scarsa rilevanza nell’analisi quantitativa rispetto a quella qualitativa nel calcio. Il possesso di palla è in sostanza pari: Bologna al 51%, Udinese al 49%. I tiri totali mostrano addirittura un equilibrio completo: 8 a testa. Di questi tentativi sono stati indirizzati all’interno dello specchio 5 per i rossoblù e 4 per i friulani. Un dato raccolto recentemente è quello invece che si riferisce alle parate. Per il Bologna, Mirante ha effettuato 3 parate di cui 1 decisiva mentre il collega Karnezis 2, entrambe decisive secondo il sito. La raccolta dati propone anche il dato occasioni da gol: Bologna leggermente in avanti rispetto all’avversario (6-4). Più significativo di certo il dato sulle palle perse: sono 27 quelle dei giocatori dell’Udinese, contro un ottimo 14 del Bologna. Analizzando le prove individuali: Taider è stato il giocatore che ci ha provato con maggior insistenza, 3 tiri per lui, Verdi quello che ha sfornato più assist (4) mentre Mattia Destro colui che ha avuto più occasioni di tutti per segnare (3).

DICHIARAZIONI – Roberto Donadoni, intervistato da Radio Rai, si è complimentato con i suoi ragazzi: "Abbiamo centrato l'obiettivo a quattro giornate dalla fine ed è un grande risultato, merito dei ragazzi. Chiaramente, molte cose possono essere fatte meglio e si poteva fare di più in alcuni frangenti. Possiamo guardare al futuro con ottimismo, ci sono margini di crescita. Destro ha giocato una bella partita, ma deve capire che le belle prestazioni non passano solo attraverso le reti. Quando lo capirà, farà il salto di qualità: ho grande stima nei suoi confronti, ma deve cambiare la sua filosofia e deve capire che il calcio di oggi è fisico e agonistico e diventa importante rimanere concentrati sempre. Ora ci attendono quattro appuntamenti importanti, che possono rendere la nostra classifica migliore. Lavoreremo per questo". A fine gara Luigi Del Neri ha espresso la sua insoddisfazione per la prova della squadra ai microfoni di Radio Rai: "Non siamo proprio scesi in campo, probabilmente stiamo pagando gli ultimi mesi in cui ci siamo impegnati tanto per uscire dalla lotta salvezza. Non abbiamo giocato da squadra, abbiamo provato troppe giocate singole mentre il Bologna ha dimostrato voglia e intensità. Questa partita spero serva da lezione, non è normale perdere in questo modo, senza fare nulla. Ci aspettiamo di chiudere bene la stagione, i giocatori stanno faticando adesso, soprattutto quelli che hanno tirato la carretta fino ad ora. Ora guardiamo al futuro, vogliamo finire bene questa stagione dopo aver centrato l'obiettivo primario e vogliamo cercare di arrivare più in alto possibile in classifica. Oggi non abbiamo reso secondo le aspettative". (Francesco Davide Zaza)

