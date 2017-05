Video/ Empoli-Sassuolo (1-3): highlights e gol della partita (Serie A, 34^ giornata)

Video Empoli Sassuolo (LAPRESSE)

VIDEO EMPOLI SASSUOLO (RISULTATO FINALE 1-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 34^ GIORNATA) - L’Empoli cade in casa 1-3 contro il Sassuolo. Per gli ospiti risultano decisivi i gol di Peluso, Matri e Duncan. Inutile invece il momentaneo pareggio siglato da Pucciarelli su calcio di rigore. In classifica l’Empoli riduce il suo vantaggio sul Crotone, terz’ultimo di un punto. Quando mancano 4 giornate alla fine i toscani conservano 4 punti di vantaggio. Il Sassuolo ottiene invece quest’oggi la matematica salvezza: i neroverdi restano dunque al 14esimo posto con 39 punti totali. Nel prossimo turno di campionato il Sassuolo ospiterà la Fiorentina mentre al Castellani l’Empoli se la vedrà con il Bologna. Per quanto riguarda il possesso palla la situazione è più o meno in equilibrio. Padroni di casa con il 52%, ospiti al 48%. Il dato sulle parate indica invece 2 parate, di cui 1 decisiva da parte di Skorupski, mentre rende giustizia alla gara dell’Empoli il conteggio di Consigli, autore di 9 parate, tra le quali 1 decisiva. Per quanto riguarda invece i tiri totali: 16 Empoli, 11 Sassuolo. Le occasioni da gol sono state invece 16 per l’Empoli contro le 9 avversarie. Palle perse 30-30, palle recuperate 24-21 per il Sassuolo. Spesso e volentieri il Sassuolo si è affidato ai lanci lunghi, trovando occasioni interessanti come nel gol dell’1-2. Il totale di essi nel corso della partita è così suddiviso: 11 effettuati dall’Empoli, 21 dal Sassuolo. Analizzando infine le prove individuali spicca quella di Pucciarelli. L’attaccante degli azzurri è stato colui che ci ha provato di più, effettuando 4 tiri nello specchio. Berardi invece assist-men di gara con 2. Ancora Pucciarelli in cima alla classifica occasioni da gol (5)

LE DICHIARAZIONI – Nel post-gara Giovanni Martusciello, allenatore ischiano dell’Empoli, ha analizzato la gara ai microfoni di Radio Rai: "Siamo scesi in campo troppo contratti ed il Sassuolo ha beneficiato del nostro atteggiamento in maniera netta. Nella ripresa si è fatto meglio, creando occasioni e poi, nonostante il terzo gol subito, abbiamo creato ancora. Non è andata bene ma bisogna continuare a credere in quello che si fa. Per noi, come per il Crotone, mantenere la categoria è una cosa importantissima". Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, ha invece commentato la vittoria ai microfoni di Rai Due: “Sono contento ma non dell'ultima mezz'ora ma ci sta anche per il caldo, nel finale non abbiamo gestito al meglio il pallone con un Empoli riversato in attacco. Oggi avevamo fuori numerosi elementi, sono contento per dare ai giovani che abbiamo delle grandi opportunità. Partendo in anticipo per l'Europa League non è semplici, dovremo essere più bravi per il futuro. Tra dieci giorni mi incontrerò con la società per discutere del nostro futuro". (Francesco Davide Zaza)

© Riproduzione Riservata.