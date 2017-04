Video/ Genoa-Chievo (1-2): highlights e gol della partita (Serie A, 34^ giornata)

Video Genoa Chievo (LAPRESSE)

VIDEO GENOA CHIEVO (RISULTATO FINALE 1-2) HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 34^ GIORNATA) - Il Chievo vince a Genoa evidenziando tutti i limiti della squadra di Juric che spreca un rigore con Simenone ed il vantaggio raggiunto con Pandev. Bastien e Birsa fanno esultare Maran e mandano il Genoa all'inferno. Per i padroni di casa le buone notizie arrivano dagli altri campi con il pareggio del Crotone e la sconfitta dell'Empoli. Passiamo ora ad analizzare i numeri del match. Il Genoa domina nettamente sul possesso palla, 61% contro il 39% degli ospiti. Per quanto riguarda i tiri totali troviamo gli 11 tentativi del Genoa contro i 5 del Chievo. Passiamo ora alle statistiche individuali. Laxalt e Simeone hanno creato 2 occasioni da rete mentre Bastien e Birsa hanno capitalizzato al massimo trovando la rete con un tiro in porta. Luca Rigoni ha recuperato ben 8 palloni mentre Cesar 7. Spicca il dato sulle palle perse con Laxalt a quota 13 e Pandev ad 8. I numeri ci raccontano del grande cinismo del Chievo.

LE DICHIARAZIONI - Tonfo Genoa in casa contro il Chievo. I padroni di casa vedono lo spettro della retrocessione. La sconfitta dell'Empoli e il pareggio del Crotone sono le uniche note positive per il Genoa. Queste le parole di Juric raccolte da Premium Sport: "Dopo un grande primo tempo ho detto ai ragazzi di entrare cattivi, che era la partita della vita. Non mi spiego quei quindici minuti dopo, anche da parte dei giocatori più esperti. Un grande peccato perché la squadra ha giocato benissimo ma ha avuto un calo inspiegabile. Dopo tre minuti di ripresa avevo capito che non c'eravamo più. Da allenatore non me la spiego. Certo che ho paura della B. Oggi non dovevamo concedere niente, invece abbiamo regalato quindici minuti. La mia sensazione era che la squadra fosse sostenuta dai tifosi dall'inizio. Poi c'è stato un lancio di fumogeni di qualcuno, ma non sentivo aria di contestazione durante la partita".

Valter Birsa, grande protagonista con il gol vittoria, esprime la sua felicità a Premium Sport: "Eravamo in difficoltà, infortuni e stanchezza si erano viste nelle ultime partite. Nel secondo tempo abbiamo cominciato a giocare e provare di più, abbiamo trovato questa vittoria molto importante. Ci siamo messi un po' meglio, nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà sulla sinistra, poi abbiamo chiuso da quella parte. Noi abbiamo fatto un bel secondo tempo ed abbiamo meritato di vincere". (Umberto Tessier)

