Video/ Palermo-Fiorentina (2-0): highlights e gol della partita (Serie A, 34^ giornata)

Video Palermo Fiorentina (LAPRESSE)

VIDEO PALERMO FIORENTINA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 34^ GIORNATA) - Il Palermo supera a sorpresa la Fiorentina con le reti di Diamanti e Aleesami. I padroni di casa trovano una vittoria d'orgoglio rinviando l'aritmetica retrocessione. La Fiorentina dice addio in maniera definitiva ad un piazzamento europeo. Passiamo ora alle statistiche del match. La Fiorentina comanda il gioco con il 69% di possesso palla contro il 31% del Palermo. Il Palermo trova due reti con due tiri in porta mentre la Fiorentina ne ha totalizzati 4. I tiri totali sono 6 del Palermo contro gli 11 della Fiorentina. Passiamo ora ad i numeri individuali. Quattro le occasioni da gol per Chiesa, entrato bene nella gara, contro le 3 del migliore in campo, Alessandro Diamanti. Sulle palle recuperate spicca Carlos Sanchez con 12 seguito da Alessandro Diamanti con 7. Nestorovski ha perso ben 6 palloni, seguito, a sorpresa, da Borja Valero con 6. Il possesso palla della Fiorentina non ha inciso in una gara giocata davvero male dagli uomini guidati da Sousa.

LE DICHIARAZIONI - Il Palermo ottiene una vittoria d'orgoglio contro la Fiorentina accendendo una piccolissima speranza in chiave salvezza anche se l'impresa appare davvero impossibile. Queste le parole di Diego Bortoluzzi, allenatore del Palermo, ai microfoni di Radio Rai: "I ragazzi durante la settimana mi hanno dimostrato di non voler mollare, vogliono terminare al meglio il campionato. Oggi c'è stata compattezza e il risultato ci ha premiati. Diamanti? Ha un atteggiamento positivo, come tutta la squadra. Salvezza? Non montiamoci la testa per una partita fatta bene. Noi pensiamo alla prossima gara". Il direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, ha parlato ai media presenti nella sala stampa del Barbera. Queste le sue dichiarazioni raccolte da violanews: “La partita di oggi è lo specchio di tutta la stagione quando abbiamo affrontato squadre di questo tipo. Abbiamo perso molti punti quest’anno, non siamo stati all’altezza della responsabilità della gara. Ritiro? Ne parleremo, ma non ora, non è il momento. Dobbiamo far uscire una ragione per questo tipo di prestazione, che non è stata all’altezza. Oggi non siamo stati in grado di mettere l’avversario alle corde. Abbiamo avuto un paio di opportunità, ma non siamo stati all’altezza. Sousa? La società ha dato segni più che sufficienti nei momenti delle difficoltà, ha scelto una via e la seguirà fino al termine della stagione. Non voglio trovare scuse per oggi, perché questa partita andava vinta e arrivava dopo una prestazione importante come quella contro l’Inter”. (Umberto Tessier)

