Video/ Roma-Lazio (1-3): highlights e gol della partita (Serie A, 34^ giornata)

Video Roma Lazio (LaPresse)

VIDEO ROMA LAZIO (RISULTATO FINALE 1-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 34^ GIORNATA) - Roma-Lazio è terminata con il risultato di 3-1. Il mattatore della giornata è stato sicuramente Keita Balde, migliore in campo e autore di una doppietta che, unita alla rete di Basta, ha deciso la stracittadina romana. Inutile il momentaneo 1-1 realizzato da De Rossi dagli sviluppi di un calcio di rigore inesistente concesso ai giallorossi da un disastroso Orsato. Andiamo con ordine e riviviamo le fasi salienti del match. Al 2' la Roma si rende subito pericolosa con un tentativo di Dzeko da distanza ravvicinata: bravo Strakosha ad alzare in corner. Poco dopo, il portiere albanese è ancora decisivo, questa volta su un piazzato di Salah. Gli uomini di Spalletti tolgono il piede dal pedale dell'acceleratore e la Lazio ha modo di uscire dal proprio guscio. Al 10' Lulic supera con un tunnel Rudiger e apparecchia per Parolo, che arriva però in ritardo all'appuntamento con il (facile) gol. Sul proseguo dell'azione Biglia non inquadra lo specchio della porta. All'11' ecco la prima marcatura di Keita: il senegalese, al limite dell'area, si sposta il pallone sul mancino e fa secco Szczesny con un tiro chirurgico ma non proprio irresistibile. Immobili e colpevoli nell'occasione, oltre al polacco, anche Emerson e Fazio. Szczesny ha comunque modo di riscattarsi neutralizzando due tiri insidiosi di Parolo. Poco prima dell'intervallo Wallace interviene su Strootman senza toccare l'olandese: Orsato sbaglia tutto e indica il dischetto. Dagli undici metri De Rossi fa secco Strakosha e rimette tutto in parità. Nella ripresa la Roma sfiora addirittura il sorpasso, con Dzeko che ben servito da Salah si fa parare il tiro da un provvidenziale Strakosha. Gol sbagliato, gol subito. E al 49' ecco il 2-1 di Basta: l'esterno biancoceleste carica il mancino dal limite, trova la deviazione di Fazio e può esultare per un gol che gli mancava dal marzo 2014. La Lazio, in contropiede, flirta per due volte con il 3-1, prima con Keita quindi con Felipe Anderson. All'85' ecco però il definitivo 3-1 di Keita Balde: il senegalese, servito da Lulic al termine di un perfetto contropiede, non ha problemi a infilare la sua doppietta personale. Se guardiamo le statistiche notiamo subito che quello odierno non è stato un derby cattivo: sono soltanto quattro gli ammoniti, che si aggiungono all'espulso Rudiger. Il possesso palla sorride alla Roma: 66% contro 34%. I tiri pendono però in favore della Lazio: 14 quelli biancocelesti (7 in porta) a fronte dei 12 della Roma (6 verso Strakosha).



LE DICHIARAZIONI - Al termine di Roma-Lazio ecco quanto dichiarato dal tecnico giallorosso Luciano Spalletti, che si è così espresso ai microfoni di Premium Sport: "La Roma ha iniziato bene ma abbiamo subito gol al primo tiro. Chiaramente abbiamo subito il contraccolpo e inizi a pensare che non sia la partita che ti aspetti, sbagli e diventa una partita aperta dove non siamo riusciti a essere la squadra che siamo. Con il passare dei minuti abbiamo perso di lucidità e non siamo stati fortunati negli episodi: i primi due gol sono arrivati in seguito a deviazioni. Dovevamo fare più possesso palla ma non ci siamo riusciti". Queste invece le considerazioni del capitano della Lazio, Lucas Biglia, a Sky Sport: "L'approccio è l'atteggiamento ha fatto la differenza, abbiamo riconosciuto i nostri limiti negli ultimi tre derby. Abbiamo vinto in Coppa ed in campionato. Keita? Sono felice che ha capito i nostri consigli, anche oggi ci ha fatto vincere. Il mio futuro? Prima finiamo il campionato, poi vediamo".

