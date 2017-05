Probabili formazioni/ Monaco Juventus: diretta tv, orario, ultime notizie live (Champions League 2017)

Probabili formazioni Monaco Juventus (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI MONACO JUVENTUS: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Monaco Juventus è la semifinale di andata della Champions League 2016-2017: al Louis II, mercoledì 3 maggio alle ore 20:45, le due squadre tornano a sfidarsi a distanza di due anni, quando i bianconeri con un solo gol (su rigore) avevano avuto la meglio. Allora erano quarti, stavolta siamo ad un passo dalla finale: per la Juventus sarebbe la seconda in tre stagioni e dopo l’eliminazione del Barcellona - senza subire gol - la squadra di Massimiliano Allegri parte forse favorita, ma deve fare attenzione a un Monaco che ha segnato 12 gol nelle quattro partite ad eliminazione diretta, e che è cresciuto tanto nel corso della competizione. Ad arbitrare la prima sfida di semifinale sarà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz; andiamo dunque a dare uno sguardo alle possibili scelte dei due allenatori per la partita del Louis II, analizzando nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Monaco Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO - Monaco senza squalificati, e con buone notizie per Leonardo Jardim: Tiemoué Bakayoko si è procurato una frattura al naso ma dovrebbe essere regolarmente in campo, forse con una maschera protettiva per evitare colpi. Recuperato il centrocampista parigino, il Monaco si schiererà dunque con il consueto 4-4-2: Almamy Touré sarà ancora impiegato a destra con Mendy dall’altra parte, in mezzo Glik che torna a sentire aria di derby (5 stagioni nel Torino) e Jemerson rappresenteranno i due centrali a protezione del portiere croato Subasic.

A centrocampo appunto Bakayoko, che torna a fare coppia con Fabinho: due stagioni fa il brasiliano era impiegato come terzino destro a conferma della sua duttilità. Bernardo Silva si occuperà di agire sulla corsia destra, Lemar sarà invece impiegato a sinistra: quello del Monaco è di fatto un 4-2-4 in fase di attacco, con gli esterni che si alzano a giocare sulla linea dei due attaccanti. I quali saranno gli stessi di sempre: Radamel Falcao, diventato capitano del Monaco e sempre temibilissimo al netto dei tanti problemi fisici che ne hanno condizionato la carriera, e soprattutto quel Kylian Mbappé diventato a soli 18 anni uno dei calciatori offensivi più completi e desiderati sul mercato, 5 gol nelle quattro gare ad eliminazione diretta di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Chi sostituisce lo squalificato Khedira? Questa la domanda che anima la vigilia in casa Juventus. Marchisio rappresenta la soluzione classica, ma con il Principino al fianco di Pjanic potrebbe mancare un po’ di interdizione; per questo motivo Allegri tiene vive anche le soluzioni Sturaro e Rincon, oltre a Lemina. Per il resto la formazione bianconera è quella che ha eliminato il Barcellona, con il dubbio sulla destra visto che in campionato contro l’Atalanta è stato impiegato Dani Alves, solitamente titolare nelle partite di Champions League.

Possibile conferma per il brasiliano, con Lichtsteiner in panchina; dall’altra parte ci sarà Alex Sandro, in mezzo la coppia formata da Bonucci e Chiellini. Detto del centrocampo, i quattro davanti non cambiano: Dybala guiderà sempre dalla trequarti nel tentativo di mettere a segno altri gol pesanti, a destra ci sarà Cuadrado con Mandzukic dall’altra parte mentre davanti a tutti, nel solito ruolo di prima punta, agirà Higuain che è rimasto a secco sia negli ottavi che nei quarti di finale, e dunque cerca il primo gol con la maglia della Juventus in partite ad eliminazione diretta di Champions League (ne ha invece realizzati 3 nella fase a gironi per un totale di 29 stagionali), bottino assolutamente soddisfacente per i campioni d’Italia).

DIRETTA TV - Monaco Juventus, valida per l’andata della semifinale di Champions League 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del digitale terrestre, nello specifico Premium Sport e Premium Sport HD; sarà però visibile anche su Canale 5, dunque in chiaro per tutti.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO JUVENTUS

MONACO (4-4-2): 1 Subasic; 38 A. Touré, 5 Jemerson, 25 Glik, 23 B. Mendy; 10 Bernardo Silva, 2 Fabinho, 14 T. Bakayoko, 27 Lemar; 9 R. Falcao, 29 Mbappé

A disposizione: 16 De Sanctis, 24 Raggi, 6 Jorge, 7 Dirar, 8 Joao Moutinho, 18 Germain, 33 I. Cardona

Allenatore: Leonardo Jardim

Squalificati: -

Indisponibili: Sidibé

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 23 Dani Alves, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 8 Marchisio, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 18 Lemina

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Khedira

Indisponibili: Rugani, Pjaca

