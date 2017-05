PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE/ Le scommesse della partite: le quote al Bernabeu per il derby (semifinali andata)

Pronostici Champions League: oggi Real Madrid-Atletico Madrid (LaPresse)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DI ANDATA DELLE SEMIFINALI (OGGI 2 MAGGIO 2017) LE QUOTE PER IL DERBY MADRILENO – Questa sera si giocherà il primo atto della semifinale della Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid: quali le quote per il derby madrileno al Bernabeu? Secondo il portale di scommesse sportive snai.it il pronostico arride ampiamente alla formazione di Zinedine Zidane, la cui vittorie dell’1X2 è stata data a 1.75, contro il 5.00 affibbiato come quota al successo della compagine di Diego Simeone, con il pareggio infine fissato a 3.60. per quanto riguarda la doppia chance ricordiamo che il successo dei padroni di casa al Bernabeu o il pari è stato quotato a 1.17,mentre la vittoria ospite o l’X è stata data a 2.07 con l’affermazione netta di una delle due squadre in campo infine fissata a 1.28. Nel Gol-No Gol, la quota del Si è stata data a 1.80, mentre il No è stato valutato a 1.90: infine per l’esito del match con fattore fissato a 2.5 ricordiamo che un risultato Under, ovvero inferiore è stato quotato a 1.85,mentre uno Over cioè superiore è stato valutato a 1.85.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DI ANDATA DELLE SEMIFINALI (OGGI 2 MAGGIO 2017) – La Champions League 2016-2017 torna protagonista in questa settimana con le partite di andata delle semifinali: chi vincerà con il favore del pronostici? Innanzitutto ricordiamo il programma di questa intensa fase del massimo torneo continentale per club: la sera del 2 maggio 2017 alle ore 20.45 si giocherà al Bernabeu la partita tra Real Madrid-Atletico Madrid mentre il 3 maggio sempre alle ore 20.45 è atteso al Saint Louis II il fischio d’inizio del match Monaco-Juventus. Oltre al caldissimo derby madrileno gli occhi di tutti saranno puntati chiaramente al campo monegasco, dove la compagine bianconera di Allegri cercherà fin da subito di mettere una grossa ipoteca sulla finalissima. Andiamo quindi a vedere cosa ci dicono i pronostici per le partite di andata del semifinali di Champions League, che la nostra redazione ha stilato cercando di individuare i possibili esiti del campo tenendo conto dei molteplici fattori disponibili, come stato di forma, fattore campo e storico.

PRONOSTICO REAL MADRID ATLETICO MADRID (Martedi 2 maggio, ore 20.45) - La fase del semifinali di Champions League verrà inaugurata nella caldissima cornice del Bernabeu, casa del Galacticos di Zidane a cui arride il pronostico. A favore infatti del Real Madrid va senza dubbio il favore campo, visto che al Bernabeu i Blancos hanno realizzato 7 vittorie negli ultimi 10 incontri disputati, con una sola sconfitta maturata solo poco fa contro il Barcellona di Lionel Messi, oltre che lo storico generale (anche se in quello recente si contano 2 vittorie per parte e un pareggio negli ultimi 5 testa a testa con la formazione dell’Atletico Madrid. A rendere più complicato il pronostico però vi sono i dati relativi lo stato di forma recente: negli ultimi 5 match disputati il Real Madrid ha realizzato 4 vittorie e una sconfitta (quella già citata in Liga contro i blaugrana). Pronostico: 1

PRONOSTICO MONACO JUVENTUS (Mercoledi 3 maggio 2017, Ore 20.45) – Appare senza dubbio molto complesso dare un pronostico del match tra Monaco e Juventus, seconda semifinale della Champions League. Se infatti il valore complessivo della rosa, oltre che lo splendido percorso fatto fino ad ora nel massimo torneo continentale paiono dare alla compagine bianconera la palma da favorita, vanno però considerati alcuni fattori. La formazione di Jardim nonostante le sua giovane età ha dimostrato di poter essere veramente una mina vangate in questa edizione della Champions League, capace di mettere in difficoltà anche formazioni blasonate. Il precedente tra le due squadre ci aiuta parzialmente con due vittorie per parte e come ultimo precedente un pareggio sullo 0-0 realizzato due anni fa proprio al Louis II. Per il Monaco i dati ci dicono che il fattore campo ha contato finora relativamente (al contrario della Juventus), mentre ricordiamo che la compagine biancorossa è in testa al campionato della Ligue 1 con 83 punti e a tre leghe di distanza dal Psg. I bianconeri sono anch’essi in testa al campionato nazionale con 84 punti, a +9 dalla Roma inseguitrice. Poco ci aiuta anche lo stato di forma: negli ultimi 5 incontri il Monaco ha realizzato 4 vittorie e una sconfitta, mentre la Juventus ha raccolto 3 successi e due pareggi. Pronostico X2

