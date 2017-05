Real Madrid Atletico Madrid/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Real Madrid Atletico Madrid (Foto LaPresse)

DIRETTA REAL MADRID ATLETICO MADRID: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Real Madrid Atletico Madrid verrà diretta dall’inglese Martin Atkinson: martedì 2 maggio alle ore 20:45 si apre sul Santiago Bernabeu il quadro delle semifinali di andata di Champions League 2016-2017. Il derby della capitale spagnola arriva per la quarta volta in quattro anni: in due occasioni si è trattato della finale, nell’altro caso invece era un quarto.

Il Real l’ha sempre spuntata; tuttavia sono state sfide equilibratissime, rotte solo nel finale e grazie ad episodi. Un Atletico Madrid che assapora la vendetta: dopo aver scialacquato due finali (soprattutto quella del 2014) la squadra di Diego Simeone sente ad un passo la conclusione di un ciclo di sei anni sul quale potrebbe essere messa la parola fine in virtù dell’addio del Cholo, e che si potrebbe quindi sublimare con la vittoria della Champions League che di fatto è l’unico trofeo che ancora manca alla squadra rojiblanca. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI REAL MADRID ATLETICO MADRID LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE

Difficile capire chi possa avere la meglio: entrambe le squadre hanno sofferto nei quarti di finale. Il Real Madrid ha vinto due volte contro il Bayern Monaco, ma in entrambi i casi è stato agevolato da avversari in inferiorità numerica e nella partita di ritorno, andata ai supplementari, qualche decisione arbitrale da parte dell’ungherese Kassai ha favorito i campioni d’Europa in carica.

L’Atletico Madrid ha superato il Leicester sostanzialmente in virtù di un calcio di rigore, nella doppia sfida ai sorprendenti inglesi ha mostrato meno solidità difensiva rispetto al solito. L’ultimo incrocio tra queste due squadre si è giocato in campionato ed è finito 1-1, a ulteriore prova dell’equilibrio che regna; la formazione di Zinedine Zidane può accusare la sindrome da “pancia piena” e deve stare attenta a non farsi soffiare dal Barcellona una Liga che aveva già vinto almeno due volte, l’Atletico Madrid per contro lotta con il Siviglia per entrare direttamente in Champions League ma in campo internazionale ha certamente di più l’urgenza di vincere.

Questo non significa che il Real non riponga valore in questa semifinale: piuttosto è vero il contrario, perchè i blancos possono nuovamente riscrivere la storia diventando la prima squadra a fare doppietta nella nuova Champions League, e spezzando una maledizione che, comprendendo anche la vecchia Coppa dei Campioni, dura addirittura da 27 anni.

Riguardo le probabili formazioni, il Real Madrid sarà senza Gareth Bale: Zidane lo sostituirà con Isco, mentre Varane tornerà titolare in difesa affiancando Sergio Ramos. Nessuna novità nello schieramento dei campioni d’Europa, che avranno Benzema e Cristiano Ronaldo davanti con Casemiro perno in difesa; nell’Atletico Madrid invece spazio a Gameiro con Griezmann nel settore offensivo, Ferreira-Carrasco dovrebbe vincere il ballottaggio con Gaitan a sinistra mentre in difesa potrebbe esserci la defezione di Vrsaljko, cosa che porterebbe Simeone ad allargare Savic sulla corsia destra (è assente anche Juanfran).

Le quote fornite dalla Snai ci dicono che per questa partita di andata il Real Madrid parte favorito, e nemmeno di poco: siamo a 1,78 per il segno 1 che identifica la vittoria dei blancos, mentre il segno 2 sull’affermazione dell’Atletico Madrid vale 4,75. Il pareggio, identificato dal segno 2, vi permetterebbe di vincere 3,60 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Real Madrid Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione a pagamento del digitale terrestre: appuntamento per tutti gli abbonati su Premium Sport o Premium Sport HD, con la possibilità di assistere al derby della capitale spagnola anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

