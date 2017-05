Real Madrid Atletico Madrid/ Probabili formazioni: quote, ultime novità live (Champions League 2017)

Probabili formazioni Real Madrid Atletico Madrid

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATLETICO MADRID: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Real Madrid Atletico Madrid anima la Champions League 2016-2017: quarto incrocio europeo nelle ultime quattro stagioni per le due squadre della capitale spagnola, che alle ore 20:45 di martedì 2 maggio daranno vita alla semifinale di andata. Finora i blancos hanno sempre avuto la meglio: nelle due finali (l’ultima a San Siro lo scorso anno) e nei quarti di finale del 2015; si è sempre trattato di sfide equilibrate e risolte da dettagli, sempre nei finali e a volte anche oltre (i rigori di Milano per l’undicesima Champions del Real). C’è dunque grande incertezza: in palio un posto in finale a Cardiff. Ad arbitrare il primo episodio di questo appassionante derby sarà l’inglese Martin Atkinson; aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso in campo andiamo ad analizzare le possibili scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Real Madrid Atletico Madrid.

REAL MADRID ATLETICO MADRID: PRONOSTICO E QUOTE - Real Madrid Atletico Madrid è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Champions League (semifinale di andata) ci dicono che il segno 1 per la vittoria del Real Madrid ha una quota di 1,78; il segno X per il pareggio vale 3,60 mentre il segno 2 per la vittoria dell’Atletico Madrid vale 4,75 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID - Rispetto alle due partite dei quarti di finale Zinedine Zidane recupera Varane, ma nel Clasico - perso in casa contro il Barcellona - si è nuovamente infortunato Gareth Bale: ancora senza il gallese, il Real Madrid dovrebbe riproporre la soluzione con Isco nel tridente offensivo, al fianco di Benzema e di un Cristiano Ronaldo che ha superato i 100 gol in Europa ed è stato l’assoluto trascinatore contro il Bayern Monaco, segnando cinque delle sei reti complessive dei blancos nei quarti di finale.

Il resto della formazione non dovrebbe cambiare: Varane ovviamente sarà titolare andando a sostituire Nacho al centro della difesa (con Sergio Ramos che comanderà il reparto), Carvajal e Marcelo saranno i due esterni bassi la cui spinta dovrà abbassare il baricentro dell’Atletico Madrid e rappresentare una soluzione per uscire dall’asfissiante pressing dei Colchoneros. A centrocampo è sempre Casemiro a fare il perno davanti alla difesa, dando equilibrio a un reparto nel quale Kroos e, soprattutto, Modric badano maggiormente alla costruzione della manovra, dando ampio respiro all’azione di un Real Madrid che contro Diego Simeone e i suoi sarà chiamato a fare più gioco rispetto a quanto sia abituato di solito.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID - Ci sarà Gameiro al fianco di Griezmann: coppia tutta francese per provare a scardinare la difesa del Real Madrid, segnando quel gol fuori casa che potrebbe fare tutta la differenza del mondo nella doppia sfida di semifinale. Diego Simeone ha pochi dubbi: uno rappresenta la presenza di Sime Vrsaljko, che non è ancora al top. Con Juanfran ancora ai box l’eventuale forfait del croato costringerebbe il Cholo ad allargare la posizione di Savic; a quel punto a fare coppia con Godin al centro della sifesa andrebbe Lucas Hernandez, di fatto unica alternativa possibile visto che José Gimenez non sarà della partita (così come Augusto Fernandez).

A centrocampo tre maglie sono già state assegnate: ovviamente quella di Gabi che è il braccio armato di Simeone in campo, quella di Koke che questa volta dovrebbe partire in posizione centrale e occuparsi della regia, quella di Saul Niguez che di fatto ha spostato il suo compagno in zona nevralgica, visto che adesso è lui ad occupare la corsia destra nel ruolo di finto esterno. Un possibile ballottaggio a sinistra: il favorito è Ferreira-Carrasco che alla fine dovrebbe spuntarla, ma si gioca su due partite e dunque per questa andata fuori casa potrebbe tornare utile anche la classe di Nico Gaitan, giocatore che sa fare la differenza anche sulle palle inattive e dunque potrebbe avere un’opportunità da titolare. Ci sarebbe anche Angel Correa, che però potrebbe dare il cambio a uno dei due attaccanti (come Fernando Torres).

REAL MADRID (4-3-3): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 5 Varane, 4 Sergio Ramos, 12 Marcelo; 19 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 22 Isco, 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 13 Casilla, 23 Danilo, 6 Nacho, 16 Kovacic, 20 Asensio, 10 James Rodriguez, 21 Morata

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: -

Indisponibili: Pepe, Fabio Coentrao, Bale

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 16 Vrsaljko, 15 Savic, 2 Godin, 3 Filipe Luis; 8 Saul Niguez, 6 Koke, 14 Gabi, 10 Ferreira-Carrasco; 7 Griezmann, 21 Gameiro

A disposizione: 1 Moyà, 19 L. Hernandez, 5 Tiago, 22 Partey, 23 Gaitan, 11 A. Correa, 9 Fernando Torres

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: -

Indisponibili: Juanfran, J. Gimenez, Augusto Fernandez

