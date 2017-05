Video/ Cagliari-Pescara (1-0): highlights e gol della partita (Serie A, 34^ giornata)

Video Cagliari Pescara (Foto LaPresse)

VIDEO CAGLIARI PESCARA (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 34^ GIORNATA) - Il Cagliari batte di misura il Pescara. Decide un gol su calcio di rigore di Joao Pedro. In questa gara la squadra di Zeman non aveva più nulla da perdere: infatti da settimana scorsa gli abruzzesi sono ufficialmente retrocessi in Serie B. Il Cagliari migliora invece il proprio score conquistando il 39esimo, il 40esimo e il 41esimo punto di questo campionato. I sardi difendono il loro 12esimo posto. Nel prossimo turno di Serie A il Cagliari sarà impegnato a Napoli mentre il Pescara ospiterà il Crotone. Come di consueto andiamo ad analizzare i dati statistici recuperabili a fine gara nel tentativo di descrivere la gara. Il Cagliari ha mantenuto il possesso palla più degli avversari: 52%. Il portiere del Cagliari, Rafael, ha però effettuato più parate rispetto al collega avversario, Fiorillo. Il brasiliano del Cagliari 10, anche se nessuna decisiva, quello ex Samp 3, di cui 1 decisiva. I tiri totali sono dunque maggiori tra le fila biancoazzurre: 13 a 11. I tiri in porta idem: 10 per il Pescara, 4 per il Cagliari, di cui 1 sfociato in gol. Un tiro a testa invece direttamente da calcio di punizione. Le occasioni da gol sono però minori rispetto a questi dati, appena elencati: 5 per i padroni di casa, 8 per gli ospiti. Rispetto all’avversario, la squadra di Rastelli si è affidata più frequentemente al lancio lungo. Sono 20 i traversoni effettuati contro gli 8 avversari. Nelle prestazioni individuali ci sono invece varie sorprese. Il giocatore ad averci provato maggiormente è stato Ledian Memushaj, con 4 tiri verso lo specchio. Muntari invece colui che ha effettuato più assist, 2. Caprari infine il giocatore ad aver creato più occasioni da gol, 4.

LE DICHIARAZIONI – Nel post-gara Massimo Rastelli, allenatore del Cagliari, ha manifestato la sua soddisfazione ai microfoni di Radio Rai: “Da qualche mese siamo piuttosto tranquilli, ma la certezza della salvezza ha sempre un sapore particolare. Ci godiamo questa vittoria, che ci permette di mantenere la posizione in classifica, nonostante le vittorie delle nostre rivali, e di accorciare sull'Udinese. Cercheremo di fare più punti possibili per raggiungere un grande risultato da neopromossa. Oggi ci è mancata un po' di lucidità in fase realizzativa: queste partite, se non le chiudi, rischi di pareggiarle. Loro hanno avuto due occasioni, è stato bravissimo Rafael. Il caldo e qualche calo di tensione ci stavano penalizzando, avevamo tutto da perdere ma sono stati bravi i ragazzi a portare a casa il risultato, nonostante le difficoltà". Zdenek Zeman, tecnico della squadra fanalino di coda in classifica, denuncia dei presunti cori razzisti all’indirizzo di un suo giocatore in zona mista: “Muntari ha sentito cori razzisti e ha chiesto di intervenire. Facciamo tante chiacchiere e poi ci si passa sopra”. (Francesco Davide Zaza)

