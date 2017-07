Cuadrado, attaccante Juventus - LaPresse

CUADRADO CALCIOMERCATO MILAN, ROSSONERI PRONTI ALLA SVOLTA TATTICA. MONTELLA HA IN MENTE IL 4-3-3? - Il Milan continua a svolgere un ruolo da protagonista in questa fase del calciomercato italiano, mettendo a segno un colpo dopo l'altro. Sicuramente tra i tanti nomi fatti nelle ultime ore sorprende quello di Juan Cuadrado che la Juventus sembra scaricare e che i rossoneri vorrebbero portare a Milano. Dopo l'acquisto di Fabio Borini e questo interessamento viene da pensare che il Milan sia pronto a una svolta tattica con Vincenzo Montella che potrebbe avere in mente il 4-3-3. Questo perché sembra pronto a sacrificare giocatori come Suso e cioè trequartisti abili a partire soprattutto dal centro, in favore di esterni veri e propri come appunto Fabio Borini e Juan Cuadrado. Difficile capire quale sarà l'obiettivo finale della società rossonera, ma di certo il calciomercato e le mosse fatte fino a questo momento ci portano a pensare che si potrebbe davvero pensare a un futuro col tridente. (agg. di Matteo Fantozzi)

CUADRADO CALCIOMERCATO MILAN, IN SPAGNA DANNO L’AFFARE GIÀ CONCLUSO – Il calciomercato Milan continua ad essere il protagonista delle vicende sportive di questi giorni. La società rossonera è senza dubbio la più attiva del panorama calcistico italiano, e non, e non passa giorno, se non addirittura ora, in cui la stessa non venga associata a qualche nuovo giocatore. L’ultimo in ordine di tempo sembrerebbe essere Juan Cuadrado, esterno d’attacco della nazionale colombiana, di proprietà della Juventus. Non si tratterebbe di un semplice rumors visto che i colleghi spagnoli di Marca, parlano praticamente di operazione già chiusa. Sembra infatti che l’amministratore delegato Marco Fassone, insieme al fido compagno Massimiliano Mirabelli, abbiano architettato un’abile mossa per portare l’ex Chelsea a Milanello: in poche parole verrebbe ceduto Suso al Liverpool, di modo da liberare spazio in attacco e portare a casa anche un bel gruzzoletto.

Un’operazione fortemente spalleggiata dal tecnico Vincenzo Montella che conosce molto bene Cuadrado avendolo allenato in maniera decisamente positiva fra le fila della Fiorentina. Una trattativa che dovrebbe prevedere un esborso economico di circa 30 milioni di euro, ma attenzione alla mossa rossonera: inserire nell’operazione il cartellino di Mattia De Sciglio, giocatore che a Milanello sembrerebbe ormai spento e che piace molto a Massimiliano Allegri, avendolo lo stesso lanciato anni orsono. Nel caso in cui alla fine il trasferimento si concretizzasse, per Cuadrado si tratterebbe della quinta squadra italiana dopo Udinese (che lo portò in Serie A nel 2011), Lecce, Fiorentina e appunto Juventus. Cuadrado ha sempre fatto bene in ogni sua esperienza al di la dell’avvento al Chelsea, dove lo stesso non ha decisamente brillato.

