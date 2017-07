PALIO DI SIENA 2017 / Info streaming video e diretta tv: annullata la prima prova. Il programma (oggi)

Un'immagine dal Palio di Siena dello scorso anno (Foto LaPresse)

PALIO DI SIENA 2017 INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, IL PROGRAMMA: ANNULLATA LA PRIMA PROVA (OGGI 29 GIUGNO) – La prima prova del Palio di Siena 2017 è stata annullata. Decisione arrivata nel pomeriggio, e resa necessaria dal maltempo che ha colpito un po’ tutta l’Italia: già in mattinata il regolare svolgimento delle prove era stato messo a rischio ed il programma era stato posticipato di circa 30 minuti. Adesso è arrivata la comunicazione: delle sei prove che si sarebbero dovute correre, una è stata annullata. Dunque da programma si dovrebbe assistere domani mattina alla seconda prova; in assenza di altre comunicazioni si procederà come già stabilito dalla tradizione. In questo momento si sta procedendo alla cerimonia dell’assegnazione, con la quale i dieci cavalli vengono abbinati per sorteggio a ciascuna delle contrade che correranno il Palio del 2 luglio e vengono presi in consegna dal Barbaresco, vale a dire la persona incaricata di essere l’assistente del cavallo. Daremo notizia di come sia andata l’assegnazione; intanto ribadiamo che questa sera le prove saranno soltanto cinque, a differenza di quanto sarebbe dovuto accadere. (agg. di Claudio Franceschini)

PALIO DI SIENA 2017 INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, IL PROGRAMMA: CONCLUSE LE BATTERIE (OGGI 29 GIUGNO) – Al Palio di Siena 2017 si sono appena concluse le quattro batterie nelle quali hanno corso tutti i cavalli aventi diritto a partecipare al Palio della Madonna di Provenzano: soltanto dieci, come sappiamo, saranno scelti tramite l’Assegnazione che, previsto tra circa 60-90 minuti, sancirà per sorteggio l’accoppiamento cavallo-contrada. Nella seconda batteria non c’è stato un vincitore ufficiale; nella prima si è imposto Quantovali (proprietario Alessandro Chiti), nella terza il vincitore è stato Parledi, di Giuliano Sampieri, mentre nella quarta batteria davanti a tutti è arrivato Quebeck Sauro (proprietario Alfio Barbagallo). Ricordiamo che l’assegnazione riguarda soltanto i cavalli: i fantini saranno scelti dalle singole contrade, che avranno la possibilità di modificare la loro decisione entro la mattina del 2 luglio, cioè quando si correrà il palio della Madonna di Provenzano. Le contrade che sono interessate all’Assegnazione sono Aquila, Bruco, Civetta, Giraffa, Leocorno, Onda, Pantera, Selva, Tartuca e Torre. (agg. di Claudio Franceschini)

PALIO DI SIENA 2017 INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, IL PROGRAMMA: IL DRAPPELLONE (OGGI 29 GIUGNO) – Avvicinandosi il Palio di Siena 2017 del 2 luglio, spendiamo qualche parola per il drappellone, che stavolta è stato realizzato da Laura Brocchi. Le contrade, rappresentate a sbalzo su mattonelline di rame ricoperto di argento, ripropongono l’araldica contradaiola ma con un tocco di novità, come ci racconta SienaFree. Disposte lungo il lato sinistro delineano con vigorosa luminosità la parte dipinta dove, sulla destra in alto, emerge la Madonna di Provenzano in onore della quale si corre la Carriera di luglio dedicata, quest’anno, al duecentesimo anniversario del Teatro dei Rozzi. Nel volto della Vergine è facile ritrovare i lineamenti dell’artista che per raffigurare la madre di Gesù, ha attinto dalla memoria del suo DNA, un omaggio alla mamma come appariva in uno dei giorni più belli della sua vita: il matrimonio. Nell’immagine è forte e bellissimo il richiamo all’effige miracolosa conservata nella Chiesa di Provenzano grazie ad un inserto, sempre in metallo lavorato, che si integra perfettamente con le linee stese con il pennello. Il velo azzurro prende la forma di un drappeggio che si apre sull’attore principale del Palio di Siena: il cavallo. Nella pupilla dell’animale il riflesso del giubilo. Una vera e propria miniatura dove racchiudere la gioia di un popolo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PALIO DI SIENA 2017 INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, IL PROGRAMMA: I CAVALLI SONO TUTTI ABILI (OGGI 29 GIUGNO) – Tutti 33 i cavalli sono stati presentati alla tratta di questa mattina, giovedì 29 giugno, che apre il Palio di Siena 2017 del 2 luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano. La giornata odierna ha avuto inizio con le batterie a partire dalle ore 10.30 anziché alle 9.00, a causa delle piogge di ieri. Non c’è stata dunque nessuna defezione tra i 33 cavalli che erano stati ritenuti idonei dopo le prove regolamentate (prove di notte) e le visite mediche dei veterinari. I cavalli sono stati raggruppati in quattro batterie e provati per tre giri intorno alla Piazza per verificare la loro adattabilità alla pista, agli ordini del mossiere Fabio Magni. Terminate le batterie i capitani, alla presenza del sindaco di Siena, Bruno Valentini, si riuniranno per scegliere i dieci soggetti che saranno assegnati alle Contrade. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PALIO DI SIENA 2017 INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, IL PROGRAMMA: LE PAROLE DEL SINDACO SULL'ALLARME SICUREZZA (OGGI 29 GIUGNO) – Ci avviciniamo al Palio di Siena 2017, quello del 2 luglio dedicato alla Madonna di Provenzano, con un comprensibile allarme sicurezza dovuto ai recenti attentati in Europa e anche a quanto è successo a Torino in occasione della finale di Champions League. Sappiamo bene che al Palio di Siena assiste sempre moltissima gente e in simili assembramenti potrebbe bastare poco per scatenare il panico. Doveroso dunque parlare di sicurezza; il sindaco di Siena, Bruno Valentini, ha voluto fare il punto della situazione: "Siena non è un’isola, quindi abbiamo dovuto adempiere alle precise direttive nazionali in materia di sicurezza e alle richieste delle forze dell’ordine dopo gli attacchi terroristici in Europa, così come non abbiamo potuto ignorare i fatti tragici di Torino. Sono state trovate, con grande sforzo di Prefetto e Questore ed in collaborazione con il Magistrato delle Contrade, senza derogare sui capisaldi della nostra Festa, le soluzioni meno invasive possibili, per coniugare sicurezza e tradizione, come più volte già avvenuto in passato”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PALIO DI SIENA 2017 INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, IL PROGRAMMA: PRIMA PROVA A RISCHIO (OGGI 29 GIUGNO) – Partirà fra pochissimo, precisamente il prossimo 2 di luglio, il primo dei due Palii di Siena 2017. Domenica si svolgerà quello dedicato alla Madonna di Provenzano e come al solito lo spettacolo sarà assicurato. Migliaia di persone accorreranno a Piazza del Campo, scenario diventato fra i più famosi al mondo non soltanto per l’evento in se, quanto e soprattutto per la sua rara bellezza tipicamente italiana. Attenzione però, perché visto il maltempo che si è abbattuto sulla nostra penisola in queste ore, non è da escludere che possa essere annullata la prima prova, quella che si svolgerà nella giornata odierna. Come riportato da Sienafree.it, infatti, non è certo lo svolgimento perché la pioggia battente potrebbe pregiudicarne il regolare svolgimento. Il sindaco di Siena, Bruno Valentini, ha comunque comunicato gli orari: 10.30-11.30 segnatura dei 33 cavalli, poi alle 12.30 inizieranno le batterie. Fra le 16 e le 16.30 ci sarà l’assegnazione, infine alle 17 i cavalli rientreranno nella stalla e verranno definite le monte.

PALIO DI SIENA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, LA TRATTA E IL PROGRAMMA DEL GIORNO (OGGI 29 GIUGNO) – Il Palio di Siena 2017 sta arrivando: giovedì 29 giugno sarà una giornata importante nella città toscana, una delle tante che precedono il palio vero e proprio, almeno il primo (quello del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano). Sarà la giornata della Tratta: vale a dire, la cerimonia con la quale i cavalli verranno abbinati alle dieci contrade che prenderanno parte al palio. I cavalli ovviamente saranno già stati ritenuti idonei dopo aver effettuato le visite mediche e daranno vita a delle batterie; saranno svolti tre giri intorno a Piazza del Campo, al termine dei quali i Capitani – con il sindaco di Siena presente – sceglieranno i cavalli che secondo loro potranno partecipare alla corsa del 2 luglio. Questa operazione inizierà intorno alle ore 9; tre ore più parti, e per un ora, ci sarà un sorteggio tramite il quale ciascuno dei cavalli sarà abbinato alla contrada (la cerimonia dell'Assegnazione).

E’ in questo momento che entra in funzione il Barbaresco: si tratta dell’assistente del cavallo, che prenderà in consegna l’animale per condurlo alla stalla. Sarà il primo momento di “popolo”, perché è tradizione che i contradaioli accompagnino il Barbaresco e il cavallo lungo il percorso. Fino alle 18:45 non ci sarà altro; poi inizierà la prima prova (in tutto ne sono previste sei) che precederanno il Palio.

Nello specifico, alle ore 18:45 avremo il preavviso; circa mezz’ora più tardi la pista sarà sgomberata e alle 19:45 i cavalli usciranno dal cortile del Podestà. Sarà il momento in cui verranno verificate le condizioni di cavallo e fantino; il cavallo anche qui sarà scortato dai contradaioli e si schiererà davanti al canape nello stesso ordine in cui dovrà poi entrare il 2 luglio quando si correrà ufficialmente.

E’ importante dire una cosa: giovedì le contrade sceglieranno ciascuna un fantino, ma la decisione non sarà ufficiale o definitiva: fino alla mattina stessa del palio ciascuna contrada potrà avvalersi della facoltà di cambiare il fantino. Così non sarà per il cavallo: dal momento del sorteggio, quello sarà e resterà anche il 2 luglio.

Naturalmente per ogni contrada sono già state stilate alcune previsioni per quanto riguarda la scelta dei fantini: è compito del capitano valutarli tutti e poi andare a scegliere. Insomma: mancheranno ancora tre giorni al Palio di Siena, ma i preparativi fervono e nel corso degli anni abbiamo imparato che ogni singolo rituale in questa città e per questo evento è curato nei minimi dettagli e particolari. Così sarà oggi con la Tratta e la prima prova.

Ricordiamo che queste prove non saranno trasmesse in diretta tv; tuttavia gli appassionati del Palio di Siena avranno l’opportunità di gustarsi ogni singolo evento di giovedì 29 giugno – dunque Tratta, Assegnazione e prima prova – in diretta streaming video, grazie al sito sienafree.it che darà spazio all’appassionante giornata senese.

