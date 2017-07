Palio di Siena 2017/ Sorteggiati cavalli e contrade per la corsa del 2 luglio: le assegnazioni

Al Palio di Siena 2017 si è svolta l'Assegnazione (Foto LaPresse)

PALIO DI SIENA 2017: ASSEGNAZIONE, SORTEGGIATI CAVALLI E CONTRADE - Al Palio di Siena 2017 si è appena conclusa la cerimonia dell’Assegnazione: uno dei momenti più importanti nei quattro giorni che accompagnano la corsa del 2 luglio, in quello che è soltanto la prima delle due corse previste (l’altra è il 16 agosto). Conosciamo dunque i cavalli con cui le contrade correranno il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano: la lista dei 10 animali era già stata resa nota in precedenza, ma poi in piazza del Campo si è proceduto al sorteggio con il quale ciascuna contrada si è vista assegnare il cavallo con cui correre il 2 luglio. A differenza dei fantini, scelti personalmente e modificabili fino alla mattina stessa del Palio, i cavalli sono fissi: quello sorteggiato rimane lo stesso con cui bisognerà affrontare la gara. Gli umori della piazza ci raccontano che a essere particolarmente soddisfatti dell’Assegnazione sono Onda e Pantera: alla prima contrada è toccato Porto Alabe, proprietario Fabrizio Brogi, mentre la Pantera correrà il Palio con Mississipi che è di proprietà di Massimo Milani.

Dopo l’assegnazione di ciascun cavallo abbiamo visto entrare in azione il Barbaresco, una figura chiave all’interno del Palio di Siena: è lui infatti l’assistente del cavallo, ed è lui che da qui al 2 luglio dovrà prendersi cura dello stesso. Gode naturalmente di grande rispetto da parte dei contradaioli, che sono soliti scortare lui e il cavallo assegnato fino alla stalla; il cavallo stesso naturalmente diventa quasi “sacro”, perchè nella sua corsa sono riposte le speranze di vincere il Palio. Per quanto riguarda il programma dei prossimi giorni, dobbiamo dire che la prima prova in programma questa sera è stata annullata: il maltempo ha fatto slittare tutti gli eventi di giovedì 29 giugno e a questo punto non ci sarebbe stato più tempo per correre. Si riprenderà dunque domani mattina con la seconda prova; ne sono previste sei, il Palio di Siena vero e proprio, come già ricordato, si correrà domenica 2 luglio.

ASSEGNAZIONE PALIO DI SIENA 2017

AQUILA: Renalzos

BRUCO: Su Re

CIVETTA: Smeraldo Nulese

GIRAFFA: Sarbana

LEOCORNO: Quasimodo de Gallura

ONDA: Porto Alabe

PANTERA: Mississipi

SELVA: Solu Tue Due

TARTUCA: Tornasol

TORRE: Querida de Marchesana

