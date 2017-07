PROBABILI FORMAZIONI / Germania-Messico, quote e novità live: c'è ancora ter Stegen (Confederations Cup 2017)

Probabili formazioni Germania-Messico (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA-MESSICO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE. BALLOTTAGGIO IN PORTA – Il grande dubbio in Germania-Messico riguardava il portiere che Joachim Loew avrebbe utilizzato. Avendo lasciato a casa Manuel Neuer, era chiaro che il CT dei campioni di Germania avesse in mente di far ruotare i tre convocati così da testarli e individuare le due riserve da portare ai Mondiali. Per il momento ce n’è uno che non ha giocato: Kevin Trapp è rimasto in panchina nelle tre partite del girone, e per lui questa Confederations Cup sarebbe potuta essere importante perché il portiere va alla ricerca di una squadra che lo faccia giocare titolare (nel Psg rischia di non esserlo più). La prima partita del torneo l’ha giocata Bernd Leno, che ha commesso due errori macroscopici; è stato poi il turno di Marc-André ter Stegen, che a oggi rappresenta forse la certezza alle spalle di Neuer anche perché reduce da tre solide stagioni nel Barcellona (con cui ha vinto due campionati e la Champions League). Anche per questa sera però Joachim Loew ha scelto ter Stegen: dunque nessuna possibilità per Trapp, che a questo punto potrebbe soltanto "sperare" di giocare l'eventuale finale per il terzo posto, ma significherebbe che la Germania sarebbe eliminata questa sera... (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA-MESSICO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE. L’ASSENTE – In Germania-Messico ci sarà un assente per squalifica: Andrés Guardado non potrà giocare la semifinale di Confederations Cup 2017. Una tegola per Juan Carlos Osorio: Guardado ha messo insieme 132 presenze con la Tricolor, una cifra impressionante se pensiamo che a settembre compirà soltanto 31 anni. Un giocatore che si è imposto presto: a quasi 21 anni era nella Liga e con il Deportivo La Coruna ha vissuto forse il periodo migliore della carriera. Cinque stagioni in Galizia, poi un anno e mezzo a Valencia chiuso con un prestito al Bayer Leverkusen dove però Guardado ha trovato poco spazio e continuità. Si è rifatto al Psv Eindhoven, diventando un punto fisso della squadra olandese insieme al compagno di nazionale Hector Moreno; in nazionale, come anche nel club, può occupare tutti i ruoli della corsia sinistra ma disimpegnarsi anche come mezzala, cioè la posizione in cui Osorio lo ha impiegato nel 4-3-3 utilizzato in questa Confederations Cup. Mancherà, contro la Germania, soprattutto la sua leadership. (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA-MESSICO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE. CHI SI RIVEDE – Che fine ha fatto Giovani dos Santos? Giocherà Germania-Messico, ma la sua carriera ha subito una parabola discendente non da poco. Classe ’89, fino al 2008 è stato nel Barcellona dove era cresciuto: considerato a ragione l’erede di Ronaldinho, lo aveva già affiancato nell’ultima stagione del Gaucho in blaugrana e prometteva di essere il nuovo fenomeno al Camp Nou e le sue doti erano già note dal Mondiale Under 17 del 2005. Così non è stato: il Barcellona lo ha scaricato subito, vendendolo al Tottenham dove però Giovani non è riuscito ad emergere, finendo in prestito prima all’Ipswich Town nel Championship e poi al Galatasaray in Turchia. Racing Santander, Mallorca, Villarreal dove nel 2013-2014 ha segnato 11 gol in campionato, ma anche nel Submarino Amarillo è durato poco: nel 2015 è finito nella MLS con i Los Angeles Galaxy, dove gioca tuttora. Nella nazionale messicana è vicino alle 90 presenze (18 gol); il classico esempio di un talento smisurato che però non è stato accompagnato dalla dedizione al lavoro che lo avrebbe reso un grande. Anche così comunque potrebbe trascinare il suo Messico alla finale di Confederations Cup 2017. (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA-MESSICO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE. IL PROTAGONISTA MESSICANO – In Germania-Messico ci aspettiamo grandi cose da alcuni giocatori; uno dei protagonisti nella Tricolor potrebbe essere Hirving Lozano, che ha giocato titolare contro la Russia segnando il gol che è valso la semifinale di Confederations Cup 2017. E’ un esterno offensivo, classe ’95; gioca soprattutto a sinistra, ma a volte può spaziare dall’altra parte. Cresciuto nel Pachuca, fino a questo momento ha disputato tre stagioni in patria e ha chiuso il campionato messicano (Apertura e Clausura) con 10 gol in 21 partite, segnando poi 8 reti in altrettante gare della Champions League di CONCACAF. Un talento, sul quale ha scommesso il Psv Eindhoven: il club olandese se lo è già assicurato per 6,5 milioni di euro e dopo la Confederations Cup Lozano inizierà la sua avventura europea. Non troverà Hector Moreno: il compagno di nazionale ha giocato nel Psv ma si è appena trasferito alla Roma. Un altro nazionale Tricolor in Olanda, con la maglia biancorossa: potrebbe funzionare perché Lozano ha tutto per sfondare. (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA-MESSICO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE. IL PROTAGONISTA TEDESCO – Quali potrebbero essere i grandi protagonisti di Germania-Messico? Volendone scegliere uno per squadra, nella Germania parliamo di Joshua Kimmich: classe ’95, ha già messo insieme 18 presenze nella nazionale tedesca. Esploso all’improvviso: due stagioni fa Pep Guardiola lo ha lanciato titolare al centro della difesa, dopo due anni giocati nel Leipzig. Kimmich ha dimostrato subito di essere giocatore versatile: può fare il centrale arretrato, il terzino destro o stazionare in mezzo al campo, tanto che nel nuovo 3-5-2 Joachim Loew lo ha utilizzato sia nei tre di difesa che come laterale in mediana. Giocatore che anche per caratteristiche fisiche può ricordare Philipp Lahm e rappresentarne un erede, anche se forse è ancora presto per addossare queste responsabilità al ragazzo. Sia come sia, Kimmich ha proseguito il suo percorso di crescita anche con Carlo Ancelotti, ed è migliorato tantissimo sotto porta: nel 2016-2017 i suoi gol sono stati 9, compresi 3 in Champions League. Sicuramente sarà uno dei grandi protagonisti al Mondiale del prossimo anno. (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA-MESSICO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Germania-Messico si gioca al Fisht Stadium di Sochi: seconda semifinale di Confederations Cup 2017, squadre in campo giovedì 29 giugno alle ore 20 italiane. La Germania è arrivata a questo torneo da campione del mondo e ovviamente è la favorita numero uno per il titolo; tuttavia Joachim Loew ha deciso di portare in Russia una nazionale sperimentale, senza i grandi nomi ma con giocatori da testare in vista della prossima estate; scelta che sta ripagando le attese vista la semifinale raggiunta, ma il Messico adesso va a caccia del colpo grosso sapendo di avere le carte in regola per vincere questa partita (ma dovrà necessariamente sistemare qualcosa a livello difensivo). Nell’attesa che si giochi, andiamo a vedere quali potrebbero essere le decisioni dei due Commissari Tecnici per questa partita di Sochi, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Germania-Messico.

GERMANIA-MESSICO: PRONOSTICO E QUOTE - Germania-Messico è stata quotata dall’agenzia Snai: le scommesse per la semifinale della Confederations Cup 2017 ci dicono che il segno 1 per la vittoria della Germania ha una quota di 2,05; il segno X per il pareggio vale 3,50 mentre il segno 2 per la vittoria del Messico vale 3,60 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA - Ipotizzare la formazione della Germania è un terno al lotto: Joachim Loew ha fatto girare tutti i suoi giocatori e di fatto un undici titolare non c’è. Possiamo comunque prevedere la maglia per Trapp, unico portiere che finora non è stato utilizzato; davanti a lui conferma per Kimmich e Rudiger, con Ginter e Mustafi che si contenderanno l’altra maglia nella difesa a tre (la Germania in questa Confederations Cup sta provando un nuovo assetto). A centrocampo dunque Brandt e Hector potrebbero essere i due esterni; questo lascerebbe spazio a Rudy come playmaker arretrato, con Emre Can e Goretzka che sono praticamente certi di avere il posto come mezzali. Attenzione però all’ipotesi del doppio trequartista, come visto contro il Camerun: in questo caso Draxler potrebbe fare coppia con Demirbay, in caso contrario il talento del Psg sarebbe uno dei due attaccanti o un trequartista unico, alle spalle di due punte che sarebbero Wagner e Stindl. Con il 3-5-2 classico invece è possibile che davanti si giochi senza una prima punta di ruolo, quindi con Stindl al fianco di Draxler; come detto però bisognerà aspettare perchè al momento ci sono davvero poche certezze.

PROBABILI FORMAZIONI MESSICO - Qualche certezza in più ce l’ha Juan Carlos Osorio per il suo Messico: il CT dovrà sopperire all’assenza di Guardado (squalificato), dunque a centrocampo giocherà con tutta probabilità Giovani dos Santos che agirà nel ruolo di mezzala offensiva, con possibilità dunque di schierare contemporaneamente i due fratelli perchè Jonathan dovrebbe essere l’altro esterno, con Hector Herrera che invece si occuperà di impostare la manovra partendo dal centro del campo. In difesa la coppia centrale sarà composta da Araujo e Hector Moreno, mentre sulle corsie laterali dovrebbero essere confermati sia Diego Reyes che Layun; i dubbi riguardano l’attacco, perchè sfilare la maglia a Carlos Vela e Javier Hernandez risulterà davvero complicato ma Raul Jimenez è sicuramente un giocatore da tenere in considerazione. A questo punto Osorio potrebbe decidere per il 3-5-2: Jimenez farebbe coppia con Chicharito, Vela e Layun giocherebbero come esterni e in difesa rimarrebbero dunque in tre, con Diego Reyes pronto a stringere al centro e a protezione di Ochoa (che rimane favorito su Talavera per la porta). Sarebbe anche una soluzione per mettersi speculare alla Germania, dunque potrebbe essere un’ipotesi concreta.

GERMANIA (3–5-2): 1 Trapp; 18 Kimmich, 16 Rudiger, 4 Ginter; 20 Brandt, 8 Goretzka, 21 Rudy, 14 Emre Can, 3 Hector; 9 Wagner, 7 Draxler

A disposizione: 12 Leno, 22 Ter Stegen, 6 Henrichs, 2 Mustafi, 17 Sule, 5 Plattenhardt, 10 Demirbay, 15 Younes, 11 Werner, 13 Stindl

Allenatore: Joachim Loew

Squalificati: -

Indisponibili: -

MESSICO (3-5-2): 13 Ochoa; 5 D. Reyes, 2 Araujo, 15 Hector Moreno; 11 C. Vela, 6 Jonathan dos Santos, 16 H. Herrera, 10 Giovani dos Santos, 7 Layun; 9 R. Jimenez, 14 J. Hernandez

A disposizione: 12 Talavera, 1 Cota, 23 Alanis, 4 R. Marquez, 21 L. Reyes, 17 Damn, 8 Fabian, 20 Aquino, 22 Lozano, 19 O. Peralta

Allenatore: Juan Carlos Osorio

Squalificati: Guardado

Indisponibili: C. Salcedo

© Riproduzione Riservata.