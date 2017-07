PRONOSTICI GERMANIA-MESSICO / Quote e scommesse: la storia delle semifinali (Confederations Cup 2017 oggi)

Pronostici Germania-Messico, Confederations Cup 2017 (Foto LaPresse)

PRONOSTICI CONFEDERATIONS CUP 2017: LE SCOMMESSE SU GERMANIA MESSICO (28-29 GIUGNO). LA STORIA DELLE SEMIFINALI - Volendo andare ancora più a fondo nei pronostici di Germania-Messico, possiamo senza ombra di dubbio studiare la storia di queste due nazionali in Confederations Cup; anzi, analizzare quali siano stati i loro risultati quando sono arrivate in semifinale. Abbiamo già parlato del precedente del 2005: quella rimane l’unica edizione in cui la Germania sia riuscita a qualificarsi per la semifinale, ma l’aveva persa per 3-2 contro il Brasile. Vantaggio verdeoro con Adriano, pareggio di Lukas Podolski, poi due rigori nel giro di tre minuti a fine primo tempo: di Michael Ballack il primo, di Ronaldinho il secondo. Ancora Adriano aveva poi timbrato il gol della vittoria per la Seleçao; il giorno seguente il Messico aveva pareggiato 1-1 contro l’Argentina. Entrambi i gol nei supplementari: prima Carlos Salcido, poi Luciano Figueroa. Ai rigori avevano segnato in 11: il dodicesimo, Ricardo Osorio, aveva sancito l’eliminazione della Tricolor. La quale però ha raggiunto in altre due occasioni la semifinale: nel 1999 ha superato per 1-0 gli Stati Uniti grazie al gol di Cuauhtémoc Blanco nei tempi supplementari (sarebbe poi arrivato il titolo grazie allo spettacolare 4-3 al Brasile). Nel 1995 le semifinali non erano previste: le nazionali partecipanti erano 6, il Messico nel primo turno aveva battuto l’Arabia Saudita (doppietta di Luis Garcia) e aveva pareggiato contro la Danimarca (ancora Luis Garcia), ed era stato eliminato soltanto in virtù del sorteggio. Nella finale per il terzo posto Jesus Ramon Ramirez aveva timbrato contro la Nigeria, che però aveva pareggiato con Daniel Amokachi; ai rigori la Tricolor si era presa la medaglia di bronzo segnando cinque rigori su cinque.

PRONOSTICI GERMANIA-MESSICO: LE SCOMMESSE SULLA SEMIFINALE DI CONFEDERATIONS CUP 2017 (29 GIUGNO). I PRECEDENTI – Quali sono i precedenti tra Messico e Germania? Andiamo a studiarli insieme: per i nostri pronostici abbiamo già parlato dell’episodio targato 2005, per trovare un’altra partita tra queste due nazionali dobbiamo arrivare agli ottavi di finale del Mondiale 1998, altra partita splendida che la Germania aveva vinto per 2-1. Prima di allora due pareggi, targati 1992 e 1993; tutte le altre partite giocate hanno visto in campo la Germania Ovest. Un altro episodio ai Mondiali, questa volta nei quarti: era il 1986, finì ai rigori dove segnarono Klaus Allofs, Andreas Brehme, Lothar Matthaeus e Pierre Littbarski, mentre per il Messico sbagliarono Fernando Quirarte e Raul Servin. Ipoteticamente si potrebbero ripetere i rigori anche in questa semifinale di Confederations Cup 2017; intanto dobbiamo dire che l’ultima vittoria del Messico è del 1985, una partita amichevole che le due nazionali giocarono nel mitico Azteca proprio sulla strada verso la Coppa del Mondo che la Tricolor avrebbe ospitato. La nazionale di casa vinse 2-0: segnarono Manuel Negrete e Ignacio Flores, scomparso nell’agosto 2011 poco dopo il suo cinquantottesimo compleanno. Resta l’unica vittoria della Tricolor: il primo episodio invece è del dicembre 1968, uno 0-0 in amichevole. (agg. di Claudio Franceschini)

PRONOSTICI GERMANIA-MESSICO: LE SCOMMESSE SULLA SEMIFINALE DI CONFEDERATIONS CUP 2017 (29 GIUGNO). L’EPISODIO – Per analizzare i pronostici su Germania-Messico, il bilancio dei precedenti può venirci in soccorso; tuttavia bisogna anche notare come l’ultimo incrocio andato in scena tra queste due nazionali risalga addirittura al 2005, peraltro esattamente 12 anni fa e proprio in Confederations Cup: alla Red Bull Arena la partita fu splendida. La Germania passò con Lukas Podolski, fu ripresa da Francisco Fonseca ma segnò di nuovo con Bastian Schweinsteiger; a quel punto ci fu un episodio a sfavore della Germania che si vide espellere Mike Hanke per rosso diretto. Quattro minuti più tardi il Messico rispose presente: colpo di testa di Jared Borgetti e 2-2. Le emozioni però non erano finite: al 79’ Robert Huth segnò la rete del nuovo vantaggio tedesco. Ipoteca sul terzo posto? No, perché un’altra incornata di Borgetti portò al pareggio a cinque minuti dal 90’ e le due nazionali andarono ai tempi supplementari. Dove la Germania alla fine ebbe la meglio: al 7’ del primo extra time Michael Ballack sparò una sassata su punizione e battè Oswaldo Sanchez per il definitivo 4-3. Chissà se oggi a Sochi ci divertiremo allo stesso modo, la speranza è che sia così e questo precedente ci conferma molto bene come sia vero che il Messico non molli mai, ma anche che la Germania trovi quasi sempre un modo per avere la meglio. (agg. di Claudio Franceschini)

PRONOSTICI CONFEDERATIONS CUP 2017: LE SCOMMESSE SULLE SEMIFINALI (28-29 GIUGNO). IL PRIMO MARCATORE - Si avvicina anche il momento di Germania-Messico: possiamo quindi andare a vedere quale potrebbe essere il primo marcatore, utile per ampliare il discorso sui pronostici della Confederations Cup 2017. C’è un trio tedesco al primo posto, a certificare quanto la nazionale campione del mondo sia favorita: Sandro Wagner, Lars Stindl e Timo Werner per BWin sono i principali candidati a sbloccare la semifinale di Sochi, a meno che non segni qualcuno che non è esplicitamente citato e considerato (in questo caso la vincita sarebbe di 3,00). Diciamo subito che la quota per un’autorete è di 26,00 mentre per “nessun gol” siamo a 8,50; il primo marcatore del Messico è invece Havier Hernandez, ed è una decisione piuttosto ovvia: il Chicharito arriva a 7,00 ma deve rimanere alle spalle anche di Julian Draxler, che ha una quota di 6,50. Altri calciatori della Tricolor che potrebbero segnare sono Oribe Peralta (7,50) e Raul Jimenez (8,50) ma se si vuole azzardare si può scommettere su Javier Aquino il cui gol vale 15,00, oppure Rafa Marquez che, dovesse giocare e segnare per primo, vi farebbe guadagnare 34,00 volte la posta. Il nome a sorpresa della Germania può essere Emre Can: vale 13,00 e ha già dimostrato di saper mettere la palla in porta. (agg. di Claudio Franceschini)

PRONOSTICI CONFEDERATIONS CUP 2017: LE SCOMMESSE SULLE SEMIFINALI (28-29 GIUGNO). LE QUOTE SUL MATCH - Quali sono le quote legate a Germania-Messico? Per i nostri pronostici sulla Confederations Cup 2017 ci viene in aiuto la Snai, che ci parla di una Germania favorita con il 2,05 di quota sul segno 1, mentre la vittoria del Messico (segno 2) arriva a 3,60 e il pareggio, indicato dal segno X, che vale 3,50 la somma giocata. Attenzione anche alla possibilità che entrambe le squadre vadano a segno: la quota è di 1,70 ed è decisamente più bassa rispetto al 2,05 per la possibilità NoGol, il che ci dice che, almeno nelle previsioni della vigilia, entrambe le squadre hanno l’opportunità di andare a segno. Vale 4,00 un primo tempo chiuso in vantaggio dal Messico e, se così dovesse essere ma alla fine a vincere fosse la Germania, il vostro guadagno sarebbe di 22,00 volte la cifra investita, con la quota che salirebbe a 33,00 se dovesse succedere il contrario. Vale 9,00 l’eventualità da 0 gol nella semifinale; vale invece 125,00 una vittoria per 4-3 della Germania, mentre un netto 3-0 garantirebbe una vittoria di 20,00. Se guardiamo invece a una vittoria del Messico, con lo 0-2 siamo a 18,00 e con un 1-3 andiamo a 35,00, ma si potrebbe anche scommettere su un pareggio con gol: in questo caso un 1-1 vale soltanto 6,00, è molto più prolifico il 3-3 (60,00). La voce “Altro”, nella quale sono compresi tutti i risultati non esplicitamente proposti, vi farebbe guadagnare 28,00 volte la somma ma chiaramente stiamo parlando di un pronostico complicato (si va dal 5-4 in su). (agg. di Claudio Franceschini)

PRONOSTICI GERMANIA-MESSICO: LE SCOMMESSE SULLA SEMIFINALE DI CONFEDERATIONS CUP 2017 (29 GIUGNO) – Germania-Messico è la seconda semifinale di Confederations Cup 2017, in programma giovedì 29 giugno alle ore 20 italiane. Come finirà al Fisht di Sochi? I nostri pronostici proveranno a scrutare nelle pieghe della partita, analizzando lo stato di forma delle due squadre e tracciando un excursus attraverso le sfide del passato; bisognerà tenere conto del fatto che si tratta di una partita secca, e di conseguenza i rapporti di forza potrebbero venire annullati da un singolo episodio. La Germania si presenta alla semifinale con un bottino di 7 gol segnati; Joachim Loew ha portato in Russia una nazionale sperimentale e le sue seconde linee hanno risposto presente, giocando fino a qui una buona manifestazione e dando prova di poter essere pronti per il Mondiale.

Chiaramente però l’assenza dei big ha pesato: lo si vede nei 4 gol subiti dalla nazionale tedesca, così come dal fatto che la Germania abbia sofferto parecchio sia contro il Cile, che avrebbe onestamente meritato di vincere, che contro l’Australia dove ha incassato due gol. Ad ogni modo il dato positivo per i campioni del Mondo in carica è quello di aver ottenuto 7 punti nel girone presentando di fatto tre formazioni diverse l’una dall’altra, facendo ruotare tutti i giocatori a disposizione.

Il Messico ha ottenuto gli stessi punti nel suo girone; una nazionale che come sempre ha mostrato di non arrendersi mai, e come prova di questo c’è il fatto di aver rimontato due volte il Portogallo e di aver vinto, sia contro Nuova Zelanda che Russia, dopo essere passato in svantaggio. Una nazionale capace di uscire alla distanza; una nazionale che è arrivata a questa Confederations Cup con il suo gruppo migliore, probabilmente all’ultima chiamata nel Mondiale del prossimo anno.

Dopo quell’appuntamento bisognerà rinnovare: alcuni nuovi innesti hanno già fatto la loro parte, la sensazione è che questo Messico abbia comunque una rosa corta e che contro la forza fisica e la qualità dei tedeschi possa pagare dazio. Per questo motivo il nostro pronostico sulla semifinale di Confederations Cup va a favore della Germania: diciamo segno 1, con una vittoria entro i 90 minuti e dunque senza il bisogno di passare attraverso i tempi supplementari e i calci di rigore che sono contemplati dal regolamento della manifestazione.

