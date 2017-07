RISULTATI EUROPA LEAGUE / Diretta gol live score: doppio Boakye, la Stella Rossa vola (1^ turno preliminare)

Ad Ibrox i Rangers Glasgow tornano in Europa (Foto LaPresse)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PRIMO TURNO PRELIMINARE (ANDATA). BOAKYE ILLUMINA LA STELLA ROSSA – La Stella Rossa vince nel suo esordio in Europa League 2017-2018, e c’è un protagonista d’eccezione: Richmond Boakye, che in Italia abbiamo visto soprattutto con il Sassuolo – ma è passato anche da Atalanta e Juventus – realizza una doppietta con uno dei due gol su calcio di rigore, trovando ciascuna rete in chiusura dei tempi, e contribuisce al 3-0 con cui i serbi – il terzo gol è di Slavoljub Srnic – battono il Floriana assicurandosi di fatto la qualificazione al secondo turno preliminare. Vittoria anche per i Rangers Glasgow, ma decisamente più sofferta: la formazione scozzese, al ritorno nelle coppe europee, si impone sul Progrés per 1-0, rimandando qualunque discorso alla prossima settimana quando giocherà il ritorno. Decide il gol di Kenny Miller al 37’ minuto; in campo da titolare anche Niko Kranjcar, nazionale croato. Tra gli altri risultati segnaliamo il 2-1 interno del Vojvodina sul Ruzomberok; spettacolare il 6-1 con cui il Midtjylland demolisce il Derry City, assicurandosi il prossimo turno e aprendo bene la marcia verso la terza partecipazione consecutiva alla fase a gironi di Europa League. Vince bene anche il Lech Poznan, che rifila un sonoro 4-0 al Pelister. (agg. di Claudio Franceschini) CLICCA QUI PER I RISULTATI DEL PRIMO TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE (da Uefa.com)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PRIMO TURNO PRELIMINARE (ANDATA). TOCCA A RANGERS E STELLA ROSSA – Sono iniziate ed inizieranno tra poco altre partite del primo turno preliminare di Europa League: attenzione, perchjè in questi minuti scendono in campo almeno due squadre da tenere d’occhio. Abbiamo già parlato approfonditamente dei Rangers Glasgow: gli scozzesi stanno per fare il loro storico ritorno nelle coppe internazionali e sfidano il Progrès. Il pubblico di Ibrox Park è ovviamente pronto a celebrare: sarebbe davvero una bella favola se i Rangers dovessero centrare subito la qualificazione alla fase a gironi. Gli scozzesi hanno vinto una Coppa delle Coppe negli anni Settanta; risale invece al 1991 la vittoria della Coppa dei Campioni da parte della Stella Rossa, nella famosa notte di Bari in cui gli allora jugoslavi sconfissero l’Olympique Marsiglia ai calci di rigore. I serbi provano nuovamente l’ingresso nella fase a gironi: hanno già iniziato la loro partita casalinga contro il Floriana, il risultato al momento è ancora fermo sullo 0-0. Riuscirà la storica Stella Rossa a superare tutti i turni di qualificazione? Lo scopriremo presto… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PRIMO TURNO PRELIMINARE (ANDATA). LA DINAMO MINSK VINCE DI MISURA – Prosegue la lunga giornata dedicata al primo turno preliminare di Europa League: sono terminate altre partite, la Dinamo Minsk ha portato a casa la vittoria ma l’NSI è riuscito a segnare un gol a quattro minuti dal 90’, e dunque almeno tecnicamente ha un’ottima possibilità di ribaltare il risultato nelle Isole Far Oer (gli basterà un semplice 1-0). E’ finita 0-0 tra lo Shakhtyor, che avevamo visto in passato ai gironi di Europa League, e il Suduva; vittoria invece per 1-0 del Vaasan Palloseura contro l’Olimpia Lubiana, un risultato comunque di prestigio per la formazione finlandese. Colpo esterno dello Jagiellonia: i polacchi vincono 1-0 sul campo dei georgiani della Dinamo Batumi, lo stesso risultato lo centra l’Altach contro il Chikhura e dunque queste due formazioni fanno un bel passo avanti verso la qualificazione al secondo turno preliminare. Da segnalare anche il 3-0 netto con il quale i macedoni dello Shkendija hanno battuto il Dacia: doppietta di Marjan Radeski e gol di Besart Ibraimi, che nel 2010 era arrivato allo Schalke 04 alla ricerca della grande avventura in Germania, senza però sfondare (appena due apparizioni in campionato). La serata continua: sono già in corso tante partite (il Vasas vince 3-1 sul campo del Beitar Gerusalemme, 2-0 dello Zaria Balti sul Sarajevo e 3-0 dell’Haugesund contro il Coleraine) e altre stanno per prendere il via; alle 21:15 sono in programma le ultime sfide della giornata, precisamente KR Reykjavik-SJK e Stjarnan-Shamrock Rovers. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PRIMO TURNO PRELIMINARE (ANDATA). VITTORIA ESTERNA DELLO SLOVAN BRATISLAVA – Sono finite altre partite di Europa League: intanto dobbiamo dare notizia del 6-0 con cui il Kairat Almaty ha chiuso la sua gara contro l’Atlantas. Salvo scossoni clamorosi i kazaki volano al secondo turno preliminare, è arrivata anche la doppietta di Ilicevic che dunque si aggiunge a quelle di Gohou e Arshavin per il dominio dei padroni di casa all’Ortalyk Stadion. Senza reti invece la partita tra il Ventspils e il Valur; altre tre squadre hanno archiviato di fatto la loro qualificazione al secondo turno - anche se c’è un ritorno da giocare. Vittorie esterne e nette per lo Slovan Bratislava, che ha battuto per 4-1 il Pyunik, e per il Botev Plovdiv che ha superato per 3-1 il Partizani; è arrivata in casa la vittoria del Trencin, ma il 5-1 obbliga la Torpedo Kutaisi a vincere per 4-0 in Georgia per qualificarsi. Due partite stanno per chiudersi: il Cork City, formazione irlandese, è in vantaggio per 2-0 sul campo del Levadia Tallinn, con lo stesso risultato la Dinamo Minsk sta battendo in casa l’NSI Runavik, formazione delle Far Oer che si è qualificata a questo preliminare grazie al terzo posto in campionato. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PRIMO TURNO PRELIMINARE (ANDATA). ARSHAVIN TRASCINA IL KAIRAT – E’ una grande giornata per il Kazakhstan questa di Europa League: nell’andata del primo turno preliminare è infatti arrivata la vittoria dell’Irtysh sul Dunav. Vittoria di misura: 1-0 grazie al gol messo a segno da Igor Bugaev dopo soli 5 minuti. La grande giornata è però proseguita: in questo momento il Kairat Almaty sta vincendo per 5-0 contro i lituani dell’Atlantas e di fatto ha già archiviato la qualificazione al secondo turno preliminare. Nel Kairat gioca Andrey Arshavin: lo ricorderete per essere stato il trascinatore dello Zenit San Pietroburgo che ha vinto Coppa UEFA e Supercoppa Europea nel 2008, e per aver guidato la Russia alla semifinale degli Europei. Per lui una doppietta con uno dei due gol su rigore; doppietta anche per Gerard Gohou, e anche per lui un timbro sul dischetto, mentre la quinta rete l’ha segnata Ivo Ilicevic che ha impiegato pochi secondi per segnare, visto che era appena entrato in campo per sostituire l’infortunato Georgi Zhukov. Manca circa mezz’ora al termine della partita e c’è addirittura la possibilità che il Kairat Almaty aumenti il suo bottino. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PRIMO TURNO PRELIMINARE (ANDATA). COLPO ESTERNO DEL GORICA – La prima partita di Europa League 2017-2018 è storia: al Gyumri City Stadium il Gorica ha centrato il colpo esterno sul campo dello Shirak, formazione armena. Hanno deciso due gol, messi a segno al 15’ e al 69’ minuto, da parte di Rifet Kapic: l’interno di centrocampo, 33 anni, è bosniaco e ha terminato la scorsa stagione come secondo miglior marcatore della squadra (6 gol in campionato) alle spalle di Miran Burgic. Per il Gorica si tratta sostanzialmente di un lasciapassare importante in termini di qualificazione al secondo turno preliminare; per ribaltare la situazione lo Shirak dovrà vincere con due gol di scarto segnandone almeno tre. Adesso sta per iniziare un’altra partita: quella tra i kazaki dell’Irtysh (sede a Pavlodar, a Nord del Paese) e i bulgari del Dunav Ruse. Staremo a vedere come andranno le cose, ma intanto possiamo raccontare l’inizio del torneo e i primi due gol in questo primo turno preliminare delle qualificazioni. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PRIMO TURNO PRELIMINARE (ANDATA). INIZIANO I MATCH – Partite al via in Europa League 2017-2018: inizia ufficialmente la nuova stagione anche per questo torneo, che come detto non vedrà la squadra campione (il Manchester United) difendere il suo titolo viste le nuove regole. Alle ore 14 (italiane) c’è una sola partita: quella tra lo Shirak, squadra armena, e gli sloveni del Gorica. Alle ore 16 si giocherà invece la partita tra i kazaki dell’Irtysh e i bulgari del Dunav Ruse, con i padroni di casa che sperano di ripercorrere le orme dell’Astana, arrivato addirittura ai gironi di Champions League dove, a corredo di una stagione splendida, è rimasto imbattuto nelle tre partite casalinghe. Avremo poi un altro match “singolo” alle ore 16:45, ovvero quello tra il Kairat Almaty (a proposito di Kazakhstan) e la formazione lituana dell’Atlantas, una sorta di derby tra squadre delle ex repubbliche sovietiche. Poi tre partite alle ore 17, qui vedremo all’opera Ventspils e Slovan Bratislava che sono squadre piuttosto note nel panorama europeo, e via di seguito fino a completare il quadro delle 50 gare che ci attendono in questa andata del primo turno preliminare. Nel corso della giornata daremo gli aggiornamenti principali sull’esito delle partite. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PRIMO TURNO PRELIMINARE (ANDATA). IL GIRO D'EUROPA – Ad Ibrox Park il primo turno preliminare di Europa League 2017-2018 saluta il grande ritorno dei Rangers Glasgow: società storica del calcio europeo e mondiale, la parte protestante della capitale scozzese ha vissuto anin difficilissimi a partire dal 2012, quando è andato incontro al fallimento ed è dovuto ripartire dalla Terza Divisione. Con due promozioni consecutive i Rangers sono arrivati nel Championship, mentre nel 2016 finalmente si è festeggiato il ritorno in Premiership con tanto di vittoria della Scottish Challenge Cup. Terzi in campionato, i Rangers si sono guadagnati il preliminare di Europa League; una società capace di vincere per 54 volte il campionato, con serie impressionanti anche in epoca moderna (per esempio nove titoli consecutivi tra il 1989 e il 1997). In Europa i Rangers Glasgow hanno vinto una Coppa delle Coppe nel 1972: allenati da William Waddell avevano battuto la Dinamo Mosca al Camp Nou, con i gol di Colin Stein e Willie Johnston (doppietta). L’ultima grande corsa è quella del 2008: in Coppa Uefa gli scozzesi erano arrivati in finale, eliminando la Fiorentina nel turno precedente e fermandosi di fronte allo Zenit San Pietroburgo, che al City of Manchester Stadium si era imposto per 2-0. Erano quelli i Rangers di Walter Smith: in campo anche il nordirlandese Steven Davis (oggi al Southampton), il difensore spagnolo Carlos Cuellar e il talentuoso Nacho Novo, che però quel giorno era partito dalla panchina. L’attaccante, francese, era Jean-Claude Darcheville: cinque anni positivi con il Bordeaux, dopo l’esperienza scozzese era finito a giocare in Grecia per poi chiudere addirittura nella Guyana francese. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PRIMO TURNO PRELIMINARE (ANDATA). IL GIRO D'EUROPA – Si giocano oggi la bellezza di 50 partite d'andata del primo turno preliminare di Europa League 2017-2018, dunque per ben 100 squadre comincia oggi il cammino nelle Coppe europee, che a dire il vero per le 50 eliminate finirà già settimana prossima. In totale sono ben 40 le Nazioni rappresentate in questa primissima fase che è un vero e proprio giro d'Europa, pur se quella calcisticamente minore: avranno tre squadre in campo oggi Kazakistan, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Moldavia, Islanda, Finlandia, Albania, Irlanda, Bosnia, Georgia, Lettonia, Macedonia, Estonia, Montenegro, Armenia, Lussemburgo, Irlanda del Nord, Lituania, Malta, Galles e Far Oer; due rappresentanti a testa per Danimarca, Bielorussia, Polonia, Svezia, Israele, Scozia, Cipro, Norvegia, Azerbaigian, Bulgaria, Serbia, Gibilterra, Andorra e San Marino; infine una squadra a testa per Croazia, Romania, Liechtenstein e Kosovo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) CLICCA QUI PER I RISULTATI DEL PRIMO TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE (da Uefa.com)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PRIMO TURNO PRELIMINARE (ANDATA) – L’Europa League 2017-2018 prende ufficialmente il via giovedì 29 giugno, con l’andata del primo turno preliminare. Sono addirittura 141 le squadre che compongono il tabellone delle qualificazioni, come potremmo chiamarle: una fase lunga, che comprenderà tre preliminari e nella quale troveremo anche il Milan, che sarà comunque impegnato soltanto alla fine.

In questa prima fase le partite sono ben 50: si tratta delle formazioni che fanno capo ai campionati delle federazioni “minori” (secondo il ranking UEFA), ma tra loro troviamo realtà davvero interessanti. Un esempio è la Stella Rossa, una squadra storica che all’inizio degli anni Novanta ha vinto anche la Coppa dei Campioni e che poi è decaduta insieme alla disgregazione dell’ex Jugoslavia. Oppure i Rangers Glasgow, sprofondati nelle serie minori del calcio scozzese e rinati: per loro una finale nel 2008, persa contro lo Zenit San Pietroburgo (dopo aver eliminato la Fiorentina).

Presente anche lo Slovan Bratislava, quel Midtjylland che è stato avversario del Napoli due anni fa e il Vojvodina, formazione della Serbia che aveva eliminato la Sampdoria di Walter Zenga. I turni preliminari di Europa League serviranno a determinare l’intera composizione della fase a gironi; al terzo turno come abbiamo detto arrivano i tonnellaggi pesanti, sotto forma di Milan (appunto), Zenit, Athletic Bilbao, Psv Eindhoven e altre realtà consolidate del calcio europeo.

Nella fase a gironi aspettano invece quelle squadre che hanno già l’ingresso garantito dal piazzamento in campionato: per quanto riguarda l’Italia sono Atalanta e Lazio, mentre la grande novità riguarda l’Arsenal, che era sempre riuscito a qualificarsi per i gironi di Champions League e invece questa volta si deve accontentare di giocare al piano di sotto. Campione in carica è il Manchester United, che però secondo le nuove regole non difenderà il titolo: avendo vinto l’Europa League si è garantito l’accesso ai gironi di Champions. Naturalmente, da febbraio i Red Devils potrebbero comunque tornare qui, come succederà alle terze classificate dei gruppi che “retrocederanno”. CLICCA QUI PER I RISULTATI DEL PRIMO TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE (da Uefa.com)

© Riproduzione Riservata.