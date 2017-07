WIMBLEDON 2017 / Qualificazioni: impresa di Stefano Travaglia, centra il main draw!

Simone Bolelli deve chiudere il secondo turno di qualificazioni a Wimbledon 2017 (LaPresse)

WIMBLEDON 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (QUALIFICAZIONI). TRAVAGLIA NEL MAIN DRAW - Stefano Travaglia centra la grande impresa: l’ascolano, 25 anni, per la prima volta nella sua storia si qualifica per il tabellone principale di uno Slam. Wimbledon 2017 sarà il suo grande esordio: superati i tre turni delle qualificazioni, e pensate che era la prima volta in cui l’azzurro tentava la scalata verso un Major. Oggi Stefano ha battuto in rimonta il canadese Peter Polanski, che invece ha già sei presenze nel tabellone principale degli Slam: risultato 6-4 4-6 3-6 6-4 6-4 in tre ore e 16 minuti. E’ un grandissimo risultato per Travaglia, che raggiunge dunque i big italiani nel main draw: domani potrebbe essere eguagliato da Simone Bolelli. Staremo a vedere quello che succederà da lunedì, quando Wimbledon 2017 inizierà ufficialmente con i match di primo turno: conterà tanto anche il tabellone e dunque il sorteggio del primo avversario, ma chissà che la grande corsa di Stefano sull’erba di Londra non sia finita qui… (agg. di Claudio Franceschini)

WIMBLEDON 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (QUALIFICAZIONI). JASMINE PAOLINI ELIMINATA - Non ce l’ha fatta Jasmine Paolini: la lucchese viene eliminata al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2017, perdendo in un’ora e 55 minuti dalla croata Jana Fett. Finisce 0-6 6-1 5-7: ci sono tanti rimpianti per Jasmine, perchè dopo un primo set onestamente inguardabile e mai davvero giocato l’azzurra era riuscita a tornare in partita, ripagando la Fett con la stessa moneta e demolendola nel secondo parziale. Nel terzo le due giocatrici hanno tenuto il rispettivo servizio per i primi otto giochi: la prima a fare il break è stata proprio la Paolini, che dunque sul 5-4 ha avuto la grande occasione di andare a servire per prendersi il terzo e ultimo turno delle qualificazioni. Ha avuto due match point a disposizione: non li ha sfruttati e si è fatta prendere il turno di battuta. Crollata psicologicamente, la lucchese ha perso 11 degli ultimi 12 punti del match e ha gettato la spugna. Un grande peccato, ma è anche da partite come questa che si possono imparare lezioni importanti e siamo sicuri che presto troveremo la Paolini pronta a centrare grandi risultati. (agg. di Claudio Franceschini)

WIMBLEDON 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (QUALIFICAZIONI). BOLELLI AL TERZO TURNO - Simone Bolelli raggiunge il terzo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2017: missione compiuta per il bolognese che supera per 6-4 6-4 lo spagnolo Adrian Menendez-Maceiros. Tornato in campo per concludere la sfida che si era interrotta ieri sera causa oscurità, Bolelli non ha avuto problemi a sbrigare la pratica: il suo match è durato in tutto un’ora e mezza e adesso per il bolognese c’è solo un ostacolo da superare per arrivare nel main draw di Wimbledon. Il prossimo avversario sarà il portoghese Paulo Sousa: ventinovenne, numero 153 del ranking Wta, il giocatore di Lisbona ha superato in tre set (7-5 2-6 6-2) il canadese Steven Diez. Un giocatore contro il quale Bolelli ha ampie possibilità di vittoria; intanto Jasmine Paolini ha avuto un pessimo inizio di match sul campo numero 2 e in appena 26 minuti ha perso per 0-6 il primo set contro la croata Jana Fett. Sul campo 15 c’è Sergiy Stakhovsky: lo ricorderete per aver centrato a Wimbledon il risultato della vita, quando nel 2013 fu in grado di eliminare Roger Federer al secondo turno. L’ucraino ha vinto il primo set (6-3) contro il giapponese Tatsuma Ito. Bella partita, almeno potenzialmente, anche sul campo numero 1: Alla Kudryavtseva, russa del 1987, ha perso per 6-1 il primo set contro Françoise Abanda, canadese che ha dieci anni meno di lei. (agg. di Claudio Franceschini)

WIMBLEDON 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (QUALIFICAZIONI). IN CAMPO JASMINE PAOLINI - Jasmine Paolini è pronta a iniziare la sua partita a Wimbledon 2017: secondo turno delle qualificazioni, la lucchese è in campo contro la croata Jana Fett. Avversaria non semplice: la ventenne di Zagabria sta crescendo molto come in passato è successo a Donna Vekic (reduce dal titolo a Nottingham) che è sua coetanea o Ana Konjuh, già nella Top 30 del ranking Wta ed ex numero 1 juniores. Tuttavia si parte dallo 0-0 e l’erba, soprattutto per una giovane, può essere molto insidiosa; in ogni caso siamo sul campo numero 2, e non vediamo l’ora di assistere a questo match. Sul numero 7 sta giocando la canadese Bianca Andreescu: classe 2000, ma è tennista già conosciutissima tra gli addetti ai lavori e una delle juniores che promettono meglio in vista di una luminosa carriera. Parlando invece dei match conclusi, Elizaveta Kulichkova è riuscita ad avere la meglio su Michelle Larcher De Brito con il risultato di 6-3 4-6 6-1; vittoria per Petra Martic che prosegue nel suo buon momento, vola al terzo turno anche la slovena Polona Hercog della quale ultimamente avevamo perso le tracce. Ha vinto per 3-6 6-0 6-2 Mariana Duque-Marino: testa di serie numero 8 delle qualificazioni, ha già preso parte a 17 tabelloni principali di uno Slam ma non è mai andata oltre il terzo turno. Oggi ha superato la giocatrice del Lichtenstein Kathinka Von Deichmann e prosegue la sua corsa. (agg. di Claudio Franceschini)

WIMBLEDON 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (QUALIFICAZIONI). LOTTNER DOMINANTE - Sono in corso i match nelle qualificazioni di Wimbledon 2017: per il momento nessun match si è concluso tra quelli iniziati oggi, ma ci sono in campo tanti volti nuovi. Hanno iniziato le donne: Alison Van Uytvanck, che a sorpresa due anni fa aveva raggiunto i quarti di finale del Roland Garros 2017, ha vinto il primo set contro Katy Dunne (7-5), mentre Antonia Lottner vola al terzo e ultimo turno delle qualificazioni dopo aver triturato l’uzbeka Nigina Abduraimova con il risultato di 6-2 6-1. Vittoria del primo set per Elizaveta Kulichkova contro Michelle Larcher De Brito (6-3) e per Irina Falconi contro la bulgara Elitsa Kostova (6-3). Abbiamo poi Kaia Kanepi, l’estone di 32 anni che in carriera ha giocato i quarti di finale di tre dei quattro Slam e li ha anche raggiunto per cinque volte in totale (due volte a Wimbledon): dopo aver vinto il primo set contro Arina Rodionova sta soffrendo nel secondo. Primo set al tie break per Petra Martic, che ha fatto gli ottavi di finale all’ultimo Roland Garros; il match più interessante è forse quello tra Anastasia Potapova, la numero 1 juniores, e la turca Cagla Buyukakçay: al momento la russa è avanti di un set (6-4) e un break (2-1 e servizio), e dunque sembra essere vicina a prendersi il terzo turno delle qualificazioni. (agg. di Claudio Franceschini)

WIMBLEDON 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (QUALIFICAZIONI) - Continuano i match a Wimbledon 2017: oggi abbiamo in campo tre giocatori italiani che vanno a caccia del passaggio del turno. Si parte alle ore 12, ma il nostro Simone Bolelli giocherà soltanto alle 14, sul campo numero 17, e dovrà terminare un match iniziato ieri e interrotto per oscurità. Contro lo spagnolo Adrian Menendez-Maceiras, che è la testa di serie numero 28 del tabellone, Simone è avanti 6-4 4-3; nel primo set è riuscito a rimontare un break di svantaggio e con tre giochi consecutivi si è preso un preziosissimo vantaggio.

Ora dovrà essere bravo a non farsi distrarre dalla lunga pausa: c’è stata una notte di mezzo, e solitamente quando un incontro si interrompe a trarne beneficio è sempre il giocatore che è sotto nel punteggio, perchè può ricaricare le batterie e prendere fiducia laddove chi è in vantaggio vede il suo ritmo spezzato. Jasmine Paolini sarà invece in campo come secondo match sul campo numero 2: più o meno intorno alle 14 anche lei dunque affronterà quello che è solo il secondo turno delle qualificazioni femminili.

Dopo aver battuto Eden Silva, la lucchese se la deve vedere contro Jana Fett: è una croata del 1996 che sta crescendo molto, è numero 144 del ranking Wta e negli ultimi tempi ha messo insieme risultati importanti, e tre anni fa aveva raggiunto la finale juniores agli Australian Open perdendola contro Elizaveta Kulichkova (altra giocatrice presente alle qualificazioni di questo Wimbledon, oggi aprirà il programma del campo numero 1 in un bel match contro la portoghese Michelle Larcher De Brito).

Infine abbiamo Stefano Travaglia: l’ascolano è sul campo numero 10 - terzo match - e affronta l’ultimo ostacolo che lo separa da quella che sarebbe la prima partecipazione di sempre ad un main draw di uno Slam. Travaglia ha già superato se stesso vincendo dei match di qualificazione (per tre volte si era fermato al primo turno), alla prima partecipazione a Wimbledon ha già centrato un ottimo risultato e adesso il suo avversario si chiama Peter Polansky, canadese che è al numero 127 del ranking Atp e ha 29 anni (compiuti da poco).

Un giocatore che nel tabellone principale degl Slam ci è già stato: nel 2010 aveva anche superato il primo turno per poi vincere il primo set contro James Blake (che poi lo aveva superato piuttosto agevolmente). Per nessuno dei nostri giocatori sarà un impegno semplice, ma possiamo sperare di aumentare la pattuglia azzurra a Wimbledon 2017; ricordiamo che nel secondo turno delle qualificazioni del doppio avremo in campo il nostro Flavio Cipolla (secondo incontro sul campo 14), in coppia con Ilija Bozoljac (Serbia) giocherà contro Hugo Nys e Antonio Sancic che sono la coppia numero 3 del seeding.

Le qualificazioni di Wimbledon 2017 sono in diretta tv: le trasmette Sky Sport 2, pertanto l’appuntamento è per tutti gli abbonati alla televisione satellitare che potranno assistere ai vari match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go (anche su tablet e smartphone). Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo è www.wimbledon.com; le pagine relative sui social network sono agli indirizzi www.facebook.com/wimbledon e, su Twitter, @wimbledon.

